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Сотрудники ГИБДД задержали пьяного помощника военного прокурора. И сами оказались на скамье подсудимых

На них завели уголовное дело. В чем их обвинили и какой приговор им вынесли — подробности

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

В Архангельской области вынесли приговор бывшим инспекторам ДПС Дмитрию Гришину и Александру Овсянникову, которые задержали пьяного помощника военного прокурора и поплатились за это работой. За превышение должностных полномочий оба получили по 4 года условно, из них 3 года — испытательные.

Всё произошло 22 февраля 2023 года. Гаишники получили ориентировку на пьяного водителя, но им оказался помощник военного прокурора Кирилл Богатиков. Он долго не выходил из авто, отказывался от личного досмотра и теста на алкоголь. Тогда полицейские после непродолжительной борьбы надели наручники на помощника военного прокурора, к этому моменту он уже лежал на земле.

Кирилла Богатикова оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав на 1,5 года, а на Гришина и Овсянникова завели уголовное дело. Прокурор запросил для обвиняемых 5 лет лишения свободы.

Уголовное дело вызвало сильный общественный резонанс. На оглашение приговора поддержать Гришина и Овсянникова пришли более ста человек. Ранее за напарников заступился депутат Госдумы.

Что думают о своем приговоре бывшие инспекторы ДПС и их семьи — смотрите в коротком видео чуть выше.

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