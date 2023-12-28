Сотрудники ГИБДД задержали пьяного помощника военного прокурора. И сами оказались на скамье подсудимых

Уголовное дело вызвало сильный общественный резонанс. На оглашение приговора поддержать Гришина и Овсянникова пришли более ста человек. Ранее за напарников заступился депутат Госдумы.



Что думают о своем приговоре бывшие инспекторы ДПС и их семьи — смотрите в коротком видео чуть выше.

