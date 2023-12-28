Сотрудники ГИБДД задержали пьяного помощника военного прокурора. И сами оказались на скамье подсудимых

В Архангельской области вынесли приговор бывшим инспекторам ДПС Дмитрию Гришину и Александру Овсянникову, которые задержали пьяного помощника военного прокурора и поплатились за это работой. За превышение должностных полномочий оба получили по
Всё произошло 22 февраля 2023 года. Гаишники получили ориентировку на пьяного водителя, но им оказался помощник военного прокурора Кирилл Богатиков. Он долго не выходил из авто, отказывался от личного досмотра и теста на алкоголь. Тогда полицейские после непродолжительной борьбы надели наручники на помощника военного прокурора, к этому моменту он уже лежал на земле.
Кирилла Богатикова оштрафовали на
Уголовное дело вызвало сильный общественный резонанс. На оглашение приговора поддержать Гришина и Овсянникова пришли более ста человек. Ранее за напарников заступился депутат Госдумы.
Что думают о своем приговоре бывшие инспекторы ДПС и их семьи — смотрите в коротком видео чуть выше.