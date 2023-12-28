Чуть не обезглавили перед Новым годом: за что в конце декабря задержали мэра Кургана и что в этом необычного

— После такого скандала со смертями ей нужно добровольно покинуть пост мэра! — еще одно очень популярное (судя по количеству лайков) предложение.

Были и те, кто вступились за мэра в комментариях к материалам.

— Чему вы радуетесь? Что вам лично от этого? Она, что ли, поджигала? Или вам сейчас золотого мэра поставят? Радостного мало, очень всё печально.

— Зачем радоваться плохому... Потому что хорошего нет или не видим, люди... Печально.

— Какой бред! Кто-то поджигает, а она как могла такой пожар предотвратить? Собой закрыть? И кто после этого пойдет в мэры? Только самоубийца. Люди, как с вами жить и работать? — возмущался один из читателей 45.RU.



Кто официально поддержал главу города

На следующий день в поддержку главы Кургана активно начали высказываться политики. Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков, к примеру, рассказал 45.RU, что «не следует торопиться с критикой и мыслями» по поводу происходящего с Ситниковой, пока нет решения суда. Работу главы он оценил на отлично, добавив, что «глава города работает 24 часа в сутки и не жалеет ни себя, ни своей семьи».