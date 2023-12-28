Тимошенко призвала Зеленского перейти к плану «Б»: новости спецоперации за 27 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 декабря.
В Татарстане убили мать участника СВО
Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства матери военного в Татарстане. По факту убийства 46-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщили в телеграм-канале «Следком».
СК подозревает в убийстве двух граждан Узбекистана 2001 и 1986 года рождения. Они объявлены в розыск.
Ранее сообщалось, по приезде военного домой во время отпуска его встретили отец и брат. Не найдя мать дома, они обратились в полицию. Силовики выяснили, что убийцей женщины стал ее возлюбленный — 22-летний мигрант.
В Минобороны описали среднестатистического мобилизованного
Министерство обороны России предоставило социальный портрет мобилизованного россиянина. По данным ведомства, это работающий мужчина 35 лет со средним-специальным образованием, сообщает РБК со ссылкой на материалы Минобороны «Армия в цифрах — 2023».
Также по статистике Минобороны, более половины мобилизованных женаты (57%), и имеют детей (56,3%). У трети из них — один ребенок, у четверти — двое, а у 0,3% мобилизованных — трое детей.
Диплом о высшем образовании есть только у 7% мобилизованных, у 30% — среднее профессиональное образование, еще у 63% — только среднее образование. В армии служили 96,4% мобилизованных.
По данным Министерства обороны, в рамках частичной мобилизации были призваны 302 503 человека — 33 тысячи из них пришли в военкоматы, не дожидаясь повестки.
ФСБ задержала пособника террористов из Украины
В Самарской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на Куйбышевской железной дороге. Как рассказали корреспонденты 63.RU, местный житель оказался сторонником запрещенной в РФ организации «Легион "Свобода России"» (организация признана террористической и запрещена в РФ).
Силовики отметили, что в квартире задержанного обнаружены бутылки с зажигательной смесью, а также компьютеры и мобильные телефоны, м помощью которых мужчина связывался с координаторами.
На жителя Самары возбудили уголовное дело по статье «Подготовка к теракту». Самарский районный суд арестовал мужчину.
В Ивановской области мужчине дали 6 лет за умысел поджечь военкомат
Суд приговорил мужчину из Ивановской области к шести годам лишения свободы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на региональное ФСБ, против него расследовали дело о терроризме.
По информации ведомства, 30-летний мужчина планировал поджечь военкомат. Его задержали после того, как вместе с соучастниками «определил место совершения преступления».
— Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. С учетом тяжести совершенного преступления преступник проведет два года в тюрьме, оставшуюся часть наказания — четыре года — в колонии строгого режима, — передает издание слова судьи.
Над рядом регионов России сбили беспилотники
27 декабря Минобороны России заявило, что ночью над Ростовской и Белгородской областями средства ПВО сбили два беспилотника.
Также в ведомстве рассказали о сбитом вертолете МИ-8 — уничтожение произошло в районе Донецкой народной республики. Еще 17 БПЛА уничтожены на территории ДНР, ЛАН, Херсонской и Запорожской областей.
Мужчина из Омска получил 15 лет за поджоги машин с символом Z
Суд приговорил жителя Омска к 15 годам лишения свободы. Бывшего инженера признали виновным по статье «Террористический акт» за поджоги машин с символами Z, рассказал корреспондент NGS55.RU.
Автомобили с символами, поддерживающими СВО, мужчина стал поджигать осенью 2022 года. За ним охотились сотрудники центра по противодействию экстремизму, уголовный розыск и УФСБ России.
— Омич пояснил, что совершал диверсионно-террористические акции в целях устрашения населения Омской области, а также оказания влияния на принятие решения органами власти о прекращении специальной военной операции на Украине, — заявили в пресс-службе омской полиции.
Тимошенко призвала Зеленского перейти к плану «Б»
Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала президента Владимира Зеленского план «Б» по выходы из нынешнего положения. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
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— Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится, — передает издание слова Тимошенко.
Также экс-премьер предложила Зеленскому отправить на фронт половину всех силовиков из полиции, прокуратуры и других ведомств. Она заявила, что такой вариант лучше, чем снижать возрастную планку мобилизации.