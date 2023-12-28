Тимошенко призвала Зеленского перейти к плану «Б»: новости спецоперации за 27 декабря

В Татарстане убили мать участника СВО

Следственный комитет возбудил уголовное дело после убийства матери военного в Татарстане. По факту убийства 46-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье «убийство», сообщили в телеграм-канале «Следком».



СК подозревает в убийстве двух граждан Узбекистана 2001 и 1986 года рождения. Они объявлены в розыск.



Ранее сообщалось, по приезде военного домой во время отпуска его встретили отец и брат. Не найдя мать дома, они обратились в полицию. Силовики выяснили, что убийцей женщины стал ее возлюбленный — 22-летний мигрант.

