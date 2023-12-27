В Минобороны рассказали, кого мобилизовали в России

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года в связи с проведением специальной военной операции на территории Украины. 28 октября 2022 года на встрече с Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу заявил о завершении частичной мобилизации. Позже президент подтвердил, что мобилизация завершена, и пообещал уточнить у юристов, требуется ли для этого его личный указ. 1 ноября представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин посоветовался с юристами — указ о завершении призыва по частичной мобилизации не нужен, соответствующие телеграммы разослали в военкоматы. В течение последующих месяцев нередко появлялась информация о новой волне частичной мобилизации, однако власти всегда ее опровергали. В сентябре 2023 года Владимир Путин заявил, что сейчас многие отправляются служить добровольно — по данным президента, за полгода 270 тысяч человек подписали контракты на службу в ВС РФ.