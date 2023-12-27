Шойгу заявил, что ВС РФ достигли главной цели СВО: новости спецоперации за 26 декабря

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ с помощью FPV-дронов атакуют машины на трассе Каховка — Каиры.

Об атаках ВСУ сообщили и в администрации Новокаховского городского округа.

— Дрон-камикадзе влетел в подьездное окно 9-этажного дома по ул. Пионерская, 29. После взрыва боезаряда жильцы обнаружили на лестничной клетке и возле дома части дрона. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе округа.

Кроме того, ВСУ нанесли удар по Феодоссии. В результате пострадало здание городского вокзала. Как сообщили в Крымской железной дорогн, «по техническим причинам» несколько поездов из Феодосии в Джанкой отправили со станции Айвазовская. Также, по данным Минобороны, в результате атаки повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». Характер повреждений в ведомстве не уточнили.