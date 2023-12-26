Женщину приговорили к принудительному лечению за фейки об армии: новости СВО за 25 декабря

Шойгу сообщил, что российские войска взяли под контроль Марьинку

Глава Минобороны Сергей Шойгу сегодня встретился с Владимиром Путиным и доложил, что город Марьинка в ДНР полностью перешел под контроль российских войск. Российский президент поздравил министра обороны и попросил передать слова благодарности всем, кто внес свой вклад, а также подготовить список наиболее отличившихся — их представят к государственным наградам.

Украинская сторона заявила, что бои за Марьинку продолжаются.

Охранникам разрешили сбивать беспилотники над объектами ТЭК

Владимир Путин одобрил поправки, которые дают право сотрудникам частных охранных организаций уничтожать беспилотники над объектами топливно-энергетического комплекса. Подписанный закон размещен на портале публикации правовой информации. До этого сбивать беспилотники могли только силовики, сотрудники вневедомственной охраны и организаций, которые охраняют объекты с высокими требованиями к антитеррористической защищенности.