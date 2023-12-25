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Алексея Навального нашли на Ямале

Он оказался в колонии в поселке Харп

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В августе Навальному дали 19 лет колонии особого режима

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Алексея Навального доставили в исправительную колонию в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом написала в соцсетях его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году).

По ее словам, Навальный находится в ИК-3 в поселке Харп. Сегодня его видел адвокат, который сказал, что Навальный в порядке.

Навальный «пропал» в начале декабря — шестого числа его помощники рассказывали, что потеряли возможность получить информацию о том, где он находится и что с ним происходит.

Чтобы привлечь внимание, его сторонники выпустили мерч с надписью «Где Навальный», устраивали флешмобы по всему миру. Не добившись результатов, недавно они предлагали вознаграждение «за любую полную и достоверную информацию об Алексее».

В августе этого года Алексея Навального приговорили к 19 годам лишения свободы по обвинению в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремизма, призывах к экстремизму, вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитации нацизма.

В сентябре его перевели в единое помещение камерного типа — это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов.

Алексей НавальныйЯНАОКолония
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