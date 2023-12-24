«Пока, Дима»: как с любимым Пухляшом простился его родной город Заринск — репортаж

Сегодня, 23 декабря, в алтайском Заринске похоронили
Море цветов и слез
Из Барнаула в Заринск добираться полтора часа. Город, как называют его жители, «милый и компактный». Весь можно объехать за сорок минут. Местные считают, что здесь есть всё для жизни, но ездить в столицу региона приходится часто. Сегодня Заринск, напротив, стал точкой притяжения. Город прощался с Дмитрием Красиловым.
Я приехала к Воскресенской церкви, что на въезде в город, около 13:00. В это время у входа уже собирались люди. К храму меня провожает родственник Димы из Кузбасса. У незнакомца потерянный вид и глаза на мокром месте. Я решаюсь спросить, как он.
— Скажу, что хорошо — совру. А слушать, что плохо — он бы не хотел.
У храма собираются жители Заринска и его гости — родственники и друзья Димы из других городов. Они ждут, когда можно будет зайти и попрощаться. Бабушка в белом шерстяном платке назвалась подругой Галины Бернардовны — мамы Димы.
— Жалко, конечно. Такой хороший был. И мать молодец, выучила. Он поднялся когда, матери машину подарил.
По словам женщины, Дима был в Барнауле в ноябре этого года, на день матери. Последний раз.
— Приезжал-то ненадолго. Такие нагрузки выдерживал, столько выступлений. Я ему говорила: «Димка, ну нельзя же так». А он мне: «Так зарабатывать надо. На квартиру, на машину».
Постепенно людей становится всё больше. В начале цветов было с каплю, а потом — с море. Особенно много было красных роз. В церковь запускали людей по очереди. Один поток заходил, другой выходил. Большинство подходили к гробу, чтобы проситься. Кто-то уходил быстро, не в силах смотреть, кто-то останавливался и держал Диму за руку, провожая в последний путь. Пришли даже дети. Они быстро проходили мимо гроба и спешили уйти. Только девочка лет семи спросила у мамы, что случилось.
— Дима уснул, — ответила она.
Пухляш был одет в зеленый неоновый костюм, а рядом лежал мишка. В пятницу на прощание в Москве певец Niletto принес плюшевого Винни-Пуха.
«Щедрый, добрый мальчик»
Спустя час церемонии людей не становится меньше. Одной из подруг Дмитрия приходится брать организацию на себя. Она просит людей проходить в церковь и прощаться быстро, чтобы дать возможность другим. Сначала девушка просила ставить цветы в вазы, потом класть на подоконники — места уже не хватало. На венках из красных роз черные ленты с трогательными надписями: «Дима, мы тебя любим», «Любимому брату», «От любящих родственников». Искусственные цветы были разные: от красных до черных и синих.
Вот девушка остановилась перед гробом, будто не в силах подойти ближе. Она отдала цветы «помощнице» и всё-таки подошла. Дальше скрылась в толпе, и слышен был только плач. Все, кто знали Диму лично, подходили к его маме, обнимали ее и говорили слова поддержки.
Я сидела рядом с родственниками Красилова. Они тоже приехали издалека. Обе женщины держатся и не плачут, но в глазах печаль. Они смотрели в сторону Галины Бернардовны, будто следили за ее состоянием. По данным из открытых источников, Красилова долгое время работала начальницей ТЭЦ на одном из заринских заводов. Осталась ли она на должности после того, как ее сын стал знаменитым — неизвестно.
Прощание длилось два часа. В какой-то момент с заднего входа церкви показались родственники, они держали маму покойного под руки. За ними вышел и тут же скрылся фельдшер. Всю церемонию прощания и похороны рядом дежурили скорая и полиция.
По пути на кладбище жители Заринска, знакомые семьи, вспоминают Диму. Женщина рассказывает, что Пухляш дружил с ее внучкой.
— Я Лерке принесу шоколадку и Диме тоже. А он отказывается: «Не надо мне ни шоколадки, ни тортиков, ни пирожных». Такой добрый, щедрый мальчик.
Лера ходила на гимнастику, а Дима на танцы. Все удивлялись: такой пластичный, хоть и полненький. А выступление Красилова в шоу «Танцы» на ТНТ и вовсе произвело фурор. И не только в маленьком алтайском городе.
— По телевизору увидела эту передачу про танцы и обалдела — Димка. Тогда все признали, что у него талант, — говорит соседка Красиловых.
Вместе с папой
Как рассказывают жители Заринска, на Старом кладбище хоронят нечасто. Здесь в 2010 году простились с папой Димы, ему было всего 43 года. А 13 лет спустя рядом выкопали могилу для сына. Родственница Красиловых четко произносит перед толпой прощальную речь.
— Эта утрата невосполнима. Я до сих пор не могу поверить. Дима, мы тебя любим. Мы всегда будем помнить о тебе. Ты подарил нам столько счастья. Ты навсегда в наших сердцах.
На гроб поставили небольшой венок красных роз от группы Little Big. На черной ленте надпись: «Дима, ты навсегда с нами».
Перед опусканием гроба люди подходили проститься и бросить горсть земли в могилу. Маме Димы снова стало плохо. Ей помогают близкие. Местные отреагировали мгновенно — тоже начали рыдать. Некоторые уходили, в том числе я. На прощание говорили: «Пока, Дима».
С кладбища я ухожу в компании с жительницами Заринска. По пути они рассказывают мне, кто у них здесь похоронен. Тяжело вздыхают и идут дальше в гору. По дороге на вокзал женщины рассказывают про Заринск.
— Да у нас здесь есть всё для жизни: магазины, банки, школы и больницы. Летом на речку купаться ходим. Ты приезжай к нам.
Житейские беседы прерывают воспоминания о Диме. Какой был добрый и харизматичный. Сын, друг и просто человек.
Одна попутчица вдруг замечает.
— Сегодня очень тепло, и это под конец декабря. А посмотрите какое яркое солнце. У нас такого обычно не бывает. Прямо греет.