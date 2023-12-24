«Пока, Дима»: как с любимым Пухляшом простился его родной город Заринск — репортаж

У храма собираются жители Заринска и его гости — родственники и друзья Димы из других городов. Они ждут, когда можно будет зайти и попрощаться. Бабушка в белом шерстяном платке назвалась подругой Галины Бернардовны — мамы Димы.



— Жалко, конечно. Такой хороший был. И мать молодец, выучила. Он поднялся когда, матери машину подарил.



По словам женщины, Дима был в Барнауле в ноябре этого года, на день матери. Последний раз.



— Приезжал-то ненадолго. Такие нагрузки выдерживал, столько выступлений. Я ему говорила: «Димка, ну нельзя же так». А он мне: «Так зарабатывать надо. На квартиру, на машину».

