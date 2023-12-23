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Умер Пухляш Дмитрий КрасиловОнлайн-трансляция

Проститься приехали из Москвы и Кузбасса: в Заринске хоронят «Пухляша» Дмитрия Красилова

Артист скончался 18 декабря от сердечной недостаточности

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Вчера с Дмитрием Красиловым попрощались в Москве на Троекуровском кладбище

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Сегодня в Заринске пройдут похороны танцора и шоумена Дмитрия Красилова — звезды клипов Little Big, участника шоу «Танцы на ТНТ» (16+), ведущего тревел-шоу «Поехали» на МУЗ-ТВ (12+). Дмитрий скончался в Москве 18 декабря. Предварительная причина смерти — эндокринопатия, болезнь, спровоцированная нарушением работы эндокринных желез. Подруга артиста Анастасия Негода в день трагедии рассказывала корреспондентам MSK1.RU, что пухляш не жаловался на здоровье, шутил и смеялся. Как с Дмитрием прощаются в его родном городе, читайте в трансляции NGS22.RU.

Илья Ненко

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Через 50 минут состоится вынос тела, процессия отправится на кладбище.

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Илья Ненко

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К Вознесенскому храму приехали двое полицейских.

Те, кто попрощались с Дмитрием, начинают расходиться.

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Анатолий Ефремов

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Давайте вспомним, как Дима зажигал в клипе Little Big Uno, который его и прославил. В 2020 году группа должна была выступать с этим треком на «Евровидении», но их поездка сорвалась из-за эпидемии коронавируса и отмены фестиваля.

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Знакомые Димы продолжают прибывать — из-за большой очереди прощаться приходится быстро. Люди проходят вокруг гроба и выходят. Многие приходят с детьми. Одна девочка спрашивает, что происходит — мама отвечает: «Дима уснул».

Убитая горем мама Димы сидит у гроба: ее утешают близкие. Некоторые присутствующие рыдают. Храм завален венками с надписями «Невозможно забыть», «Любимому брату», «Дима, мы тебя любим».

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Людей на прощании становится все больше. По ощущениям, проводить Диму в последний путь захотела половина города — около получаса очередь к гробу не становится меньше

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Прощание началось. У гроба выстроилась очередь

Всех желающих проститься с Димой пригласили в храм. Люди в слезах заходят внутрь, кладут цветы к портрету Димы. К гробу постепенно выстроилась очередь. Диму хоронят в неоновом зеленом костюме.

Прощание продлится до 15:00.

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На похороны приехали те, кто вчера прощался с Димой в Москве. У храма собрались десятки людей.

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У храма собрались самые близкие Димы. На церемонию приехали родственники из Кузбасса и друзья семьи. Все знавшие Диму до сих пор не могут поверить в трагедию — никто не ожидал, что жизнь танцора оборвется так рано. Близкие с теплом вспоминают, каким он был при жизни:

— Всего сам добился. И мать молодец, выучила. Он поднялся когда, матери машину подарил. Недавно был в Барнауле, — рассказала подруга матери Пухляша.

— Скажу, что дела хорошо — совру. А слушать, что плохо — он не хотел, — вспоминает родственник из Кемеровской области

В последний раз на родине Дима бывал в ноябре.

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Анатолий Ефремов

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Заринск — небольшой город в полутора часах езды от Барнаула. Он очень молодой — был основан в 1952 году как рабочий поселок, а в 1979 году официально «дорос» до города. Его население по данным на 2021 год — 40 тыс. человек. Градообразующее предприятие — завод «Алтай-кокс».

Дмитрий родился здесь в 1994 году. MSK1.RU рассказывает, что он занялся танцами еще в начальной школе. По его собственным словам, на танцы его уговорила мама Галина Бернардовна — «за мороженку». Дмитрий занимался эстрадными танцами в ансамбле «Улыбка». В итоге Пухляш поступил в Алтайский государственный институт культуры в Барнауле, окончив его в 2016 году с дипломами актера и режиссера драматического театра и кино.

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Анатолий Ефремов

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У Вознесенского храма в Заринске начинают собираться люди.

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Прощание — в Москве, похороны — в Заринске

С Дмитрием Красиловым простились вчера, 22 декабря, в Москве: церемония прошла в большом зале Троекуровского кладбища. Проводить танцора пришли певец NILETTO, Михаил Засидкевич из группы Dabro, участница «Дома-2» Нелли Ермолаева и другие звезды.

Похоронят Пухляша в родном городе Заринске. Прощание состоится в 13:00 в городской церкви.

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