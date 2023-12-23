Проститься приехали из Москвы и Кузбасса: в Заринске хоронят «Пухляша» Дмитрия Красилова

У храма собрались самые близкие Димы. На церемонию приехали родственники из Кузбасса и друзья семьи. Все знавшие Диму до сих пор не могут поверить в трагедию — никто не ожидал, что жизнь танцора оборвется так рано. Близкие с теплом вспоминают, каким он был при жизни:

— Всего сам добился. И мать молодец, выучила. Он поднялся когда, матери машину подарил. Недавно был в Барнауле, — рассказала подруга матери Пухляша.

— Скажу, что дела хорошо — совру. А слушать, что плохо — он не хотел, — вспоминает родственник из Кемеровской области

В последний раз на родине Дима бывал в ноябре.