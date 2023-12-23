Фаворита Пригожина задержали в Петербурге: новости СВО за 22 декабря

В 2021 году Тютина приговорили к 23 годам колонии — его признали виновным в заказе убийства своего бизнес-партнера, жены, сына и дочки. Но через полтора года он подписал контракт с ЧВК «Вагнер». О его подвигах в зоне СВО даже рассказывал Евгений Пригожин в январе 2023 года. По его мнению, Тютин стоил «троих-четверых, а то и больше мальчиков-одуванчиков».



Нидерланды начали готовить истребители F-16 для Украины

Нидерланды собираются передать Украине 18 истребителей F-16, заявил премьер Марк Рютте в своем аккаунте Twitter. Он написал, что передача самолетов является одним из наиболее важных соглашений по поддержке страны.

