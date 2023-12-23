— Дочь, что произошло, скажи?



— Что папа не будет мэром.



— Почему не буду? Буду.



— Не хочу.



— Почему ты не хочешь, дочь, чтобы папа был мэром?



— Потому. Не хочу. Не надо.



— Ну а что будет, если я буду мэром, дочь? Что-то изменится?



— Да.



— Почему? Что изменится?



— Что изменится? Ты превратишься в монстра.



— В монстра превращусь? Но этого нельзя допустить, дочь.



— Ты будь папой, а не мэром.



— Хорошо, дочь. Буду папой, а не мэром.



Сергей Островский в разговоре с журналистом V1.RU сообщил, что пока что не планирует выдвигать свою кандидатуру на реальные выборы.