«Ты превратишься в монстра»: маленькая дочка попросила отца не идти в мэры Волгограда — видео

В Волгограде дочка попросила папу не становиться мэром, потому что тогда он «превратится в монстра». Пожалуй, самое трогательное видео недели опубликовал общественник Сергей Островский. Подробности — в материале V1.RU.
Всё началось с опроса в соцсетях о том, кого горожане видят мэром, где спустя сутки больше всего голосов набрал Сергей Островский. Об этом, судя по всему, узнала его дочка. Вытирая слезы рукавами зимней куртки, четырехлетняя девочка попросила папу не идти в мэры:
— Дочь, что произошло, скажи?
— Что папа не будет мэром.
— Почему не буду? Буду.
— Не хочу.
— Почему ты не хочешь, дочь, чтобы папа был мэром?
— Потому. Не хочу. Не надо.
— Ну а что будет, если я буду мэром, дочь? Что-то изменится?
— Да.
— Почему? Что изменится?
— Что изменится? Ты превратишься в монстра.
— В монстра превращусь? Но этого нельзя допустить, дочь.
— Ты будь папой, а не мэром.
— Хорошо, дочь. Буду папой, а не мэром.
Сергей Островский в разговоре с журналистом V1.RU сообщил, что пока что не планирует выдвигать свою кандидатуру на реальные выборы.
— Дочка сказала прямо. Почему-то глазами ребенка вот так. Но не знаю, может, не все мэры в Волгограде монстры, — предположил общественник. — В наивных словах ребенка так много глубины и искренности. Даже теряешься. Очень умный ребенок, и сказала очень важную вещь для меня. Лучше буду хорошим папой, чем хоть каким-то там непонятным мэром.
В семье Островских трое детей, а буквально на днях Сергей публично заявил, что станет папой в четвертый раз. Он активно занимается общественной деятельностью и ведет блог — рассказывает об истории Волгограда, проблемах современного градоустройства, а также проводит экскурсии, также в Волгограде известен как председатель совета «Дома с лебедями» на улице Ленина. Супруга — домохозяйка, помогает мужу с ведением блога.
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