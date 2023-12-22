Пришли NILETTO, ST и Dobro. В Москве на Троекуровском кладбище прощаются с Пухляшом из Little Big

Подруга Дмитрия Красилова рассказала о последних днях жизни Пухляша из Little Big. По словам девушки, за несколько дней до смерти танцор был в умиротворенном состоянии и не пил. По данным Baza, в крови Красилова нашли алкоголь.

— Никто не ожидал, что он уйдет [из жизни]. Но я видела его 4-го декабря, как в белом. Все мы по коктейльчикам засаживали. Там VIP ложа была, он уже не пил, ничего не хотел. Был какой-то, как ангельский. Прям взгляд такой умиротворенный, — поделилась подруга Красилова.