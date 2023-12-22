Пришли NILETTO, ST и Dobro. В Москве на Троекуровском кладбище прощаются с Пухляшом из Little Big

Прощание с Дмитрием Красиловым закончилось. Мы завершаем наш онлайн.
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— Никто не ожидал, что он уйдет [из жизни]. Но я видела его 4-го декабря, как в белом. Все мы по коктейльчикам засаживали. Там VIP ложа была, он уже не пил, ничего не хотел. Был какой-то, как ангельский. Прям взгляд такой умиротворенный, — поделилась подруга Красилова.
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Подруга Дмитрия Красилова рассказала о последних днях жизни Пухляша из Little Big. По словам девушки, за несколько дней до смерти танцор был в умиротворенном состоянии и не пил. По данным Baza, в крови Красилова нашли алкоголь.
— Никто не ожидал, что он уйдет [из жизни]. Но я видела его 4-го декабря, как в белом. Все мы по коктейльчикам засаживали. Там VIP ложа была, он уже не пил, ничего не хотел. Был какой-то, как ангельский. Прям взгляд такой умиротворенный, — поделилась подруга Красилова.
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В зале стоит венок от киностудии им. Горького
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Прощание потихоньку подходит к концу. Внутри траурного зала осталась семья Пухляша.
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Тем временем в траурном зале продолжается прощание с Дмитрием Красиловым
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NILETTO пришел на прощание с плющевым винни пухом
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Внутри траурного зала стоит открытый гроб. Перед ним люди кладут цветы. Вдалеке стоит большая фотография Дмитрия Красилова
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На прощание пришел один из братьев группы Dabro - Михаил Засидкевич, а также NILETTO
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На прощание пришли десятки людей. Люди подходят к прощальному залу на Троекуровском кладбище с цветами
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Где похоронят
Как рассказал нашим коллегам из «НГС.Барнаул» источник, Дмитрия похоронят в эту субботу, 23 декабря, в Заринске (Алтайский край) — родном городе артиста. Прощание состоится в городской церкви в 13:00.
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Умер Дмитрий Красилов — Пухляш
Дмитрий Красилов, более известный как Пухляш, умер в Москве 18 декабря. Ему было 29 лет.
Прощание с ним начнется в 22 декабря в 13:00 на Троекуровском кладбище в большом прощальном зале.
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