Глава Генштаба назвал главную задачу российских войск: новости СВО за 21 декабря

Евросоюз подготовил 13-й и 14-й пакеты санкций против России

В Евросоюзе подготовили сразу два новых пакета санкций против России. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на чешского депутата Томаша Здеховски.



— Их очень скоро представят странам-членам, — передает издание слова евродепутата.



Еще один представитель Еврокомиссии Дэниэл Шеридан Ферри не стал подтверждать разработку новых санкций, однако отметил, что ведомство готово принять новые ограничительные меры против России. Он также добавил, что Еврокомиссия не комментирует заранее содержание пакетов санкций.

