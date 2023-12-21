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В РАЭК назвали профессии будущего

И подвели итоги года Рунета

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Директор РАЭК Сергей Гребенников и главный аналитик РАЭК Мария Сайкина представили обновленные прогнозы динамики сегментов экономики Рунета по итогам 2023 года и тренды на 2024 год. По данным экспертов, самый крупный сегмент — сегмент электронной коммерции — оценивается в 15,4 трлн рублей в 2023 году. Рост составит, по оценкам РАЭК, 35% к 2022 году. Инфраструктурный сегмент, по подсчетам РАЭК, составит 426,4 млрд рублей в 2023 году, то есть ожидаемый рост — 42% к 2022 году. Сегмент цифрового контента в 2023 году составит 119,7 млрд рублей. Ассоциация ожидает 28% роста по отношению к 2022 году.

В 2023 году на первый план вышел ряд профессий, которые будут широко востребованы в будущем. Среди них промт-инженеры, тренеры нейросетей, нейрокреаторы, «белые хакеры», специалисты в области беспилотных систем, специалисты по работе с данными и геймификаторы.

Эксперты также выделили тренды в искусственном интеллекте — экспертный ИИ и рост объемов контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Развитие генеративных моделей меняет сферу медиа и развлечений. По оценкам McKinsey, в ближайшие годы использование генеративного ИИ в данной сфере может принести дополнительный эффект в размере от 1,8% до 3,1% оборота отрасли (30–110 млрд долларов).

В РАЭК отметили, что уже остро стоят вопросы государственного регулирования в сфере искусственного интеллекта. Примером является вступивший в силу в октябре закон о регулировании рекомендательных технологий.

— Вместе с тем, в 2024 году, возможно, нас ждут определенные изменения в подходе к регулированию, обусловленные в том числе распространением генеративных нейросетей, планируемыми изменениями в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а также завершением срока действия Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники и появлением нового национального проекта по формированию экономики данных, — отмечают эксперты.

Цифровизация и рост проникновения интернета привели к тому, что люди всё чаще находятся одновременно в двух реальностях: физической и цифровой. Такое взаимопроникновение двух реальностей получило название фиджитал.

Фиджитал объединяет в себе преимущества физической и цифровой среды. Например, стираются границы между классическим спортом и киберспортом. В 2024 году в Казани пройдут «Игры будущего», которые объединят спорт, технологии и науку. Но уже сегодня в России создаются фиджитал-центры и «умные» спортивные площадки. Первый фиджитал-центр центр был открыт в сентябре 2022 года в Кемерово, но в ближайшие годы в стране должно появиться более 50 таких центров.

РАЭКИскусственный интеллектРунет
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