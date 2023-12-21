В РАЭК назвали профессии будущего

Директор РАЭК Сергей Гребенников и главный аналитик РАЭК Мария Сайкина представили обновленные прогнозы динамики сегментов экономики Рунета по итогам
В 2023 году на первый план вышел ряд профессий, которые будут широко востребованы в будущем. Среди них промт-инженеры, тренеры нейросетей, нейрокреаторы, «белые хакеры», специалисты в области беспилотных систем, специалисты по работе с данными и геймификаторы.
Эксперты также выделили тренды в искусственном интеллекте — экспертный ИИ и рост объемов контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Развитие генеративных моделей меняет сферу медиа и развлечений. По оценкам McKinsey, в ближайшие годы использование генеративного ИИ в данной сфере может принести дополнительный эффект в размере от 1,8% до 3,1% оборота отрасли (30–110 млрд долларов).
В РАЭК отметили, что уже остро стоят вопросы государственного регулирования в сфере искусственного интеллекта. Примером является вступивший в силу в октябре закон о регулировании рекомендательных технологий.
— Вместе с тем, в 2024 году, возможно, нас ждут определенные изменения в подходе к регулированию, обусловленные в том числе распространением генеративных нейросетей, планируемыми изменениями в Национальную стратегию развития искусственного интеллекта, а также завершением срока действия Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники и появлением нового национального проекта по формированию экономики данных, — отмечают эксперты.
Цифровизация и рост проникновения интернета привели к тому, что люди всё чаще находятся одновременно в двух реальностях: физической и цифровой. Такое взаимопроникновение двух реальностей получило название фиджитал.
Фиджитал объединяет в себе преимущества физической и цифровой среды. Например, стираются границы между классическим спортом и киберспортом. В