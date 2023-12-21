В РАЭК назвали профессии будущего

Фиджитал объединяет в себе преимущества физической и цифровой среды. Например, стираются границы между классическим спортом и киберспортом. В 2024 году в Казани пройдут «Игры будущего», которые объединят спорт, технологии и науку. Но уже сегодня в России создаются фиджитал-центры и «умные» спортивные площадки. Первый фиджитал-центр центр был открыт в сентябре 2022 года в Кемерово, но в ближайшие годы в стране должно появиться более 50 таких центров.