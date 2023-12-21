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Девочку, похищенную из роддома, нашли через 18 лет: история Камайи Мобли

Как удалось найти девочку и как сложилась ее дальнейшая жизнь

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Видео: Городские порталы

Американка Камайя Мобли до 18 лет думала, что ее зовут Алексис, а своей мамой называла женщину, похитившую ее в роддоме.

Камайя родилась 10 июня 1998 года в клинике штата Флорида у 16-летней Шанаре Мобли. Ее отец, 19-летний Крейг Айкен, в это время сидел в тюрьме. Спустя всего 8 часов после родов в палату к Шанаре зашла медсестра. Она сказала, что на несколько минут унесет ребенка, чтобы сделать девочке необходимые прививки. Ничего не заподозрив, Шанаре отдала девочку. Забеспокоилась она через два часа, побежала к врачам. Выяснилось, что такая медсестра, как описывала Шанаре, в клинике никогда не работала.

К поискам пропавшей малышки подключилось ФБР, был составлен фоторобот похитительницы, за любую информацию о местонахождении Камайи обещали вознаграждение — $ 50 000, но 18 лет не было ни одной зацепки.

Как удалось найти пропавшую девочку и почему она просит выпустить свою похитительницу из тюрьмы — смотрите в видео выше.

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