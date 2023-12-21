Девочку, похищенную из роддома, нашли через 18 лет: история Камайи Мобли

Американка Камайя Мобли до 18 лет думала, что ее зовут Алексис, а своей мамой называла женщину, похитившую ее в роддоме.



Камайя родилась 10 июня 1998 года в клинике штата Флорида у 16-летней Шанаре Мобли. Ее отец, 19-летний Крейг Айкен, в это время сидел в тюрьме. Спустя всего 8 часов после родов в палату к Шанаре зашла медсестра. Она сказала, что на несколько минут унесет ребенка, чтобы сделать девочке необходимые прививки. Ничего не заподозрив, Шанаре отдала девочку. Забеспокоилась она через два часа, побежала к врачам. Выяснилось, что такая медсестра, как описывала Шанаре, в клинике никогда не работала.

