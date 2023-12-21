Путин изменил правила военного призыва

В июне Минобороны подготовило постановление, которое разъясняет новый порядок учета. Согласно этому документу, военкомат формирует повестку не позже чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. Электронные повестки отправляют на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублируют в специальный реестр повесток. Через семь дней после размещения в этом реестре она автоматически считается врученной.

