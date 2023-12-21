Путин изменил правила военного призыва

Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам призыва на военную службу. Они опубликованы на сайте Кремля. Согласно им, некоторые изменения должны вступить в силу уже в осенний призыв
— Осуществлять призыв на военную службу граждан Российской Федерации, проводимый в октябре — декабре
Кроме того, Путин поручил обеспечить постановку на воинский учет без личной явки в военкомат и формирование электронных повесток.
Ответственными по вопросу реестра президент сделал министра обороны Сергея Шойгу, по вопросу электронных повесток — его же и главу Минцифры Максута Шадаева.
Среди других поручений Путина:
- предоставлять гражданам автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток;
- предоставлять гражданам автоматизированный доступ к личному кабинету в реестре повесток;
- обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы;
- автоматически подтверждать право на предоставление отсрочки от призыва на военную службу;
- информировать граждан о применении для них временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке.
Об электронных повестках и едином реестре призывников власти говорят с весны этого года. Закон, который разрешает отправлять повестки и заказными письмами, и на «Госуслуги», и посредством внесения в специальный электронный реестр, Госдума приняла в апреле.
В июне Минобороны подготовило постановление, которое разъясняет новый порядок учета. Согласно этому документу, военкомат формирует повестку не позже чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. Электронные повестки отправляют на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублируют в специальный реестр повесток. Через семь дней после размещения в этом реестре она автоматически считается врученной.