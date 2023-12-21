Кремль согласился с Зеленским в вопросе мирных переговоров: новости СВО за 20 декабря

Боррель рассказал, что будет с Евросоюзом в случае победы России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель написал в своем блоге в соцсети «Х» (бывшем «Твиттере»), что в случае победы России в украинском конфликте и продолжения боев в секторе Газа проект Евросоюза может быть «безвозвратно испорчен».

— Европа в опасности. Если мы позволим Путину победить на Украине, если мы позволим нынешней трагедии в Газе продолжаться, европейский проект может быть безвозвратно испорчен. Давайте засучим рукава, чтобы избежать этого, — написал Боррель.