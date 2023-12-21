«Мы-то выпустим, Россия не впустит». Пенсионерка с украинским паспортом не может вернуться домой

На обратном пути в ночь с 22 на 23 октября в пункте пропуска в поселке Веселое пожилого человека сняли с поезда — российская граница на въезд для украинцев закрыта.



— Мама связалась со мной и передала трубку пограничнику. Я попросила его обращаться с ней максимально вежливо — она гипертоник, много других проблем со здоровьем, от такого стресса всё что угодно может произойти, — рассказывает «Фонтанке» Светлана Соловьева, дочь Ивановой. — И сотрудники погранслужбы действительно о ней позаботились, даже чаем напоили. Претензий нет. Но 76-летняя женщина вынуждена была провести ночь в переходе, а в 06:00 — сесть с чемоданом в электричку и вернуться в Гагру, где снимала комнату во время отдыха. Живет там по сей день, оплачивает проживание, хозяйка поделилась теплой одеждой — у нее с собой всё было летнее.

