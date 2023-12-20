Звезда «Дома-2» — об отправке в зону СВО: «Решение обдуманное, взвешенное»

Александр добавил, что украинский народ он считает братским — так же как и белорусский, и жителей других бывших советских республик. А выступает он исключительно против политики украинских властей.

Интересно, что контракт на участие в спецоперации звезда «Дома-2» подписал не в родном Ярославле или Сочи, где он жил в последнее время, а в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа.



— Объясняется всё просто: в Нижневартовске как ни в одном другом городе чувствуется человеческое и профессиональное отношение к добровольцам. Сначала мне об этом рассказали знакомые из Югры. Сейчас убедился сам. Оплатили билеты, встретили. Я ничего сам практически не делал — всё помогли организовать. Прекрасная поддержка, — привел слова Задойнова телеканал «Мегаполис» из ХМАО.

