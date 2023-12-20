Путин перечислил проблемы Российской армии: новости СВО за 19 декабря

20-летний Рудаков попал на СВО в ходе частичной мобилизации — через три месяца после возвращения со срочной службы. Тела Рудакова и еще восьмерых солдат нашли в одном из подвалов Марьинки.



В ряде российских регионов отразили атаку беспилотников

Сегодня утром Брянскую область атаковали два беспилотника самолетного типа. Их сбили дежурные средства ПВО, сообщили в Минобороны России.

