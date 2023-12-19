«Вагнеровец», стрелявший в полицейских, получил срок: новости СВО за 18 декабря

Spotify ликвидировал свою компанию в России

Музыкальный сервис Spotify ликвидировал свое лицо на территории России. Это было единственное юрлицо компании в РФ — оно перестало работать с 14 декабря, отмечает ТАСС.



ООО «Спотифай» было зарегистрировано 13 января 2014 года. Музыкальный сервис объявил об уходе из России после начала спецоперации на Украине. В начале марта 2022 года Spotify закрыл офис в России и ограничил доступ к подкастам российских государственных СМИ.

