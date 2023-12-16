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Суровый норвежец побил свой рекорд в смертельном дайвинге, прыгнув в воду с 40,5 метра

Кто такой Кен Сторнес, называющий себя последним викингом?

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Видео: Городские порталы

Норвежский атлет Кен Стонес обновил свой мировой рекорд в экстремальной дисциплине с говорящим названием death diving. Он прыгнул в ледяную воду с высоты 40,5 метра. Несмотря на низкую температуру, Стонес сиганул в одних плавках, предварительно кинув камень, чтобы разбить лед на воде.

Свой предыдущий рекорд атлет установил в 2021 году, прыгнув с высоты 31,3 метра.

Death diving — экстремальный спорт, который корнями уходит в Норвегию. В отличие от обычных прыжков с высоты в воду, экстремалы прыгают животом вниз, а группируются только в самый последний момент. Как посмеиваются сами спортсмены, цель у этого только одна — выжить и не получить травму.

Почему Кен решил заниматься «смертельным дайвингом» — смотрите в видео выше.

Абсолютный рекорд по прыжкам в воду с высоты принадлежит швейцарцу Оливеру Фавру. В 1987 году он прыгнул с высоты 53,9 метра, исполнив в полете двойное сальто назад. В 2015 году его рекорд пытался побить швейцарец Лассо Шалле. Он прыгнул в озеро в Альпах с высоты 58,8 метра, но рекорд не зафиксировали, поскольку спортсмен не смог самостоятельно выбраться из воды.

Прыжки в водуЭкстрим
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