Суровый норвежец побил свой рекорд в смертельном дайвинге, прыгнув в воду с 40,5 метра

Абсолютный рекорд по прыжкам в воду с высоты принадлежит швейцарцу Оливеру Фавру. В 1987 году он прыгнул с высоты 53,9 метра , исполнив в полете двойное сальто назад. В 2015 году его рекорд пытался побить швейцарец Лассо Шалле. Он прыгнул в озеро в Альпах с высоты 58,8 метра, но рекорд не зафиксировали, поскольку спортсмен не смог самостоятельно выбраться из воды.

