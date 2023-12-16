Суровый норвежец побил свой рекорд в смертельном дайвинге, прыгнув в воду с 40,5 метра

Норвежский атлет Кен Стонес обновил свой мировой рекорд в экстремальной дисциплине с говорящим названием death diving. Он прыгнул в ледяную воду с высоты 40,5 метра. Несмотря на низкую температуру, Стонес сиганул в одних плавках, предварительно кинув камень, чтобы разбить лед на воде.
Свой предыдущий рекорд атлет установил в 2021 году, прыгнув с высоты 31,3 метра.
Death diving — экстремальный спорт, который корнями уходит в Норвегию. В отличие от обычных прыжков с высоты в воду, экстремалы прыгают животом вниз, а группируются только в самый последний момент. Как посмеиваются сами спортсмены, цель у этого только одна — выжить и не получить травму.
Почему Кен решил заниматься «смертельным дайвингом» — смотрите в видео выше.
Абсолютный рекорд по прыжкам в воду с высоты принадлежит швейцарцу Оливеру Фавру. В 1987 году он прыгнул с высоты