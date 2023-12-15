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Чиновникам вручат награды за лучшие проекты

Победителей премии «Служение» выберут голосованием на сайте

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Церемония награждения победителей состоится в январе 2024 года

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На соискание Всероссийской муниципальной премии «Служение» поступили 18 458 заявок от представителей муниципального сообщества из разных регионов России. Об этом сообщается на сайте премии. Премию «Служение» вручают муниципальным командам и чиновникам, которые вносят особый вклад в развитие на местах и повышение качества жизни россиян. Она проводится Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента.

— Муниципальные служащие — это люди, чья работа не всегда видна, но при этом важна для каждого. Они отвечают за то, чтобы в наших домах были свет, вода и тепло, за чистоту наших дворов, за благоустройство наших парков, городов и сёл, — отмечает сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева. — Цель этой премии, которая проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, — показать истории и лица муниципального сообщества. Рассказать о тех, кто работает вместе с людьми и ради людей.

Заявки уже прошли первичный отбор, теперь их ждет оценка экспертного совета, и 25 декабря начнется открытое голосование на сайте. Предусмотрено несколько номинаций за лучшие проекты и управленческие решения:

«Мой край — моя гордость»;

«Малая родина — сила России»;
«Защита Отечества — общее дело»;
«Объединяя усилия — умножаем возможности»;
«Инициатива каждого — общий успех»;
«Прямой разговор — доверие к власти»;
«Опыт наставника — успех молодых»;
«Новые технологии — новые возможности»;
«Судьба человека — гордость Отечества».

Голосование на сайте премияслужение.рф продлится до 14 января. Во второй половине января состоится награждение лауреатов и победителей.

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