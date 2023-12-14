Германия определилась с поддержкой Украины в 2024 году: новости СВО за 13 декабря



— У одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, — написал Гладков. — Еще один пострадавший находится в Краснояружской центральной районной больнице: у него сотрясение мозга.



Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Украинскому священнику вручили повестку за «раба Божьего»

Священнику из Львовской области Украины выдали повестку на воинскую службу из-за слов «раб Божий», которые он произнес на похоронах военного.