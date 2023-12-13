Аэропорт в Краснодаре могут скоро открыть

Аэропорт Краснодара, закрытый с 24 февраля 2022 года, может возобновить работу в ближайшее время. Как рассказали нашим коллегам из издания 93.RU в пресс-службе краевой администрации, 15 декабря здесь пройдет тестовый рейс, после которого будет принято решение о возможности открытия аэропорта.
В то же время в пресс-службе аэропортового холдинга ГК «Аэродинамика», который включает в себя аэропорты в Сочи, Краснодаре и Анапе, заявили, что никаких документов об открытии у компании нет.
— У нас периодически в аэропорту Краснодара совершались тестовые рейсы, которые связаны с проверкой готовности инфраструктуры. На текущий момент никаких документов, подтверждающих планы об открытии аэропорта Краснодара, у нас, как у управляющей компании, нет, — пояснил 93.RU представитель пресс-службы ГК «Аэродинамика».
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в беседе с SHOT информацию о возможном открытии аэропорта подтвердил.
— Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полета 15 декабря, — заявил Кондратьев.
Уточняется, что Краснодар смог доказать безопасность для принятия и отправки воздушный судов, остались лишь «несколько моментов, в том числе тестовый полет из Внуково в Пашковский». При этом совладелец и председатель совета директоров «Азимута» (сообщается, что самолет именно этой компании будет тестировать безопасность аэропорта) Павел Удод сообщил РБК, что тестовый полет в Краснодар авиакомпания пока не планирует.
Аэропорт в Краснодаре закрыли с 24 февраля 2022 года из соображений безопасности. Единственный работающий аэропорт в Южном федеральном округе в настоящий момент находится в Сочи. Вместе с Краснодаром на юге России не работают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя. Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня заявил, что открытие аэропорта Симферополя пока не планируется из соображений безопасности. Однако, возобновление работы аэропорта в Краснодаре позитивно повлияет на логистику.