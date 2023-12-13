Аэропорт в Краснодаре могут скоро открыть

Уточняется, что Краснодар смог доказать безопасность для принятия и отправки воздушный судов, остались лишь «несколько моментов, в том числе тестовый полет из Внуково в Пашковский». При этом совладелец и председатель совета директоров «Азимута» (сообщается, что самолет именно этой компании будет тестировать безопасность аэропорта) Павел Удод сообщил РБК, что тестовый полет в Краснодар авиакомпания пока не планирует.

