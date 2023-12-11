Выезд запрещен: кто по новым правилам должен сдать загранпаспорт

С 11 декабря в России начинают действовать поправки в закон, которые касаются загранпаспортов — появляются перечень оснований для признания документа недействительным и обязанность в ряде случаев сдавать его на хранение органам власти. Мы изучили документы, чтобы разобраться, что изменится, в каких случаях загранпаспорт придется сдать и что будет, если этого не сделать.
Когда загранпаспорт нужно сдать
С вступлением в силу поправок у граждан России, которым ограничили выезд за рубеж, появляется обязанность сдавать на хранение загранпаспорт (а также служебный и дипломатический паспорт — если таковые есть).
Запретить выезд могут по разным причинам. Это может быть служба в ФСБ или допуск к делам с грифом секретности, может быть банкротство или уклонение от наложенных судом обязательств (например, алиментов), а может быть призыв на военную и альтернативную гражданскую службу.
Сдавать паспорт нужно только в трех случаях:
- при допуске к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне;
- при призыве на военную службу или направлении на альтернативную гражданскую службу;
- после увольнения из органов ФСБ.
При этом по действующему закону военнообязанным могут ограничивать выезд из страны со дня размещения повестки в специальном реестре (он пока не работает) до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат. В этом случае обязанности сдавать загранпаспорт нет, но и воспользоваться им не получится.
У осужденных, обвиняемых, подозреваемых и тех, кто уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом (например, алиментных), загранпаспорт могут изъять. Но мы сейчас только о добровольной передаче документа на хранение.
Куда именно сдавать загранпаспорт
В законе говорится, что сдавать паспорт нужно в «государственный орган, осуществивший выдачу паспорта», проще говоря, где паспорт получали — туда и несите.
В постановлении правительства, устанавливающем правила передачи паспортов на хранение, говорится, что всё зависит от оснований для сдачи загранпаспорта. Если это связано с гостайной и прочими секретными сведениями — в госорган, который этот доступ дал. Если со службой в ФСБ или увольнением оттуда — в ФСБ и сдавайте. И только военнообязанному, которого призывают на службу в армию, нужно передать загранпаспорт на хранение в органы внутренних дел.
При сдаче загранпаспорта заполняется акт приема-передачи документа, по истечению срока хранения его вернут владельцу. Правда, если сдается документ в связи со службой в армии, то чтобы получить его назад, придется показать военный билет с проставленной в нем отметкой о прохождении службы.
Что будет, если не сдать загранпаспорт
Вступивший в силу закон не предусматривает штрафы или иные меры наказания для тех, кто не сдал загранпаспорт самостоятельно.
Закон вводит 15 оснований для того, чтобы документ могли признать недействительными, среди них — непередача документа на хранение. Правда, касается это только паспортов, которые нужно было сдать в связи с допуском к гостайне.
Недействительным загранпаспорт также могут признать в случае утраты документа, смерти его владельца, смены ФИО, даты рождения или пола. Основанием для признания загранпаспорта недействительным может стать прекращение гражданства или отмена решения о его приобретении. Поводом признать загранпаспорт недействительным могут стать результаты проверки — если выяснится, что у владельца загранпаспорта гражданства вовсе не было, что документ был оформлен на основании поддельных или недействительных документов, а также если в паспорте будут обнаружены недостоверные сведения или окажется, что он изготовлен на утраченном или похищенном бланке.