Выезд запрещен: кто по новым правилам должен сдать загранпаспорт

Запретить выезд могут по разным причинам. Это может быть служба в ФСБ или допуск к делам с грифом секретности, может быть банкротство или уклонение от наложенных судом обязательств (например, алиментов), а может быть призыв на военную и альтернативную гражданскую службу.

Сдавать паспорт нужно только в трех случаях: