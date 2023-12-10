«Ни в чём себе не отказываю». Россиянка уехала на заработки в Израиль, чтобы закрыть ипотеку и помочь родителям, — ее рассказ

В 2021 году я поехала работать в Англию. Там было очень тяжело. Я проработала полгода и вернулась в Тюмень. Отдохнула две недели и вышла снова на работу в ювелирный магазин.

Через полгода, а это уже было в 2022 году, поняла, что хочу опять поехать за границу. Манил большой заработок. Денег там можно заработать больше, чем в России. Средняя зарплата в Израиле составляет около 11 тысяч шекелей — больше 260 тысяч рублей.

Снова возникли мысли о Великобритании. Но так сложилось, что поехала в Израиль. В интернете попалась реклама агентства, которое подбирает работу в этой стране. Я как раз пошла в отпуск и поняла, что это шанс, надо пробовать. На тот момент про страну я особо ничего не знала.