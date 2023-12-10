«Ни в чём себе не отказываю». Россиянка уехала на заработки в Израиль, чтобы закрыть ипотеку и помочь родителям, — ее рассказ

Земля обетованная манит людей из разных концов света. В Израиль съезжаются по разным причинам: кто-то хочет прикоснуться к святыням, кто-то вспоминает, что в его родне были евреи, и возвращается в почти что родные пенаты, а кто-то едет сюда, чтобы работать. Вот уже больше года там живет тюменка Марина Чжан. В один прекрасный день она собрала вещи и уехала в Израиль в поисках заработка. Устроилась удачно: работает в модельном агентстве и хорошо зарабатывает. Читайте ее историю о жизни в Израиле, особенностях его жителей и войне.
Стремление зарабатывать деньги
Детство было тяжело и бедное. Вещи донашивала за своей старшей сестрой. Сладости видела редко. Всегда хотелось пойти работать, чтобы заработать и купить десять сникерсов. Поэтому появилось стремление работать и получать хорошую зарплату. Еще один случай, который повлиял на меня, — это поездка за границу. В
В 2021 году я поехала работать в Англию. Там было очень тяжело. Я проработала полгода и вернулась в Тюмень. Отдохнула две недели и вышла снова на работу в ювелирный магазин.
Через полгода, а это уже было в 2022 году, поняла, что хочу опять поехать за границу. Манил большой заработок. Денег там можно заработать больше, чем в России. Средняя зарплата в Израиле составляет около
Снова возникли мысли о Великобритании. Но так сложилось, что поехала в Израиль. В интернете попалась реклама агентства, которое подбирает работу в этой стране. Я как раз пошла в отпуск и поняла, что это шанс, надо пробовать. На тот момент про страну я особо ничего не знала.
Приезд в Израиль и первые впечатления
Опасений никаких не было. Добиралась я с пересадками. Сначала Казахстан — там сидела девять часов в аэропорту, никуда не выходила. Затем Дубай — вышла буквально на несколько минут. Запомнила, что было очень жарко. После — Израиль. На перелет потратила два дня и
Изначально вообще думала, если не пустят в Израиль, то вернусь. Туда ведь не всех пропускают — это фортуна 50 на 50. У меня спрашивали, была ли я в Израиле, просили показать документы. В итоге меня пропустили. Попался, кстати, русскоговорящий мужчина. Я думаю, мне помогло, что я работала в Англии и есть виза в паспорте.
Я ехала через агентство. Всего им заплатила 200 долларов. Их представители меня встретили в аэропорту, заселили в квартиру. Там я прожила несколько дней. Но с работой они мне не помогли. Говорили, что надо ждать. А деньги у меня кончались. В итоге я просто ушла. Санкций от них никаких не было.
Работу нашла сама. Потом приехала подруга из Англии и сказала, что будем работать вместе.
Особенности Израиля
Первое мое впечатление по приезде — куда я попала? Не знала, что здесь так грязно, везде мусор, много кошек бегает по улицам. Хотя в Тель-Авиве еще приемлемо.
Израиль — это страна, куда со всех уголков мира люди едут на заработки. Израильтяне — очень наглый народ. Таких наглых людей я еще нигде не встречала. Если хочешь выйти из автобуса, то они будут рваться сделать это первыми. И, наоборот, когда заходишь в общественный транспорт, тоже стремятся зайти как можно быстрее. Не уступают. От этого возникают давки. Водители не останавливаются на нерегулируемых пешеходных переходах и не пропускают людей. Просто едут, и всё. Поэтому надо ждать, когда все машины проедут, а потом уже переходить дорогу.
Здесь много обманывают и есть воровство. В нашем доме у двух человек телефоны украли. За вещами надо внимательно следить. Еще одна из особенностей израильтян — они очень громкий народ. Так сильно кричат, когда разговаривают. Можно подумать, что они ругаются, но на самом деле это не так.
Про войну
Обстрелы осенью происходили регулярно. Когда это случалось, звучали сирены, надо было бежать в бомбоубежище или какое-нибудь помещение, на улице оставаться нельзя. У меня был случай в Тель-Авиве, когда я находилась на улице и начались обстрелы. Я легла за остановку и потом была вся в песке. Столько ракет пролетело. Тогда было очень страшно, потому что не защищен и находишься под открытым небом.
Многие люди потеряли работу, много кто уехал. Квартиры пустуют, продукты выросли в цене. Всё подорожало. Примерно на десять шекелей произошла надбавка.
Про работу, зарплату и закрытую ипотеку
Я работаю в модельном агентстве с семи утра до шести вечера. Магазины открываются в шесть утра. Работать с раннего утра — это нормально. Платят хорошо. Точные цифры не хочу называть, но если перевести в телефоны, то на одну зарплату можно купить
Я живу в Бат-Яме. Недалеко от моря. Но выбираюсь туда раз в неделю. Снимаю койко-место. Переводя на рубли, в месяц стоит
Мне денег, которые я зарабатываю, хватает на то, чтобы за квартиру заплатить, еду купить и копить. Откладываю около 80% от зарплаты. Всё остальное трачу на жизнь в Израиле.
В Израиле есть возможности заработать для жизни в России. Но это надо потратить несколько лет. Заработок в Англии тратила на оплату ипотеки. Так вот, я ее закрыла. На покрытие займа ушли деньги, накопленные в Великобритании, и израильские. Теперь у меня нет ипотеки. Коплю на двухкомнатную квартиру. Ни в чём себе не отказываю. Помогаю родителям деньгами.
В Израиле очень жарко
Жизнь в Израиле кипит. Все куда-то торопятся, всё надо делать быстро. Дни здесь пролетают незаметно. Вышел на новую неделю, работаешь-работаешь, не успеваешь оглянуться, а уже пятница и короткий день: магазины закрываются в половину пятого. В субботу здесь выходной день — шаббат. Никто не работает, все магазины закрыты. Поэтому надо заранее успевать закупаться.
На улице очень жарко и душно. Нет дождей. Солнце печет. Невыносимо. Дышать нечем. Как-то было
Есть и плюсы. Израильтяне очень гостеприимные. Всегда предлагают чай, кофе и поесть. У них принято, если ты идешь на день рождения, то сам оплачиваешь свою еду.
С языковым барьером проблем не возникает. Здесь много русскоговорящих людей. Такое ощущение, что никуда из России не уезжала. Израильтяне хорошо говорят на английском языке. В основном на нём общаемся. Иврит тоже запоминается.
В Израиле меня держат деньги, хороший заработок. Больше ничего. Мне очень в душу запала Англия. Очень сильно соскучилась по Лондону.
Но в скором времени моя жизнь в Израиле подойдет к концу. Я вернусь в Тюмень. Я больше года там не была. Сын очень сильно соскучился и ждет. Поэтому еду обратно. Где буду работать в Тюмени, пока не знаю.