«Если переводить цены в рубли, то будет больно»: как семья из России строит новую жизнь в США

Александра Рачеева вместе с мужем переехала из Архангельской области в Пенсильванию. За четыре месяца они нашли работу, новое жилье и даже купили машину. Девушка строит карьеру в IT-сфере, а ее супруг устроился управляющим в кейтеринг-кафе. В видео выше Александра рассказала нашим коллегам из 29.RU о своей жизни в одноэтажной Америке, поиске работы и о том, что им помогает интегрироваться в абсолютно новую среду.