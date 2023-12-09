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«Если переводить цены в рубли, то будет больно»: как семья из России строит новую жизнь в США

Супруги рассказали, как устроились на работу и почему в Америке не обойтись без кредитов

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Видео: Кристина Полевая / 29.RU

Александра Рачеева вместе с мужем переехала из Архангельской области в Пенсильванию. За четыре месяца они нашли работу, новое жилье и даже купили машину. Девушка строит карьеру в IT-сфере, а ее супруг устроился управляющим в кейтеринг-кафе. В видео выше Александра рассказала нашим коллегам из 29.RU о своей жизни в одноэтажной Америке, поиске работы и о том, что им помогает интегрироваться в абсолютно новую среду.

Доброе отношение со стороны местных, даже незнакомцев, поразило супругов. В Америке, по словам Александры, процветает культура смолл-токов. Это помогает быстрее вливаться в новый круг общения, заводить знакомства.

— Муж поначалу даже спрашивал: «Это искренне или есть подвох?» Но тут абсолютно нормально сказать незнакомцу, что тебе нравится его прическа или футболка, начать разговаривать о чем-то с продавцом на кассе. Это в культуре американцев. Мы и сами уже ловим себя на мысли, что начинаем улыбаться людям. В России я такое отношение встречала редко, но таков мой опыт, — говорит девушка.

Переводить цены в США в рубли не стоит. «Это больно», — предупреждает Александра. Но уровень зарплат здесь вполне соответствует тратам — ужиматься и откладывать супругам не приходится:

— Мы как-то решили подсчитать, какой процент зарплаты на одну из самых больших трат — на съем жилья. Получилось примерно 10% моего заработка.

Подробнее про историю переезда Рачеевых можно прочитать здесь.

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