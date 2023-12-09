Суперсибирские морозы идут на Россию: местами температура опустится до -50

В России ожидаются очень морозные выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Холоднющая погода будет в целом ряде регионов на этих выходных, — цитирует его ТАСС. — Во всех регионах Северо-Западного федерального округа морозы будут до -35... -38 градусов. Из Центрального федерального округа выделяется Костромская область, где ожидается -35 и более градусов. На севере Поволжья, в Кировской области, Пермском крае, прогнозируется до -40 градусов.