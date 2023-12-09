Суперсибирские морозы идут на Россию: местами температура опустится до -50

В России ожидаются очень морозные выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
— Холоднющая погода будет в целом ряде регионов на этих выходных, — цитирует его ТАСС. — Во всех регионах Северо-Западного федерального округа морозы будут до
Сорокаградусные морозы также ожидаются в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и в Алтайском крае, в Якутии — до -45 градусов и даже ниже. В центре и на юге Красноярского края температура опустится до -50 градусов.
— Обычно холодную погоду сравнивают с сибирскими морозами, но это, получается, суперсибирские морозы, — сказал Вильфанд.
Аномальные холода пришли в Россию с началом декабря — в минувшие выходные столбики термометров в отдельных регионах показатели на 20 градусов ниже нормы. До этого погодные аномалии были на юге России — мощный циклон, который быстро нарекли «штормом века», прошелся по черноморскому побережью: улицы затопило водой, некоторые постройки смыло, были разрушены коммуникации и железнодорожные пути, тысячи людей остались без света.