ФСБ раскрыла теракт на БАМе: новости СВО за 7 декабря

ФСБ задержала подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в подрыве двух поездов на БАМе в Бурятии. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ РФ.



— Раскрыт террористический акт, подготовленный спецслужбами Украины и направленный на разрушение объектов критической транспортно-энергетической инфраструктуры, — говорится в сообщении. — В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь 1971 г. р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 года двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам Тайшет — Тында и Тайшет — Нерюнгри по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия.

