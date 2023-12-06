Что значит быть мужчиной в 2023 году: Maxim рассказал истории самых ярких мужчин России

5 декабря в VS Gallery прошел public talk, посвященный проекту «ТОП-50 историй мужчин», который собрал самые яркие истории мужчин нашей страны. Главный редактор Maxim Оnline Павел Пучков и один из создателей и участников «Квартета И» Камиль Ларин обсудили несколько важных тем, которые сегодня волнуют мужчин: как зарабатывать и тратить деньги, можно ли давать друзьям в долг, нужно ли отказываться от употребления алкоголя и другие.
«ТОП-50 историй мужчин» — большой проект Maxim Оnline, для которого свои истории рассказали самые яркие мужчины России. Представители спорта, кино, искусства и бизнеса своим примером отвечали на главный вопрос: «Что значит быть мужчиной в 2023 году?»
Maxim Оnline вручил авторам лучших историй награду, которую специально разработал Кирилл Рейв — художник медиа и цифры, член Международного союза педагогов-художников, номинант