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Что значит быть мужчиной в 2023 году: Maxim рассказал истории самых ярких мужчин России

Авторам лучших историй вручили специальные награды

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Итоги проекта подвели 5 декабря

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5 декабря в VS Gallery прошел public talk, посвященный проекту «ТОП-50 историй мужчин», который собрал самые яркие истории мужчин нашей страны. Главный редактор Maxim Оnline Павел Пучков и один из создателей и участников «Квартета И» Камиль Ларин обсудили несколько важных тем, которые сегодня волнуют мужчин: как зарабатывать и тратить деньги, можно ли давать друзьям в долг, нужно ли отказываться от употребления алкоголя и другие.

Павел Пучков и Камиль Ларин провели public talk в VS Gallery

Павел Пучков и Камиль Ларин провели public talk в VS Gallery

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«ТОП-50 историй мужчин» — большой проект Maxim Оnline, для которого свои истории рассказали самые яркие мужчины России. Представители спорта, кино, искусства и бизнеса своим примером отвечали на главный вопрос: «Что значит быть мужчиной в 2023 году?»

Maxim Оnline вручил авторам лучших историй награду, которую специально разработал Кирилл Рейв — художник медиа и цифры, член Международного союза педагогов-художников, номинант 1-й Московской арт-премии и участник Биеннале в Германии, Испании, Москве и Чувашии. Премию получили «Учитель года», историк Дмитрий Лутовинов, паратриатлет Ярослав Святославский, артист балета Сергей Филин, бизнесмен и чемпион автогонок Кирилл Киракозов и кинопродюсер Георгий Розинов.

С гостями вечера встретился Виктор Шкулев — президент Shkulev Media Holding, в который входит Maxim Online

С гостями вечера встретился Виктор Шкулев — президент Shkulev Media Holding, в который входит Maxim Online

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Камиль Ларин и Павел Пучков обсудили вопросы, которые волнуют современных мужчин

Камиль Ларин и Павел Пучков обсудили вопросы, которые волнуют современных мужчин

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Одного из победителей — артиста балета Сергея Филина — пришла поддержать супруга

Одного из победителей — артиста балета Сергея Филина — пришла поддержать супруга

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Перед гостями выступила DJ Geneva

Перед гостями выступила DJ Geneva

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