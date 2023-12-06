«Я никогда не чувствовала себя сломанной»: как девушка с одной рукой стала чемпионкой по танцам на пилоне

Австралийка Дебора Роуч в детстве не была желанным игроком на спортивной площадке. Она родилась с одной рукой, и ей часто говорили, что она тянет команду вниз.
Долгое время девушка не решалась проявить себя, но однажды в ночном клубе увидела двух танцовщиц на пилоне. Их выступление поразило ее, а они сами вдохновили ее саму попробовать взобраться на пилон. Она оказалась настолько в этом талантлива, что трижды становилась чемпионом международных соревнований по этому виду танцев.
Теперь Деб не только танцует сама, но и учит других преодолевать трудности, связанные с телесными различиями. Посмотрите короткое видео о том, что никакие недостатки не могут быть препятствиями на пути к мечте.