«Я никогда не чувствовала себя сломанной»: как девушка с одной рукой стала чемпионкой по танцам на пилоне

Долгое время девушка не решалась проявить себя, но однажды в ночном клубе увидела двух танцовщиц на пилоне. Их выступление поразило ее, а они сами вдохновили ее саму попробовать взобраться на пилон. Она оказалась настолько в этом талантлива, что трижды становилась чемпионом международных соревнований по этому виду танцев.