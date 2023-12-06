freedom
СЕЙЧАС -10°С
Пробки 10/10
usd 91.58
eur 99.13
СрочноВ Новосибирске из-за снега взлетели цены на такси
Все новости
Все новости

«Я никогда не чувствовала себя сломанной»: как девушка с одной рукой стала чемпионкой по танцам на пилоне

История Деб Роуч, которая родилась без левой руки

121
Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Австралийка Дебора Роуч в детстве не была желанным игроком на спортивной площадке. Она родилась с одной рукой, и ей часто говорили, что она тянет команду вниз.

Долгое время девушка не решалась проявить себя, но однажды в ночном клубе увидела двух танцовщиц на пилоне. Их выступление поразило ее, а они сами вдохновили ее саму попробовать взобраться на пилон. Она оказалась настолько в этом талантлива, что трижды становилась чемпионом международных соревнований по этому виду танцев.

Теперь Деб не только танцует сама, но и учит других преодолевать трудности, связанные с телесными различиями. Посмотрите короткое видео о том, что никакие недостатки не могут быть препятствиями на пути к мечте.

По теме

ТанцыПилонОграниченные возможности здоровья
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter