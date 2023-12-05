Путина попросили освободить часть женщин-заключенных. Рассказываем, кого именно и при чем тут борьба за рождаемость

В России могут амнистировать женщин, осужденных за ненасильственные преступления. Об этом стало известно на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 4 декабря. Помиловать их попросила правозащитница и журналистка, член СПЧ Ева Меркачева. Ее просьбу президент России Владимир Путин поддержал.
Амнистия — смягчение, полное или частичное освобождение от наказания лиц, осужденных за преступления, по решению Госдуму в отношении не определенного круга лиц.
Помилование — освобождение лица, совершившего преступление, от дальнейшего отбытия наказания. Помилование может осуществить президент России в отношении конкретного человека.
Последняя амнистия произошла в 2015 году, к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Их проводили каждые 5 лет к юбилеям Победы. Однако в 2020 году документ о ней внесли в Госдуму, а через месяц отозвали.
— Примеры, которые вы привели, они убедительные. Думаю, что стоит подготовить и принять соответствующее решение, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, — заявил Владимир Путин.
Когда могут объявить амнистию
Правда, похоже, ждать амнистии в этом году не стоит. Об этом во вторник, 5 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Нет, конечно, ее так быстро провести невозможно. Сначала надо обсудить детали, выработать позицию, а потом уже конкретно о чем-то говорить, — процитировал «Интерфакс» слова Пескова.
Сама же Ева Меркачева рассказала MSK1.RU, что надеется на амнистию в начале следующего года.
— Хотелось бы, чтобы до весны не тянули, чтобы всё-таки пораньше. Хочется в начале года, я надеюсь на это. Я думаю, что это возможно, — заявила Меркачева.
Кого хотят отпустить
Речь идет об амнистии для женщин, которые впервые совершили ненасильственные преступления (по делам которых нет потерпевших или те не против их освобождения).
— В Год семьи было бы логично отпустить женщин, которые совершили ненасильственные преступления впервые. Пусть бы они вернулись в семью, а если семьи нет, пусть бы создавали семью, — отметила Меркачева MSK1.RU.
Правозащитница обеспокоена тем, что у многих отбывающих наказание женщин «самый репродуктивный возраст», а в колониях они простужаются и потом лишаются возможности родить ребенка. Большая часть женщин-заключенных сидит за ненасильственные преступления — они никого не убили.
— Очень хочется, чтобы отпустили в первую очередь женщин, у которых есть дети, причем и тех, кто вместе со своими детьми находится в колониях, и тех, у кого дети дома ждут. Ну и всех женщин в целом, которые ненасильственные преступления совершили.
Ранее мы писали, что вице-спикер новосибирского заксобрания осудил помилование убийцы Веры Пехтелевой. Осужденный на 20 лет за организацию убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов отправился в зону СВО и был помилован. А еще мы разобрались, как меняется российская зона и почему заключенных становится всё меньше.