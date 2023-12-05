Путина попросили освободить часть женщин-заключенных. Рассказываем, кого именно и при чем тут борьба за рождаемость

Правозащитница обеспокоена тем, что у многих отбывающих наказание женщин «самый репродуктивный возраст», а в колониях они простужаются и потом лишаются возможности родить ребенка. Большая часть женщин-заключенных сидит за ненасильственные преступления — они никого не убили.

— Очень хочется, чтобы отпустили в первую очередь женщин, у которых есть дети, причем и тех, кто вместе со своими детьми находится в колониях, и тех, у кого дети дома ждут. Ну и всех женщин в целом, которые ненасильственные преступления совершили.