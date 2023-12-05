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Не уберегли: в Волгограде ребенок сломал позвоночник на детском аттракционе

Тарзанка, как выяснилось позже, была самодельной

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Видео: Женя Раушанова / V1.RU

Маленький Тамерлан из Волгограда уже полгода находится на домашнем обучении — в мае он упал с тарзанки в парке аттракционов и получил компрессионный перелом позвоночника. После травмы мальчик не мог ни стоять, ни сидеть, только лежать. Так прошло всё лето, сесть Тамерлану позволили только недавно. Он всё время должен быть в корсете и проходить реабилитацию.

В самом парке аттракционов отмахнулись от помощи ребенку, хотя выяснилось, что тарзанка была самодельной. У родителей Тамерлана, как и у силовиков, есть и другие вопросы к владельцу парка. Накануне Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя, который был ответственным за полигон, где проходил выпускной. По версии следователей, бизнесмен не позаботился о безопасности детей.


На домашнем обучении у Тамерлана появились дополнительные проблемы со здоровьем — у мальчика снижается зрение и развивается сколиоз.

Всю историю ребенка наши коллеги из V1.RU собрали в отдельном материале.

УпалРебенок сломал позвоночникТрагедия
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