Не уберегли: в Волгограде ребенок сломал позвоночник на детском аттракционе

В самом парке аттракционов отмахнулись от помощи ребенку, хотя выяснилось, что тарзанка была самодельной. У родителей Тамерлана, как и у силовиков, есть и другие вопросы к владельцу парка. Накануне Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя, который был ответственным за полигон, где проходил выпускной. По версии следователей, бизнесмен не позаботился о безопасности детей.