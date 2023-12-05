«Как ты меня нашла?» Вдова, потерявшая мужа на СВО, стала помогать раненым и семьям бойцов, став сводной сестрой милосердия

А бегать приходится много. Номер Виктории передается по сарафанному радио. Телефон разрывается от количества звонков и сообщений, как горячая линия.



— Саня, ты моя самая любимая вдова, — отвечает она на звонок во время нашего разговора.



На том конце женский голос что-то быстро рассказывает. Виктория достает блокнот.



— Ты хочешь заявление по тому, что тебе не вернули зарплату мужа? — говорит она, записывая. — Что от меня требуется? Написать образец заявления в прокуратуру Южного округа?