В зоне спецоперации погиб российский генерал: новости СВО за 4 декабря

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 декабря.
На СВО погиб российский генерал
Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил гибель в зоне СВО генерал-майора Владимира Завадского.
— На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего
Изначально о смерти Владимира Завадского сообщили в группе во «ВКонтакте» выпускников Московского высшего общевойскового командного училища — МРОО «Кремль». Но позже пост удалили.
Владимиру Завадскому было 45 лет. У него остались жена и двое детей.
Дроны атаковали нефтебазу в Луганске
В ночь на 4 декабря украинские дроны атаковали нефтебазу в Луганске. Как сообщает ТАСС со ссылкой на военную комендатуру ЛНР, в результате атаки загорелась цистерна, пожар потушили. Подъезды к нефтебазе перекрыли. О пострадавших не сообщается.
Перед атакой в городе были слышны звуки работы системы противовоздушной обороны.
Президент Болгарии запретил передавать Украине бронетехнику
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения о безвозмездной поставке Украине списанной бронетехники. Как сообщается на сайте главы государства, Радев вернул документ в парламент для дальнейшего обсуждения.
— Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первостепенным приоритетом, — заявил Радев.
Свое решение Радев мотивировал тем, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, утратила ли Болгария необходимость в этой технике.
Также Радев отметил, что при принятии решения о передаче Киеву бронетехники парламентарии не учитывали нужды пограничников, пожарных и правоохранителей.
«Ростех» увеличит выпуск бронежилетов
Из-за высокого спроса «Ростех» решил нарастить производство бронежилетов для СВО. Как сообщается в телеграм-канале госкорпорации, в квартал будут выпускать «кратно больше» двух тысяч единиц бронежилетов. Точную цифру в «Ростехе» не называют.
— Производство бронежилетов «Оберег» было запущено весной 2023 года на тульском заводе «Ростеха» «Октава». Первоначально мощности предприятия позволяли выпускать до двух тысяч изделий в квартал, но теперь они существенно возросли. В 2024 году объем производства кратно увеличится по сравнению с уходящим годом, — говорится в сообщении корпорации.
В «Ростехе» также отметили, что в ближайшее время планируют облегчить «Оберег» как минимум на полкило «без потери класса и площади защиты». Сейчас бронежилеты весят менее 9,4 килограмма.
Житель Омска призывал мобилизованных сдаваться в плен
ФСБ в Омске задержали местного жителя, который в соцсетях призывал мобилизованных добровольно сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
По версии следствия,
В ФСБ сообщают, что у парня был координатор из украинской организации, который его инструктировал и давал указания, как можно пересечь границу.
— По адресу проживания задержанного проведены следственные действия. Изъяты средства вычислительной техники и связи, получены данные, подтверждающие его антироссийскую деятельность, — сообщили в ФСБ.
В отношении задержанного завели уголовное дело по статье «публичные призывы в сети Интернет к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Ему грозит до шести лет лишения свободы.