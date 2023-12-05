В зоне спецоперации погиб российский генерал: новости СВО за 4 декабря

Президент Болгарии запретил передавать Украине бронетехнику

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения о безвозмездной поставке Украине списанной бронетехники. Как сообщается на сайте главы государства, Радев вернул документ в парламент для дальнейшего обсуждения.



— Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первостепенным приоритетом, — заявил Радев.

Свое решение Радев мотивировал тем, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, утратила ли Болгария необходимость в этой технике.