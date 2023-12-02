Двухмиллионного посетителя выставки «Россия» отправили на Саяно-Шушенскую ГЭС

На выставке-форуме «Россия», который в эти дни проходит в ВДНХ, зафиксировали двухмиллионного посетителя. Им оказался житель Казани Марат Сабитов, на выставку он прилетел вместе с женой. Юбилейного посетителя поздравили в павильоне Министерсва энергетики РФ и вручили подарок — сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС.
Подарок для семьи оказался тематическим, так как Марат работает в энергетической сфере.
— Мы приехали на Выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее, — рассказал Марат Сабитов.
А миллионной посетительницей выставки ранее стала Светлана Сулейманова из Пензы а накануне отметила день рождения. Семья выиграла билеты на балет «Щелкунчик» и поездку в Москву.
Выставка продлится до 12 апреля.