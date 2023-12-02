Двухмиллионного посетителя выставки «Россия» отправили на Саяно-Шушенскую ГЭС

— Мы приехали на Выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живешь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее, — рассказал Марат Сабитов.