Редкая космическая радуга и красное небо: 10 захватывающих фото полярного сияния

Вечером 1 декабря жители Забайкалья наблюдали необычное северное сияние — красное. Как рассказал председатель общества любителей астрономии Андрей Кодин корреспонденту портала «Чита.Ру», обычно северные сияния бывают зелеными — это связано со свечением атомов кислорода в 150 километрах над поверхностью. Красным же северное бывает, если атомы кислорода светятся на высотах между 150 и 500 километров, где температура и плотность атмосферы способствуют излучению именно в этом диапазоне. Мы собрали кадры необычного явления — посмотрите, как это красиво.
В Иркутской области тоже видели необычное северное сияние — там оно переливалось красным и зеленым.
Самое уникальное явление видели в Республике Чувашия, любительский проект наблюдения за ночным небом STARVISOR предполагает, что это авроральная красная дуга. Она отличается от привычного полярного сияния низкой динамикой и монохромностью.
По словам председателя общества любителей астрономии Андрея Кодина, такое северное сияние — результат мощнейшей магнитной бури в период максимума солнечной активности. К сожалению, магнитные бури — это не только красиво, но для некоторых людей чревато плохим самочувствием. Оно может вызывать недомогание у людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, анемией и бронхиальной астмой.
Народные приметы связывают северное сияние с похолоданием и в ближайшие дни Россию действительно ожидают аномальные морозы. В отдельных регионах температура будет на 15–20 градусов ниже нормы, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.