Редкая космическая радуга и красное небо: 10 захватывающих фото полярного сияния

Вечером 1 декабря жители Забайкалья наблюдали необычное северное сияние — красное. Как рассказал председатель общества любителей астрономии Андрей Кодин корреспонденту портала «Чита.Ру», обычно северные сияния бывают зелеными — это связано со свечением атомов кислорода в 150 километрах над поверхностью. Красным же северное бывает, если атомы кислорода светятся на высотах между 150 и 500 километров, где температура и плотность атмосферы способствуют излучению именно в этом диапазоне. Мы собрали кадры необычного явления — посмотрите, как это красиво.

