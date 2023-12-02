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Редкая космическая радуга и красное небо: 10 захватывающих фото полярного сияния

Самое уникальное явление видели в Чувашии

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Такую красоту наблюдали в Забайкалье в первый день зимы

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Вечером 1 декабря жители Забайкалья наблюдали необычное северное сияние — красное. Как рассказал председатель общества любителей астрономии Андрей Кодин корреспонденту портала «Чита.Ру», обычно северные сияния бывают зелеными — это связано со свечением атомов кислорода в 150 километрах над поверхностью. Красным же северное бывает, если атомы кислорода светятся на высотах между 150 и 500 километров, где температура и плотность атмосферы способствуют излучению именно в этом диапазоне. Мы собрали кадры необычного явления — посмотрите, как это красиво.

Красное северное сияние над городом

Красное северное сияние над городом

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Этот снимок сделан в селе Беклемишево Забайкальского края

Этот снимок сделан в селе Беклемишево Забайкальского края

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В редакцию «Чита.Ру» присылали снимки из разных районов

В редакцию «Чита.Ру» присылали снимки из разных районов

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Лучше всего северное сияние видно за городом

Лучше всего северное сияние видно за городом

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В Иркутской области тоже видели необычное северное сияние — там оно переливалось красным и зеленым.

Этот снимок сделан в селе Ербогачен

Этот снимок сделан в селе Ербогачен

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Читательница «ИрСити» прислала в редакцию несколько впечатляющих снимков

Читательница «ИрСити» прислала в редакцию несколько впечатляющих снимков

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Так выглядело вчера небо над Иркутской областью

Так выглядело вчера небо над Иркутской областью

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Над Якутией небо переливалось сразу и зеленым, и красным

Над Якутией небо переливалось сразу и зеленым, и красным

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Самое уникальное явление видели в Республике Чувашия, любительский проект наблюдения за ночным небом STARVISOR предполагает, что это авроральная красная дуга. Она отличается от привычного полярного сияния низкой динамикой и монохромностью.

Фото необычного явления опубликовали в сообществе STARVISOR

Фото необычного явления опубликовали в сообществе STARVISOR

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По словам председателя общества любителей астрономии Андрея Кодина, такое северное сияние — результат мощнейшей магнитной бури в период максимума солнечной активности. К сожалению, магнитные бури — это не только красиво, но для некоторых людей чревато плохим самочувствием. Оно может вызывать недомогание у людей с хроническими заболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы, анемией и бронхиальной астмой.

Народные приметы связывают северное сияние с похолоданием и в ближайшие дни Россию действительно ожидают аномальные морозы. В отдельных регионах температура будет на 15–20 градусов ниже нормы, об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Северное сияниеЗабайкальеМагнитные буриПогода
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