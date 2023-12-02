Аномальные холода идут на Россию: местами будет на 20 градусов ниже нормы

— Аномалии будут впечатляющие. Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7–14 градусов ниже нормы, а местами — на 15–20 градусов ниже нормы, — цитирует научного руководителя Гидрометцентра ТАСС. — Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать 16–23 градуса , а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — 30 градусов . Повсеместно будет холодно и в Центральном федеральном округе 5 и 6 декабря — морозы до -16... -23 градусов, что на 7–12 градусов ниже нормы.