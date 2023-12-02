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Аномальные холода идут на Россию: местами будет на 20 градусов ниже нормы

Рассказываем, кто замерзнет больше всего

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Аномальный холод ожидается со 2 по 6 декабря

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В России ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, холодная погода ожидается на огромной территории страны, снижение температуры начнется уже сегодня.

— Аномалии будут впечатляющие. Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7–14 градусов ниже нормы, а местами — на 15–20 градусов ниже нормы, — цитирует научного руководителя Гидрометцентра ТАСС. — Это значит, что в большинстве регионов морозы будут достигать 16–23 градуса, а в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе — 30 градусов. Повсеместно будет холодно и в Центральном федеральном округе 5 и 6 декабря — морозы до -16... -23 градусов, что на 7–12 градусов ниже нормы.

Согласно прогнозу синоптиков, в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл морозы ожидается похолодание до -23 градусов, в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях — до -20... -27 градусов, в Томской и Омской областях — до -27... -35 градусов. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах температура может достигать -41 градуса.

В Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края температура может быть ниже нормы на 16 градусов — в период со 2 по 6 декабря ожидается до 42 градусов мороза. В Якутии, Магаданском крае и на Чукотке — до -43... -49 градусов, на юге Хабаровского края — до -35... -40 градусов.

В минувшие выходные погодные аномалии были на юге России — мощный циклон, который быстро нарекли «штормом века» прошелся по черноморскому побережью: улицы затопило водой, некоторые постройки смыло, были разрушены коммуникации и железнодорожные пути, тысячи людей остались без света. Подробнее о последствиях шторма мы рассказывали ранее.

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