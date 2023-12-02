Аномальные холода идут на Россию: местами будет на 20 градусов ниже нормы

В России ожидается аномальное похолодание. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, холодная погода ожидается на огромной территории страны, снижение температуры начнется уже сегодня.
— Аномалии будут впечатляющие. Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на
Согласно прогнозу синоптиков, в Пермском крае, Кировской области, Удмуртии и Марий Эл морозы ожидается похолодание до
В Таймырском и Эвенкийском районах Красноярского края температура может быть ниже нормы на
В минувшие выходные погодные аномалии были на юге России — мощный циклон, который быстро нарекли «штормом века» прошелся по черноморскому побережью: улицы затопило водой, некоторые постройки смыло, были разрушены коммуникации и железнодорожные пути, тысячи людей остались без света. Подробнее о последствиях шторма мы рассказывали ранее.