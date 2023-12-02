Паспорт на стол! Что надо знать про новые правила запрета на выезд за границу

С 11 декабря вступят в силу поправки в 114-ФЗ о порядке въезда и выезда за границу. Сотням тысяч россиян придется сдать свои загранпаспорта. Наши коллеги из «Фонтанки» разбирались, кому, когда и куда надо их отдавать, а главное — что будет, если этого не сделать.
Федеральный закон об изменениях в 114-ФЗ президент Путин подписал еще в июне, но вступление в силу назначено на 11 декабря 2023 года. С этого дня заработают новые положения статьи 15 этого закона.
Сдача загранпаспортов была рутинной процедурой для многих россиян и раньше. Речь в первую очередь шла о тех, кто по долгу службы связан с государственной тайной или другими охраняемыми законом сведениями. Как правило, их загранпаспорта хранились в отделе кадров. Ограничения на выезд за границу для них были частью работы, на которую они добровольно соглашались.
Теперь же речь пойдет о сдаче паспортов и для тех, кто никакой тайной особо не обладает, но зато имеет долги.
Кому придется сдавать паспорт с 11 декабря 2023 года
Законом предусмотрено девять категорий:
- имеющие допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям и
т. д.;
- призванные на военную или направленные на альтернативную службу;
- подозреваемые или уже обвиняемые по уголовным статьям;
- осужденные;
- те, кто уклоняется от исполнения обязательств, наложенных на него судом;
- те, кого уличили в сообщении о себе заведомо ложных сведений при оформлении документов для выезда из России;
- сотрудники ФСБ;
- уволенные сотрудники ФСБ в течение пяти лет после увольнения;
- банкроты.
Почему должникам надо сдавать загранпаспорта
Решение об ограничении выезда за границу до погашения долгов или исполнения других обязательств суды и приставы выносили и раньше. ФССП в начале 2023 года сообщала, что по всей стране вынесено более
Аналогичная история с банкротами, но там процесс более формализован. Запрет на выезд и необходимость сдавать паспорт наступает не в начале его, а только после того, как вступит в силу решение суда о признании человека банкротом. После этого следует довольно длительный, никак не менее полугода, процесс производства по делу. Ускорить его можно мировым соглашением.
Куда надо сдавать загранпаспорт?
Ответ на этот вопрос содержится в обновленной статье
Где будет храниться сданный загранпаспорт?
Кто бы ни забрал загранпаспорт у должника, затем он передает его в орган, выдавший документ. Как правило, это управление по вопросам миграции ГУ МВД. Там паспорт и будет храниться до тех пор, пока должник не расплатится по своим обязательствам или не заключит мировое соглашение, а суд это не зафиксирует и не снимет запрет на выезд.
За какой долг могут запретить поездки за границу и забрать загранпаспорт?
Решение об ограничении выезда за рубеж принимается лично судебным приставом, в производстве которого находится исполнительный лист. Согласно статье
Сумма, с которой становится возможным такое ограничение, разнится в зависимости от природы долга. Если речь идет об алиментах или компенсации за вред (от морального до смерти кормильца), то минимальная планка —
Отдельно оговариваются просуженные долги индивидуальных предпринимателей. У них в любом случае всё начинается с
Как узнать, надо ли сдать загранпаспорт?
Во всех случаях, когда наступает запрет на выезд за границу, уполномоченный орган обязан уведомить должника о таком решении. Копии постановлений по закону должны направляться должнику не позднее дня, следующего после вынесения постановления. Самый быстрый способ получить такое уведомление — настроить в «Госуслугах» оповещение о сообщениях от ФССП.
Что будет, если не сдать загранпаспорт?
Тут начинается правовая лакуна. В поправках к
По недосмотру ли или по каким-то важным причинам, всем остальным категориям граждан, включая сотрудников ФСБ, осужденных, должников и банкротов, никакая кара за несдачу загранпаспорта пока не прописана. Возможно, это лишь вопрос времени и скоро выйдет соответствующий подзаконный акт, назначающий наказание за неисполнение этого положения.
Надо ли сдавать загранпаспорта тем, кому пришла повестка из военкомата?
Новая статья
На этот срок сдача загранпаспорта не предусмотрена.
В этом есть логика. Если военкомат признает вас негодным к службе, можете ехать на все четыре стороны света. А если вас всё же призовут, загранпаспорт придется отдать уже на основании
Надо ли сдавать загранпаспорт ребенка, если один из родителей запретил ему выезд за границу?
Запрет на выезд за границу для детей описывается совсем другими положениями