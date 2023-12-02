Паспорт на стол! Что надо знать про новые правила запрета на выезд за границу

Аналогичная история с банкротами, но там процесс более формализован. Запрет на выезд и необходимость сдавать паспорт наступает не в начале его, а только после того, как вступит в силу решение суда о признании человека банкротом. После этого следует довольно длительный, никак не менее полугода, процесс производства по делу. Ускорить его можно мировым соглашением.

Куда надо сдавать загранпаспорт?