7 орденов и медалей в 15 лет: какие награды уже получил сын Кадырова и какие еще ему могут вручить

Когда в октябре этого года Адам Кадыров стал Героем Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов в своем Telegram-канале поздравил его, отметив, что тот «с детства демонстрировал лидерские и организаторские качества, всегда занимался саморазвитием и никогда не тратил время понапрасну». Также депутат Госдумы отметил, что Адам Кадыров добился успехов в спорте и одержал «ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам».

Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»

Высшая государственная награда в регионе. «Орденом награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой, ее народом, за внесение большого личного вклада в развитие и приумножение производственного и духовного потенциала Карачаево-Черкесской Республики, достигшие исключительно высоких показателей и результатов в различных областях», — гласит официальный сайт правительства региона.