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7 орденов и медалей в 15 лет: какие награды уже получил сын Кадырова и какие еще ему могут вручить

Недавно он оказался в центре скандала, после того как избил молодого человека, обвиняемого в сожжении Корана

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Адам Кадыров по меркам Чеченской Республики уже считается совершеннолетним

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Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, несмотря на юный возраст, уже достаточно известен. Адам не раз сопровождал отца в деловых поездках, побывал в зоне боевых действий СВО и даже успел повоевать.

В прошлом ноябре Адаму исполнилось 15 лет, по чеченским традициям он уже считается совершеннолетним. А этой осенью вокруг него разгорелся настоящий скандал: Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает 19-летнего волгоградца Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана. Глава Чечни заявил, что гордится поступком наследника и уважает его выбор: «Побил, и правильно сделал».

Известен также Адам Кадыров и количеством своих наград: к 15 годам он получил 7 орденов и медалей и несколько почетных должностей (почти все награды юноше вручили этой осенью, после избиения Никиты Журавеля). MSK1.RU подробнее рассказывает, чем и за что наградили сына главы Чечни.

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Перечень наград

Звание и медаль Героя Чечни

Это вторая по значимости награда республики. Звание Героя Чечни присваивается главой региона (самим Рамзаном Кадыровым) «за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига».

Когда в октябре этого года Адам Кадыров стал Героем Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов в своем Telegram-канале поздравил его, отметив, что тот «с детства демонстрировал лидерские и организаторские качества, всегда занимался саморазвитием и никогда не тратил время понапрасну». Также депутат Госдумы отметил, что Адам Кадыров добился успехов в спорте и одержал «ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам».

Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»

Высшая государственная награда в регионе. «Орденом награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой, ее народом, за внесение большого личного вклада в развитие и приумножение производственного и духовного потенциала Карачаево-Черкесской Республики, достигшие исключительно высоких показателей и результатов в различных областях», — гласит официальный сайт правительства региона.

Глава Карачаево-Черкесии отметил, что награду Адам Кадыров получил за «личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».

Орден «За заслуги перед Уммой»

Это главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. Награду Кадырову-младшему вручил в начале ноября этого года председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР.

Юношу отметили за «личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».

Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Еще одна высшая награда, но в другом регионе. Ее удостаиваются граждане «за выдающиеся заслуги в становлении государственности Кабардино-Балкарской Республики, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, укреплении мира и дружбы между народами, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка, безопасности и защите конституционного строя КБР».

Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий»

В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества». Он является высшей ведомственной наградой парламента Чеченской Республики и также выдается за достижения в различных культурных, социальных и экономических сферах.

Орден «Дуслык»

Вторая по значимости награда в Татарстане. Вручается орден «за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества с иностранными государствами и другими субъектами Российской Федерации», а также за другие заслуги. По словам Делимханова, такая высокая награда является очередным подтверждением «неординарных способностей и ярких талантов» Адама Кадырова. «С самых юных лет он проявляет себя как целеустремленный, исключительно грамотный и отважный мужчина».

Орден «За служение религии ислам» I степени

Награду Адаму Кадырову вручил лично муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа». Орден юноша получил в ходе международной научно-практической конференции, которая открылась в среду в Грозном.

— Он присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей, — отметил Ахмед Дудаев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни.

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Как еще могут наградить Адама Кадырова?

Мы решили предположить, какие ордена и медали могут быть на очереди в «послужном списке» третьего сына главы Чеченской Республики.

Ничто не препятствует ему получить, например, орден Дружбы, который выдается «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей; за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России» и другие достижения.

Мог бы Адам Кадыров теоретически претендовать и на высшую награду Российской Федерации — орден апостола Андрея Первозванного. Это первый по времени учреждения российский орден, первое награждение состоялось в 1698 году. Девиз награды: «Вера и верность», присваивается она за крайне выдающиеся достижения в политической, военной, социальной и других сферах. Всего в России сейчас 26 кавалеров ордена Андрея Первозванного, среди них Патриарх Кирилл и Сергей Шойгу.

Мог бы юный Кадыров получить и медаль «За храбрость», поскольку он был в зоне боевых действий. Награду выдают «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Ранее сообщалось о том, что 15-летнего Адама Кадырова назначили на «важную должность» в службе безопасности главы Чеченской Республики, а вчера его сделали куратором одного из батальонов Минобороны.

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