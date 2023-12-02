7 орденов и медалей в 15 лет: какие награды уже получил сын Кадырова и какие еще ему могут вручить

Сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, несмотря на юный возраст, уже достаточно известен. Адам не раз сопровождал отца в деловых поездках, побывал в зоне боевых действий СВО и даже успел повоевать.
В прошлом ноябре Адаму исполнилось 15 лет, по чеченским традициям он уже считается совершеннолетним. А этой осенью вокруг него разгорелся настоящий скандал: Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает
Известен также Адам Кадыров и количеством своих наград: к 15 годам он получил 7 орденов и медалей и несколько почетных должностей (почти все награды юноше вручили этой осенью, после избиения Никиты Журавеля). MSK1.RU подробнее рассказывает, чем и за что наградили сына главы Чечни.
Перечень наград
Звание и медаль Героя Чечни
Это вторая по значимости награда республики. Звание Героя Чечни присваивается главой региона (самим Рамзаном Кадыровым) «за выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига».
Когда в октябре этого года Адам Кадыров стал Героем Чечни, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов в своем Telegram-канале поздравил его, отметив, что тот «с детства демонстрировал лидерские и организаторские качества, всегда занимался саморазвитием и никогда не тратил время понапрасну». Также депутат Госдумы отметил, что Адам Кадыров добился успехов в спорте и одержал «ряд ярких и безоговорочных побед в рамках престижных турниров по смешанным единоборствам».
Орден «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой»
Высшая государственная награда в регионе. «Орденом награждаются граждане за особо выдающиеся заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой, ее народом, за внесение большого личного вклада в развитие и приумножение производственного и духовного потенциала Карачаево-Черкесской Республики, достигшие исключительно высоких показателей и результатов в различных областях», — гласит официальный сайт правительства региона.
Глава Карачаево-Черкесии отметил, что награду Адам Кадыров получил за «личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».
Орден «За заслуги перед Уммой»
Это главная награда Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесии. Награду Кадырову-младшему вручил в начале ноября этого года председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий КЧР.
Юношу отметили за «личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей».
Орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
Еще одна высшая награда, но в другом регионе. Ее удостаиваются граждане «за выдающиеся заслуги в становлении государственности Кабардино-Балкарской Республики, обеспечении прав и свобод граждан, развитии экономики, культуры, науки, образования, здравоохранения, искусства и спорта, укреплении мира и дружбы между народами, за проявленные отвагу и мужество при охране общественного порядка, безопасности и защите конституционного строя КБР».
Орден парламента Чечни «Даймехкан Сий»
В переводе с чеченского название ордена звучит как «Честь Отечества». Он является высшей ведомственной наградой парламента Чеченской Республики и также выдается за достижения в различных культурных, социальных и экономических сферах.
Орден «Дуслык»
Вторая по значимости награда в Татарстане. Вручается орден «за особые заслуги в укреплении международного авторитета Республики Татарстан, дружбы и сотрудничества с иностранными государствами и другими субъектами Российской Федерации», а также за другие заслуги. По словам Делимханова, такая высокая награда является очередным подтверждением «неординарных способностей и ярких талантов» Адама Кадырова. «С самых юных лет он проявляет себя как целеустремленный, исключительно грамотный и отважный мужчина».
Орден «За служение религии ислам» I степени
Награду Адаму Кадырову вручил лично муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев «в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа». Орден юноша получил в ходе международной научно-практической конференции, которая открылась в среду в Грозном.
— Он присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей, — отметил Ахмед Дудаев, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни.
Как еще могут наградить Адама Кадырова?
Мы решили предположить, какие ордена и медали могут быть на очереди в «послужном списке» третьего сына главы Чеченской Республики.
Ничто не препятствует ему получить, например, орден Дружбы, который выдается «за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами; за плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур наций и народностей; за активную деятельность по сохранению, приумножению и популяризации культурного и исторического наследия России» и другие достижения.
Мог бы Адам Кадыров теоретически претендовать и на высшую награду Российской Федерации — орден апостола Андрея Первозванного. Это первый по времени учреждения российский орден, первое награждение состоялось в
Мог бы юный Кадыров получить и медаль «За храбрость», поскольку он был в зоне боевых действий. Награду выдают «за храбрость и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов Российской Федерации, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».
Ранее сообщалось о том, что 15-летнего Адама Кадырова назначили на «важную должность» в службе безопасности главы Чеченской Республики, а вчера его сделали куратором одного из батальонов Минобороны.