В Кремле оценили новую программу сотрудничества Украины и НАТО: новости СВО за 30 ноября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 30 ноября.
В Кремле оценили новую программу сотрудничества Украины и НАТО
29 ноября НАТО и Украина подписали программу сотрудничества на следующий год. Среди прочих в нее вошли вопросы подготовки ВСУ, киберзащиты, инноваций, энергетической безопасности и другие.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с журналистами 30 ноября, назвал очередную программу сотрудничества альянса с Украиной провокационной, заявив, что она «не нравится» Москве, и что в ней «нет никаких новаций».
— Совершенно очевидно, что НАТО собирается продолжать взаимодействие с Украиной. Да, это то, что нам не нравится, и то, что мы считаем действиями НАТО, которые носят достаточно провокационный характер по отношению к нашим опасениям о безопасности, — отметил Песков.
ФСБ в Крыму задержала агента спецслужб Украины за шпионаж
В Крыму по подозрению в шпионаже задержан агент украинских спецслужб.
Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, по заданию Украины мужчина «отслеживал передвижение подразделений Росгвардии и собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова».
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
Зеленский усомнился во вступлении Украины в НАТО
Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на встрече со студентами в Николаеве, рассказал, что он сомневается в том, что Украина когда-либо станет членом НАТО.
— Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия, — цитирует слова Зеленского издание «Страна.ua». — Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим.
Вместе с тем Зеленский напомнил, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать всё, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».
Жителей Москвы будут учить управлять беспилотниками
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
Власти Москвы запустили образовательные курсы по управлению беспилотниками. По словам министра правительства Москвы Владислава Овчинского, на уроках будут обучать в том числе операторов и проектировщиков дронов.
Сейчас открыто 16 курсов, но их количество планируют увеличить, потому что «области применения беспилотных систем постоянно расширяются».
В Забайкалье предложили вместо корпоративов плести маскировочные сети
Первый зампредседателя правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров предложил коллективам региона отказаться от корпоративов и вместо этого плести маскировочные сети.
Как написал Мирхайдаров у себя в телеграм-канале, «это был бы хороший подарок» военнослужащим на Новый год, а передать всё необходимое можно будет через добровольческие организации.