В Кремле оценили новую программу сотрудничества Украины и НАТО: новости СВО за 30 ноября



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.



Зеленский усомнился во вступлении Украины в НАТО

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на встрече со студентами в Николаеве, рассказал, что он сомневается в том, что Украина когда-либо станет членом НАТО.

— Как оно будет, мы точно не знаем, потому что это жизнь и это Россия, — цитирует слова Зеленского издание «Страна.ua». — Точно вам никто не скажет. И будем ли мы в НАТО, либо мы не будем в НАТО. Мы хотим.



Вместе с тем Зеленский напомнил, что Киев идет к натовским стандартам и должен сделать всё, чтобы «национальная безопасность была на высшем уровне».

