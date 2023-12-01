Репортаж с другой планеты. Как живет Сахалин

Для нас, жителей материка, остров Сахалин и Курильские острова — это нечто неизведанное, загадочное и притягательное. Ты точно хочешь там побывать, но не знаешь, чего ждать. Сложно же поверить, что на окруженном проливами, заливами и открытым морем клочке земли можно выстроить достойную инфраструктуру, наладить какое-либо производство и создать такие условия, чтобы фактически оторванным от внешнего мира людям жилось здесь комфортно. Реальность превосходит любые ожидания, а столица области — Южно-Сахалинск — поселяет в тебе чувство белой зависти. Ответ на вопрос, чем именно цепляет и поражает Сахалин, найдете в нашем репортаже.
Город, победивший маршрутки
Airbus авиакомпании «Аврора» приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска имени Антона Чехова уже запоздно. На улице было темно, тем ярче смотрелся новенький аэровокзальный комплекс — самый современный на Дальнем Востоке. Открыли его только этим летом, и он способен принимать 5 миллионов пассажиров в год, то есть в 5 раз больше, чем старый терминал. В здание из самолета попадаешь прямиком по одному из пяти телескопических трапов, а затем ждешь, когда по новенькой ленте к тебе приедет багаж. Всё вокруг буквально блестит и сияет, напоминая какой-то космопорт из фантастического фильма. Футуризма добавляют развешанные повсюду экраны, в том числе самый огромный в холле аэропорта, где демонстрируются красоты и достопримечательности региона.
До Южно-Сахалинска с аэровокзала рукой подать. По сути, он находится в городской черте. Как выяснилось, я выбрал гостиницу далеко не в центре, хоть и на одной из ключевых улиц — проспекте Мира, но ни разу за несколько дней об этом не пожалел. Город оказался настолько компактным и понятным для приезжего, а дорожная сеть относительно незагруженной, что трудностей с перемещением по областному центру не возникало вообще.
Знакомство со столицей региона началось ранним утром. Широкий проспект рядом с гостиницей, коих в Южно-Сахалинске оказалось несметное количество, гудел и спешил, унося на преимущественно японских автомобилях и больших автобусах горожан к их рабочим местам. Первое, что бросилось в глаза, — это отсутствие привычных глазу маршруток. На дорогах их попросту нет. Позже, общаясь с директором Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александром Поповым, я узнал, что в городе с 2022 года стартовала глобальная транспортная реформа, позволившая пересмотреть всю систему пассажирских перевозок.
Прежде всего изменилась модель взаимодействия между заказчиком, то есть городом, и перевозчиками. Ввели регулируемый тариф и так называемую систему брутто-контрактов, когда всю собранную выручку перевозчики передают заказчику, а затем обратно получают оплату по контракту за пройденные маршруты (километраж), а не за количество перевезенных пассажиров. Исполнил условия — получай свои деньги, плати фиксированные зарплаты своим водителям (в среднем 115 тысяч рублей).
Более того, контракты эти долгосрочные, что очень нравится банкам, которые позволили перевозчикам брать в лизинг новые автобусы. Так комфортный вместительный транспорт с камерами видеонаблюдения, кондиционерами для борьбы с жарой и отоплением на зиму, информационными экранами и системой бесконтактной оплаты фактически вытеснил маршрутки в Южно-Сахалинске.
С начала транспортной реформы при поддержке областных властей город закупил 165 новых автобусов. Еще три должны приехать до конца года. И все они на газомоторном топливе — такова политика региональных и городских властей, которые заботятся об экологии острова. По словам Александра Попова, до конца 2023 года маршруток в городе не останется вообще. И лишь на одном маршруте будут работать четыре автобуса малого класса, что связано с особенностями одной из дорог, но и там современные машины.
Муниципальная транспортная компания, на которой 75% рынка перевозок, преобразовалась в акционерное общество с контрольным пакетом акций у города, а 49% — у частника. Появилась единая диспетчерская и центр, в котором движение всех городских автобусов отслеживается в режиме онлайн. Для максимальной прозрачности власти пытаются добиться, чтобы за проезд пассажиры платили в основном бесконтактно. Бонусом для тех, кто платит картой, тариф снижен.
И еще одна фишка — реформа позволила развить и саму транспортную инфраструктуру. В городе появилось больше остановок и будут появляться еще, а главное, в систему общественного транспорта удалось интегрировать железную дорогу. На специально созданных транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) южно-сахалинцы получили возможность из автобуса пересесть в небольшой пригородный поезд «Орлан», чтобы, например, из отдаленного района всего за 8 минут добраться до вокзала, что в центре города.
Причем система устроена так, что разовый билет, купленный в начале поездки, действует 45 минут, и пассажир имеет возможность пересесть с одного автобуса в другой или на поезд, заплатив за всю поездку до пункта назначения только один раз. Когда слушаешь обо всех этих новшествах, а потом еще и видишь, как это работает, своими глазами, диву даешься. А что, так можно было? Не говоря уже о построенном у городского вокзала ТПУ, который навел порядок там, где, как говорят местные, раньше творился полнейший автомобильный хаос.
Загадки старого японского парка
Я не просто так столь подробно остановился на транспортной реформе, потому что мне как гостю города это действительно бросилось в глаза. Остановки повсюду, большие автобусы, практически бесшовная пересадка с новеньких платформ на так называемое наземное метро. Реально очень удобно.
И к вопросу об экологии. Оказалось, что на Сахалине водители могут бесплатно перевести свой автомобиль на газовое топливо, для этого власти области выдают специальные сертификаты. А еще в Южно-Сахалинске повсюду велосипедные дорожки и даже отдельные секции на светофорах для велосипедистов имеются. Кроме того, в городе монтируют специальные велогаражи, в которых можно безопасно оставлять свой двухколесный транспорт, чтобы дома не хранить. Островитяне говорят, что повального увлечения велосипедами среди местных пока не наблюдают, но желающих передвигаться по городу не на авто всё же год от года становится больше.
Вообще осознание того, что ты находишься в городе на острове, не покидает ни на минуту. Ощущение, что ты в другом измерении или на другой планете. Всё время думаешь о том, как же всё это здесь построили и продолжают строить, причем очень быстрыми темпами. Там и тут растут к небу новые дома и микрорайоны, а дворы в уже построенных некогда домах капитально ремонтируют. В этом году в Южно-Сахалинске, например, обновили сразу 31 двор на деньги местного и областного бюджетов и 13 по федеральному проекту «1000 дворов». Плюс в шести сотнях дворов провели ямочные ремонты, тут в этом ничего особенного не видят.
Отдельное внимание — общественным пространствам. Яркий тому пример — новый сквер на проспекте Мира рядом с торговым центром «Клевер-Холл». В 2022 году за его благоустройство по нацпроекту проголосовали сами горожане, а в 2023 году на территорию зашел подрядчик. Некогда обычный пустырь превратился в приятную глазу ухоженную территорию с лавочками, качелями, газоном, урнами, площадкой для воркаута и уличным освещением. Тут высадили около 70 новых деревьев и более 500 кустарников: яблони, клены, пузыреплодник, спирею, клумбы из можжевельника. Предпочтение отдают местным растениям из островных питомников. Выбор объясним — очень важно, чтобы саженцы прижились. Да и подрядчик несет по ним гарантию, а ухаживает за зелеными насаждениями специальная городская служба.
Это такие места, куда хочется прийти погулять. Есть пространства для активного отдыха детей, а есть для более спокойного времяпрепровождения взрослых. И то, и другое, кстати, легко объединяет в себе городской Парк культуры и отдыха имени Юрия Гагарина. Директор парка Виктор Калюжный шутит, что сам первый советский космонавт, конечно, здесь не бывал, но памятник ему у некогда центрального входа имеется. Изготовили его в Москве и даже не для Южно-Сахалинска, но в итоге композиция очутилась на острове. Памятник здесь соседствует с аллеей сакуры, которая, как говорят, в мае цветет так неповторимо и красочно, что по красоте процесса может посоревноваться с любым из районов Японии. Тут же поблизости раскинулись разлапистые тисы — деревья, являющиеся одним из главных символов японской религии синто.
Так много отсылок к Стране восходящего солнца в городском парке неслучайно. Зарождалось это общественное пространство еще в начале XX века в период губернаторства Карафуто. А начиналось всё с пруда, служившего для японского бумзавода корпорации «Одзи» водохранилищем. Теперь же это Озеро Верхнее — одна из главных достопримечательностей парка и любимое место отдыха горожан. На памятном камне, что установлен на берегу, до сих пор красуется выбитое иероглифами старое название пруда, которое переводится как «принц».
Руководство парка сейчас пытается привести водоем в первозданный вид, то есть сделать протоки, укрепить берега бутовым камнем и установить новый горбатый мост к одному из островков, чтобы южно-сахалинцы могли плавать здесь на лодках и любоваться видами. Эту идею подсказала сама природа, когда 1 сентября 2023 года на парк обрушилась стихия. Соседствующая с прудом река Рогатка буквально вышла из берегов, вода изменила ландшафт, выворачивала деревья, принесла тонны ила. Уже 2 сентября несколько тысяч горожан, обеспокоенных случившимся, вышли на уборку своего любимого места. Подобное, кстати, происходило в 1981 году, когда парк буквально смыло водой.
Любовь южно-сахалинцев к Гагаринскому парку настолько велика, что здесь проводятся самые разные городские мероприятия и даже выпускные. Тут есть, кажется, всё. По дорожкам снуют белочки, высажены редкие растения, в том числе краснокнижные, есть стадион «Космос», аттракционы с американскими горками и колесом обозрения, зона фуд-корта, танцевальная площадка и площадка для настольных игр, фонтаны, большая сцена со светодиодным экраном, дог-парк, современные теннисные корты, еще водоемы и ручьи, веревочный парк и даже малая железная дорога протяженностью 2,2 километра. На территории парка, которая занимает 55 гектаров, работают 70 дворников.
И он продолжает расширяться — теперь руководство территории занялось созданием пешеходной набережной реки Рогатки, которая пока находится за забором парка через дорогу, но вскоре будет включена в общее пространство. Тут и там можно встретить следы японского присутствия — в основании старой беседки или в остатках кладки разрушенной дамбы. Парк, утверждает Виктор Калюжный, до сих пор еще полон тайн и загадок, открывающихся со временем, чем еще больше привлекает и местных, и туристов.
Первые по спорту
Не мог не заметить, что вблизи от городского парка строится огромное здание. Это будущий Центр водных видов спорта — подарок «Газпрома» Южно-Сахалинску. Внутри будет 50-метровый бассейн и вышки для прыжков в воду. Тяга горожан к спорту поражает, а количество спортивных объектов в столице области настолько велико, что не возьмусь их перечислять. В Министерстве спорта Сахалинской области уверяют, что если бы не было спроса, столько не строили бы. Мощный толчок этому направлению дал экс-губернатор региона Олег Кожемяко — абсолютный фанат и популяризатор спорта. А действующий глава области Валерий Лимаренко эту традицию продолжает. Поэтому, наверное, Сахалин и является лидером в рейтинге регионов страны по количеству людей, систематически занимающихся спортом.
Только на одной улице Горького в Южно-Сахалинске более десятка спортивных сооружений, в том числе трамплинный, лыжно-биатлонный и горнолыжный комплексы, дворец спорта «Кристалл», достраивается легкоатлетический манеж. Ледовых арен в столице региона, где живет около 180 тысяч человек, четыре, а за городом расположился огромный учебно-тренировочный центр «Восток», где в дни моего визита на Сахалин стартовали соревнования в честь Всероссийского дня самбо и первенство области.
На Сахалине самбо очень любят и уважают. Еще бы. Основатель этого уникального, появившегося в СССР вида спорта, который не так давно включили в олимпийскую программу, Василий Ощепков родился в городе Александровск-Сахалинский, здесь на острове.
На праздничный турнир съехались более 500 участников в возрасте от 8 до 14 лет. Большинство — из районов области, а также из соседних регионов Дальнего Востока. Прилетела на соревнования и команда из города Шахтёрска Донецкой Народной Республики. Этот населенный пункт является побратимом сахалинского поселка с одноименным названием. На острове, к слову, активно включились и во всероссийский проект «Самбо — в школу». То есть в учебных заведениях буквально преподают уроки по самбо, а учителя физической культуры для этого прошли специальную переподготовку. В Сахалинской области уже больше 3 тысяч человек занимаются этим единоборством. Говорят, количество их только растет.
И тут я просто обязан вернуться к разговору о строящемся Центре водных видов спорта с 50-метровым бассейном. Дело в том, что один такой бассейн, который идеально подходит для тренировок профессиональных спортсменов, в Южно-Сахалинске уже есть. Он соседствует в одном здании с самым большим на Дальнем Востоке аквапарком «Аква Сити», а тренироваться сюда на сборы приезжают даже пловцы с материка. По пути из аэропорта в город невозможно не заметить этот архитектурный колосс.
И если школа в здании — это про спорт высоких достижений, то аквапарк — просто-таки развлекательный Эдем. Управляющий аквапарком Артём Катаев специально переехал в Южно-Сахалинск из Москвы, чтобы руководить этой махиной. Он не первый год работает в сфере водных развлечений, поэтому ему есть с чем сравнить. Уверяет, что по оснащенности и инфраструктуре «Аква Сити» — вообще один из лучших в стране.
Заходишь внутрь и попадаешь в тропический рай. Очень тепло — средняя температура 35 градусов, ярко, сочно, пальмы вокруг, а в центре здания десять самых разнообразных водных аттракционов, не считая «сухих». Для детей — там, где помельче; для взрослых — где повыше. Есть даже зона джакузи и площадка-имитация побережья с искусственной волной. Уже после открытия аквапарка сюда добавили комнату искусственного солнца. Но это не солярий, а именно что аналог солнца в зените, которое питает посетителей витамином D, а легкий загар появляется после нескольких визитов. Для любителей классики — баньки с разной температурой, хаммам. А если проголодался — бегом на фуд-корт, правда, надо учитывать, что заведение семейное, поэтому никакого алкоголя.
А теперь то, что может еще больше удивить. Дети до 18 лет, которые учатся на Сахалине, могут посещать «Аква Сити» бесплатно хоть каждый день. И сюда очень часто, к слову, приезжают организованные группы учащихся из районов области. А еще платить за посещение аквапарка не нужно пенсионерам, у которых имеется Единая карта сахалинца. Но если вы просто гость острова и города, то в будний день 1200 рублей в кассу — и аквапарк в вашем распоряжении без каких-либо ограничений по времени. Одновременно он может вместить до 900 человек, а за безопасностью посетителей следят 23 инструктора в смену. Развлекайся не хочу.
Завершая тему спорта, которым просто-таки всё пропитано в Южно-Сахалинске, нельзя не рассказать о без преувеличения достопримечательности, визитной карточке региона — спортивно-туристическом комплексе, горнолыжном курорте «Горный воздух». Это история и про спорт, ведь гора может принимать соревнования самого высокого уровня, причем зимой — горные лыжи, сноуборд, а также летом — экстремальные виды спорта, в том числе маунтинбайк. И про отдых — ведь это, по сути, курорт с гостиницами, ресторанами, канатными дорогами и подъемниками. Причем всё вокруг и дальше застраивается усиленными темпами. Власти создали территорию опережающего развития «Горный воздух», работа на которой дает бизнесу преференции — налоговые в первую очередь. Вот и идут инвесторы охотно, вкладываясь в туристическую и спортивную инфраструктуры.
А едут сюда отдыхать со всей России и из-за границы. Покоряют пешие маршруты, катаются на лыжах хоть допоздна, просто едут на вершину горы Большевик, чтобы поесть в ресторане с роскошным видом. Развлечения доступны в любое время года, и это практически в центре города, ехать далеко не нужно. Некоторые горожане зимой умудряются даже в обед сюда заскочить, чтобы немного покататься, а потом вернуться на работу. Вот так близко. А в планах, рассказывает управляющий СТК «Горный воздух» Никита Буланенко, в прямо смысле покорение, а точнее, освоение новых вершин, например горы Острой, высота которой около 1000 метров над уровнем моря (для сравнения Большевик — 601 метр), замена на территории систем водоснабжения и водоотведения, увеличение количества канатных дорог до семи, а общей протяженности трасс до 80 километров.
— Мы вторые по масштабам после сочинского горнолыжного курорта «Роза Хутор». И очень важно, я считаю, чтобы такие комплексы работали именно внутри страны, чтобы наши граждане имели возможность на высочайшем уровне отдыхать и заниматься профессионально спортом именно в России. Да и финансы так будут оставаться на Родине. А условия уже созданы и продолжают улучшаться, и мы видим всё больше и больше новых гостей, — подчеркнул Никита Буланенко.
Море, айны, Чехов
Пытливый читатель к этому моменту наверняка скажет: «Спорт, парки, борьба с маршрутками и новые скверы — это замечательно, но где природа? Это же Сахалин!» Справедливо. Виды, которые открываются здесь буквально из каждой точки города, не поддаются описанию. Они какие-то одновременно дикие и впечатляющие. Смотришь на эти горы, а они будто смотрят на тебя и притягивают, завораживают. Ты дышишь здесь чистейшим воздухом, которого с наступлением холодов в Чите, где я живу, так сильно не хватает. И всё время эта мысль: «Я же сейчас на острове, всё это великолепие окружено водой. Значит, мне срочно надо на побережье!»
Мы едем из Южно-Сахалинска на юг острова в небольшой городок Анива, что аккуратно ютится на берегу одноименного залива, или, как его еще называют, бухты Лососей. И вот он — пляж. Он уже давно не дикий. Власти городского округа в последние годы активно занялись его благоустройством. Появились платный и бесплатный туалеты, раздевалки, наблюдательный пункт спасателей, точки общепита. Появляются лавочки, качели, а венчает всё это великолепие входная группа, мысленно отсылающая посетителей пляжа к японским воротам Тори.
И вот оно — море! Пусть дальше тут за меня говорит видео.
Кстати, да, опять отсылки к Японии, ведь эта часть острова когда-то российской не была. После передела территорий по итогам Первой мировой войны, когда половину Сахалина забрали японцы, поселение на берегу залива, известное как Лютога, получило название Рутака. А когда оно вернулось в состав России, то назвать населенный пункт решили Анива, как залив. Это на языке айнов — древнейшего населения Японских островов. Немало их было и на Сахалине, о чем любой турист будет узнавать практически везде на острове, знакомясь с культурой и обычаями этого интересного народа. По сути, это сахалинские аборигены, чем-то, на мой взгляд, отдаленно напоминающие современных японцев, но со своим уникальным бытом и традициями.
А чтобы сразу и побольше узнать о коренных народах Сахалина, а это не только айны, но и нивхи, уильта, эвенки, крайне рекомендую посетить краеведческий музей в Южно-Сахалинске. Во-первых, он уникален еще на стадии самого здания и парка перед ним, потому что возвели постройку японцы в 1937 году. И это, конечно, сразу же видно по стилистике. Во-вторых, наполнение залов музея удивляет разнообразием. Тут я увидел скелет динозавра, которому, по оценкам ученых, 70–80 миллионов лет, чучела животных и, что еще интереснее, самых разнообразных рыб, обитающих в водах у острова. Отдельная экспозиция посвящена временам, когда Сахалин был каторгой. В этот же период — в 1890 году — на острове побывал писатель Антон Павлович Чехов. Позже он напишет книгу «Остров Сахалин».
Этот далекий край всегда манил путешественников и исследователей. А кто-то становился ими поневоле. Как, например, Бронислав Пилсудский — революционер, попавший на Сахалин вместо виселицы, но затем ставший этнографом. Некогда каторжанин, он так проникся островом, изучением его истории и этносов, что даже составлял словари айнского и нивхского языков. Увлекся настолько, что влюбился в женщину-айну по имени Чуфсанма, которая была племянницей одного из вождей.
С историями об айнах и их легендами еще ближе я познакомился на останце «Лягушка», который находится недалеко от Южно-Сахалинска, у поселка Весточка. Эту территорию называют местом силы, а возраст скалы, напоминающей очертаниями лягушку, оценивают в 70 миллионов лет. Она настолько древняя, что когда-то была под водой, о чем свидетельствуют найденные останки ракушек на вершине. Исполняющая обязанности заведующей отделом организации мероприятий и экскурсионного обслуживания Культурно-туристического центра Южно-Сахалинска Татьяна Силачева сама проводит экскурсии для гостей острова и с упоением рассказывает об айнах, объясняя, например, для чего женщины этой народности с детства начинали делать татуировку вокруг губ (пусть это останется маленькой загадкой).
Сегодня у подножия «Лягушки» проходят этнические фестивали и множество других мероприятий, а туристы и сами жители Сахалина едут сюда, чтобы насладиться природой, чистым воздухом, шумом бегущей поблизости реки. Направляясь к основному останцу (а всего их тут три), они преодолевают путь, который реально наполняет силами перед подъемом на вершину, где можно смело загадывать самые сокровенные желания. А еще тут есть всё и для отдыха с комфортом, например, беседки с названиями на языке айнов, банька на берегу ледяной речки. К сожалению, самих айнов, а точнее, людей, кто бы относил себя к этому этносу, ни на Сахалине, ни в России в целом больше не осталось. Но их легенды, места их силы не забыты, аккуратно сохраняются и уже стали достопримечательностью и без того уникального острова.
Проекты, которые долго ждали
В Аниве, поразившей меня своим чудесным пляжем, где хотелось просто сидеть на лавочке и наблюдать за волнами, мэр городского округа Светлана Швец больше рассказывала о современности, нежели об истории. Она делилась планами по дальнейшему развитию пляжной территории, чтобы привлекать на побережье как можно больше туристов, но также отдельно остановилась и на том, как живут люди в небольшом городке с населением около 10 тысяч человек.
Живут, по их же признанию, очень даже неплохо. По жилищному строительству Анива вторая после столицы региона, население Анивского района растет, в том числе за счет увеличения рождаемости. Работают здесь всевозможные дальневосточные программы, позволяющие, например, прокачивать сельское хозяйство — тут уже есть свиноферма, собственное молочное производство, поля картофеля и других сельхозкультур. Программы помогают привлекать специалистов в медицину и образование, в том числе с материка — а тут им подсобят с надбавками к зарплате и могут компенсировать часть стоимости аренды жилья. Да, еще нужно больше хороших дорог, строить централизованную систему водоснабжения и газифицировать как можно больше домов.
Планов много, в том числе построить на берегу крытый морской бассейн. Но на всё тут люди, с которыми я встречался, смотрят с каким-то неподдельным оптимизмом. И их можно понять. То, что когда-то было мегапроектами на бумаге, на Сахалине воплощается в жизнь.
Вот, скажем, новенькое здание школы искусств в Аниве, которое открыли в 2023 году. Директор школы Ирина Сотникова рассказывает, как раньше дети в городе ходили на занятия в три разбросанные по городу учреждения, а идея объединить их витала в воздухе с 2008 года. И вот наконец удалось. Теперь здесь под одной крышей занимаются музыкой, хореографией, театральным и художественным искусством более 360 детей. Абсолютно бесплатно. А отчетные концерты теперь проходят в киноконцертном зале, которому может позавидовать какой-нибудь областной театр. Среди преподавателей немало приезжих специалистов, что для Сахалина, как я убедился, не редкость. Есть педагоги из Красноярска, а также семейная пара из Сербии — аккордеонист и флейтистка.
По словам Ирины Сотниковой, молодых работников им есть чем привлечь. Тут предусмотрены подъемные в 200 тысяч рублей, а средний уровень зарплаты у преподавателей составляет 93 тысячи рублей. Но это подробности для взрослых, а дети, что видно, просто счастливы заниматься в новых светлых помещениях.
Такая же атмосфера счастья, которому будто бы не могут поверить, царит и в другом здании в Аниве — неподалеку от школы искусств. Школу плавания «Авангард» также ввели в эксплуатацию в этом году. Тут есть бассейн для малышей, а также 25-метровый взрослый бассейн с трибунами. В комплексе создали тренажерный и гимнастический залы. Местные, прознав об открытии такого шикарного места, хлынули на занятия, особенно дети.
А за развитие плавания в Аниве, по сути, с нуля, теперь отвечает тренер из Красноярска Елена Певцова, которая объясняет, что всё в школе «Авангард» сделано именно под спорт высоких достижений, правда, на это нужно время. «Знаю, что у нас будут чемпионы, и уверена, что вскоре мы Южно-Сахалинск будем выигрывать», — амбициозно заявляет тренер. На Сахалин, по ее признанию, она приехала не за деньгами, так как муж — вполне успешный бизнесмен, а именно за тем, чтобы принять непростой вызов, создать нечто принципиально новое, воспитать спортсменов с малых лет. Сама же она в восторге от местной природы и возможности устраивать себе утренние пробежки по берегу моря.
Никогда не видел столько рыбы
На следующий день я отправился в другую часть южного побережья, к селу Озерское. Позади остался порт Корсаков и колоссальный по своим размерам завод сжиженного природного газа «Пригородное». Вообще нужно сказать, что Сахалин — абсолютный лидер на Дальнем Востоке по состоянию инвестиционного климата. То есть вести бизнес на острове очень выгодно и комфортно. Здесь добывают нефть, газ, строят заводы, например, по производству комбикормов, а также, что меня заинтересовало в первую очередь, усиленными темпами развивают рыбное хозяйство.
Жить на море без его даров — немыслимо. Сегодня обеспечение сахалинцев и курильчан свежевыловленными морепродуктами по ценам значительно ниже рыночных — важнейшая составляющая губернаторского проекта «Забота. Защита. Уважение». Рассказывают, что глава региона поставил задачу — в 2023 году реализовать 1000 тонн рыбы напрямую от предприятий.
Планы и задачи — прекрасно, но хотелось увидеть, как это устроено вживую. Для этого я приехал на ООО «Рыбоперерабатывающий комплекс "Колхоз имени Кирова"», который входит в группу компаний «Гидрострой». Предприятие с богатой историей — сегодня работает круглый год, освоив консервное производство и занявшись в том числе переработкой белой рыбы. Но, конечно, на самый пик завод выходит во время путины, когда идет заготовка рыбы красной — кеты, горбуши. Завпроизводством рыбоперерабатывающего комплекса Людмила Золотова говорит, что на подмогу традиционно к ним приезжает студенческий отряд из Омска, потому что работы очень-очень много.
— Сейчас работаем на белорыбице, с ноября по март — идет треска, минтай, камбала. Потом с апреля по июнь переходим на селедку, а с июля до середины октября уже идет лосось, — объясняет Людмила Золотова.
Она ведет меня по цехам, где уже с утра кипит работа. Улов с двух пароходов предприятия, поступающий на завод в специальных куботейнерах, необходимо оперативно отсортировать и переработать. У трески отсечь голову, которая может составлять 40% от длины самой рыбы, выпотрошить и заморозить. Полезнейшую печень этой рыбы — на консервацию. Сейчас трески, а также камбалы — больше всего. Минтая поменьше, но к февралю наступит паритет. В этом деле всё всегда зависит от улова, а значит и от погоды, когда капитаны могут выходить в море, а когда нет. Сотрудники предприятия на суше же готовы принимать морские дары, перерабатывать их и отправлять на реализацию.
Заместитель генерального директора рыбоперерабатывающего комплекса «Колхоз имени Кирова» Денис Карпенко уточняет, что в этом сезоне заводу удалось переработать порядка 3,5 тысячи тонн селедки и 6,5 тысячи тонн красной рыбы во время путины. Это неплохо, но хочется больше.
К слову, в ближайшее время АО «Гидрострой» планирует начать строительство более мощного рыбоперерабатывающего завода в городе Корсакове. Предприятие претендует на резидентство территории опережающего развития, чтобы получать соответствующие льготы. Да и сам Корсаковский порт ждут большие перемены. Его хотят модернизировать: провести дноуглубление, сделать порт-убежище, построить инфраструктуру по добыче, хранению и переработке рыбы. Основная команда инвесторов уже сформирована.
А чтобы еще лучше понять, насколько большую роль для страны играет производство и природные богатства Сахалинской области, обязательно посетите в Южно-Сахалинске музейно-мемориальный комплекс «Победа». В одном из залов этого потрясающего своей архитектурой и размерами здесь рассказано, как Сахалин внес свой вклад во время Великой Отечественной войны рыбой, углем, нефтью и лесом. А воины из этого региона всегда проявляли отвагу и героизм, что запечатлено в других залах музея, в том числе на пробивающих до мурашек масштабных панорамах боев, созданных командой «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Комплекс «Победа» и соседствующий с ним исторический парк «Россия — моя история» обязательны к посещению.
«Преимущество — в характере наших людей»
На Сахалине мне очень понравился подход к формированию и сохранению главной ценности любой территории — человеческого капитала, причем с самых малых лет. В гимназии № 1 имени Пушкина в Южно-Сахалинске, которая в первую очередь специализируется на сфере гуманитарных наук, понимая, как стремительно меняется мир, развивают и создают всевозможные площадки, где дети могут осваивать беспилотные летательные аппараты, 3D-принтеры, современные наборы для занятий химией и биологией, не говоря уже о прочей компьютерной технике и работе с искусственным интеллектом. И хоть гуманитарный уклон в гимназии сохраняется, учащиеся получают гораздо больше возможностей, чтобы становиться разносторонними и на более раннем этапе определяться с будущей профессией. А недавно тут появился и химико-биологический класс.
Главное, какая атмосфера царит в учреждении. Учащимся в гимназии позволяют менять пространство вокруг себя в прямом смысле слова — их мнение учитывается при создании новых площадок для обучения. Им разрешают даже рисовать на стенах, но, главное, красиво и со смыслом. А родители имеют возможность на себе испытать то, чему обучают их детей, на гимназических встречах. Директор гимназии № 1 Татьяна Чуприкова объясняет, что такой симбиоз руководства учреждения, его партнеров и родителей влияет на развитие очень плодотворно. К слову, удивительно еще и то, что почти 1500 учеников гимназии учатся в одну смену — отремонтированное изначальное здание, а также новая пристройка позволяют.
Гуляя по Южно-Сахалинску, я подмечал детали. Наблюдал за непривычными взгляду растениями, ловил чувство спокойствия на улицах, где жизнь идет размеренно и чинно. На рынке «Техник», куда ходят местные, разглядывал прилавки с ящиками красной икры и невообразимым количеством рыбы, морских деликатесов. Могу сказать, что, к примеру, икра кеты тут ощутимо дешевле, чем в моем регионе, но при этом говядина — заметно дороже. Зато японская кухня отличается со знаком плюс — вероятно, из-за свежести, разнообразия и доступности морепродуктов. А корейская кухня — это вообще изюминка. К тому же корейцев на Сахалине немало, поэтому и культура этого народа наложила на остров свой отпечаток.
Кстати, один предприниматель из Кореи, занимающийся строительным бизнесом, создал неподалеку от Южно-Сахалинска пространство, которое смело можно включать в список достопримечательностей, обязательных к посещению. Это экоферма Rose Agro, раскинувшаяся на площади в 430 гектаров, из которых освоено уже 60. Здесь немало интересного, много разных животных и птиц, но основной костяк — пятнистые и северные олени. На территории фермы они свободно пасутся, но специально для гостей животных, которые неплохо приручаются и не очень-то боятся людей, можно позвать. Удивительный и волнующий опыт, когда на специальный крик вдруг из-за деревьев выбегают олени, которых можно покормить буквально с рук. Радовался этому как ребенок.
На территории экофермы сейчас строится большая гостиница. Владелец этого местечка очень креативен, поэтому для привлечения всё новых и новых гостей создает невероятные арт-объекты. Тут и рукотворный водопад, и кафе в виде жилища хоббита, а теперь еще и появился гигантский тигр, высота которого составляет 7,8 метра, а длина — 25 метров. Конструкцию сейчас хотят заявить в Книгу рекордов Гиннеса как самое большое изваяние тигра на земле. Кстати, внутри у этой статуи есть помещения. То есть она, по сути, здание, в котором можно будет подняться до самой головы.
Конечно, за те несколько дней, что я пробыл на Сахалине, мне довелось увидеть лишь малую часть этого огромного острова. Не говоря уже о Курильских островах, более труднодоступных, но от того еще более желанных. Но даже этот опыт я могу считать ярким, запоминающимся и полезным.
— Островное положение во многом обусловило своеобразие природы нашей области. Оторванность, климат с тайфунами и буранами. Всё это сформировало уникальный сахалинский характер: готовность к испытаниям, привычка рассчитывать на себя и в то же время готовность прийти на помощь. В этом характере наших людей и заключается основное преимущество Сахалинской области, — поделился мнением губернатор региона Валерий Лимаренко (расширенное интервью с ним будет опубликовано на портале отдельным текстом. — Прим. ред.).
А я улетал отсюда с четким желанием обязательно вернуться еще, а до того рассказать как можно большему количеству людей на материке, какой же Сахалин фантастический, мощный, человечный и просто классный. Обязательно приезжайте, не пожалеете однозначно!