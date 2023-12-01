Репортаж с другой планеты. Как живет Сахалин

С начала транспортной реформы при поддержке областных властей город закупил 165 новых автобусов. Еще три должны приехать до конца года. И все они на газомоторном топливе — такова политика региональных и городских властей, которые заботятся об экологии острова. По словам Александра Попова, до конца 2023 года маршруток в городе не останется вообще. И лишь на одном маршруте будут работать четыре автобуса малого класса, что связано с особенностями одной из дорог, но и там современные машины.

Муниципальная транспортная компания, на которой 75% рынка перевозок, преобразовалась в акционерное общество с контрольным пакетом акций у города, а 49% — у частника. Появилась единая диспетчерская и центр, в котором движение всех городских автобусов отслеживается в режиме онлайн. Для максимальной прозрачности власти пытаются добиться, чтобы за проезд пассажиры платили в основном бесконтактно. Бонусом для тех, кто платит картой, тариф снижен.

