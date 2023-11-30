В закрытом режиме без ответчика: ЛГБТ в России признали экстремистской организацией

Верховный суд признал «Международное движение ЛГБТ» экстремистской организацией. Решение вступило в силу немедленно. Дело, маркированное грифом «секретно», рассматривали в закрытом режиме и без ответчика — в заседании участвовал только представитель Минюста. Кстати, именно Минюст 17 ноября потребовал признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить. Как появилось «Международное движение ЛГБТ», кого будут считать его участниками и кто теперь рискует стать пособником экстремистов?
Как появилось «Международное движение ЛГБТ»
Минюст, подавая судебный иск против «Международного движения ЛГБТ», напирал на то, что в его действиях выявлены «различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни». Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, комментируя иск Минюста, пояснила, что теперь-то «будет поставлен серьезный заслон ценностям, которые разрушают Россию, уничтожая нашу идентичность».
Но юристы, адвокаты, правозащитники первым делом обратили внимание на то, что «Международного движения ЛГБТ» нет даже в не зарегистрированном виде. После этого представители сообщества учредили таковое, чтобы получить доступ к материалам и понимать, кого и в каком случае признают экстремистами, на каком основании группа людей станет «ЛГБТ-организацией», и как можно будет в дальнейшем оспаривать такие решения суда. План активистов не сработал — заседание провели в закрытом режиме и без ответчика.
Кого теперь признают экстремистом
Незадолго до заседания активисты направили в суд просьбу отклонить иск Минюста, потому что людей, которые относятся к той или иной социальной группе, называть общественным движением так же абсурдно, как причислять всех пенсионеров к международной организации. Просьбу Верховный суд оставил без внимания.
Юрист Наталья Секретарева говорит, что удовлетворение иска Минюста противоречит российской Конституции и международным договорам по правам человека, в которых Россия пока еще участвует.
— Там приводится короткое описание применимых стандартов, тех последствий, которые наступят, если суд удовлетворит иск, и объяснение, почему это антиправовая дичь, — заявляет Наталья Секретарева. — Кодекс административного судопроизводства не предусматривает возможность направления таких заключений.
По некоторым данным, Минюст потребовал запретить «Международное движение ЛГБТ» из-за того, что этой аббревиатурой могут прикрываться настоящие экстремисты, а не только те, кто действительно придерживается идеи ЛГБТ. Это подтверждает и кандидат юридических наук, председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.
— Первоначально решение направлено на блокировку нескольких деятелей, которые действуют под видом защиты ЛГБТ-сообщества, — заявил Карабанов. — В этом есть прямая выгода, исключительно материальная у экстремистов и представителей ЛГБТ-сообщества. И в данном случае вот этот хайп, который очень напоминает движение чернокожего населения в Америке, которое уже настолько заигралось с идеей, что по сути уже отстаивает не интересы чернокожих, а уже просто лоббируют личные свои корыстные интересы, защищаясь якобы представлением интересов прав чернокожих.
Юрист также отметил, что если из-за сексуальной принадлежности нарушаются чьи-либо права (например, человеку отказали в трудоустройстве), то это должен быть доказанный и очевидный юридический факт.
— А если вот эти экстремисты начинают вызывать людей на незаконные митинги, проводят незаконные акции и голословно обвиняют власти или других граждан, то в этом отчасти есть как раз именно хайповая экстремистская деятельность, задача которой в том числе нарушение общественного порядка и конфликт с властью, — подчеркнул Александр Карабанов.
Однако юристы и правозащитники говорят, что убедиться, о чем именно говорится в постановлении, невозможно — документ с четкими указаниями о принадлежности к движению фактически засекречен, и никто не видел из него ни строчки. Такая сверхсекретность дает юристам почву для мнений о том, что узнать, на каких основаниях человека признают опасным ЛГБТ-экстремистом, разрушающим страну и уничтожающим идентичность российского человека, будет невозможно.
— Проблема в том, что мы не видели ни иска, ни решения суда. Если говорить о том, как это обычно работает, скорее всего, под опасностью находятся все активисты ЛГБТ. И в целом не только ЛГБТ. В том числе и гетеро-люди, которые говорят о том, что ЛГБТ, например, это нормально, и нет ничего страшного, и не надо их дискриминировать и сажать на 200 лет, и всё прочее, — говорит кандидат юридических наук Юлия Федотова. — То есть, по сути дела, участием в деятельности экстремистской организации можно считать примерно всё, что как-то к ней относится. Я думаю, что, скорее всего, будут искать людей по соцсетям. И поэтому под опасностью все те, кто каким бы то ни было образом что-то пишет на тему ЛГБТ, не осуждающее. Я не знаю даже, как это комментировать, что еще сказать. Опасность грозит не только ЛГБТ, опасность грозит всем, кто не считает, что ЛГБТ надо сжигать на костре. Вот я так это сформулирую.
Кроме того, по мнению правозащитников, у полиции появится возможность арестовывать за символику с радужными флагами (сейчас это «пропаганда ЛГБТ»), донаты активистам движения могут приравнять к финансированию экстремистской деятельности. Но в основном решение Верховного суда коснется, конечно, самих активистов, которым, по сути, в любой форме запретили говорить о своей принадлежности к сообществу.
— Оставаясь представителями сообщества, активисты рискуют попасть под уголовное преследование по статьям 282.1 (организация экстремистского сообщества. — Прим. ред.), 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации. — Прим. ред.), — говорит адвокат Калой Ахильгов. — Примеров-то много.
Как в России борются с ЛГБТ
Сегодняшнее решение Верховного суда — не первый шаг государства в сторону «исправления» жителей страны. На местах законы о запрете пропаганды гомосексуализма начали появляться еще в начале нулевых. Например, в Рязанской области в 2006 году ввели штрафы за «публичные действия, направленные на пропаганду нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних».
Пять лет спустя к борьбе с пропагандой ЛГБТ присоединились уже 11 регионов, а в 2013 году вышел федеральный закон о защите детей от пропаганды гомосексуализма.
Еще девять лет спустя, в 2022-м, Госдума ввела штрафы до 5 млн рублей (для граждан) за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола» среди людей всех возрастов. Согласно документу, под пропагандой подразумевается распространение информации или публичные действия, «направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок», их привлекательности, «искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений». Помимо запрета на продажу товаров, содержащих ЛГБТ-пропаганду, действуют следующие запреты:
- выдача прокатного удостоверения на фильмы с материалами, пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения и смену пола;
- реклама и публикации с демонстрацией и пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола — под запрет ЛГБТ-пропаганды попадут также книги, кино и аудиовизуальные сервисы;
- продажа товаров, в том числе зарубежных, с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола.
Кроме того, закон предусматривает административные штрафы:
- за пропаганду педофилии — до 800 тысяч рублей для граждан и до 10 миллионов рублей для организаций;
- за распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений — до 200 тысяч рублей для граждан и до 4 миллионов рублей для организаций;
- за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, а не только среди несовершеннолетних — до 400 тысяч рублей для граждан и до 5 миллионов рублей — для организаций.
Ответственность за поиск запрещенной информации и программ возложили на Роскомнадзор.
Кроме того, одна из поправок запрещает пропаганду педофилии и смены пола в СМИ.
Этим летом официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с корреспондентом MSK1.RU, отвечая на вопрос о том, в России всё еще остаются люди с другой сексуальной ориентацией, ответила: «Люди как хотят, так они и живут».
— Не нужно навязывать тем людям, которые хотят жить по-другому, модель другого существования. Нельзя брать ребенка, который считает, что он мальчик, или который не знает еще, что такое мальчик и девочка, но по первичным половым признакам он мальчик, нельзя брать ребенка и делать из него что-нибудь другое — нейтральное или женское. Не надо этого делать, это мальчик, у него первичные половые признаки, есть в конце концов достижения науки на этот счет. Если есть какие проблемы в развитии или в чём-то — это уже вопрос, которым должен заниматься врач квалифицированный, — отметила Захарова.