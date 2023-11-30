В закрытом режиме без ответчика: ЛГБТ в России признали экстремистской организацией

Однако юристы и правозащитники говорят, что убедиться, о чем именно говорится в постановлении, невозможно — документ с четкими указаниями о принадлежности к движению фактически засекречен, и никто не видел из него ни строчки. Такая сверхсекретность дает юристам почву для мнений о том, что узнать, на каких основаниях человека признают опасным ЛГБТ-экстремистом, разрушающим страну и уничтожающим идентичность российского человека, будет невозможно.



— Проблема в том, что мы не видели ни иска, ни решения суда. Если говорить о том, как это обычно работает, скорее всего, под опасностью находятся все активисты ЛГБТ. И в целом не только ЛГБТ. В том числе и гетеро-люди, которые говорят о том, что ЛГБТ, например, это нормально, и нет ничего страшного, и не надо их дискриминировать и сажать на 200 лет, и всё прочее, — говорит кандидат юридических наук Юлия Федотова. — То есть, по сути дела, участием в деятельности экстремистской организации можно считать примерно всё, что как-то к ней относится. Я думаю, что, скорее всего, будут искать людей по соцсетям. И поэтому под опасностью все те, кто каким бы то ни было образом что-то пишет на тему ЛГБТ, не осуждающее. Я не знаю даже, как это комментировать, что еще сказать. Опасность грозит не только ЛГБТ, опасность грозит всем, кто не считает, что ЛГБТ надо сжигать на костре. Вот я так это сформулирую.