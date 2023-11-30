Ели икру, размахивали шашкой и пытались покаяться Ленину. За что задерживали туристов на Красной площади

Есть бутерброды с икрой

В конце ноября на Красной площади задержали женщину в шубе, поедающую огромный бутерброд с икрой. Как выяснилось, 41-летняя предпринимательница и блогер Гулина Науманн хотела провести тематическую фотосессию в одном из ресторанов, но не попала туда и решила выбрать другое место для съемки.

В итоге она отправилась фотографироваться в самом узнаваемом месте столицы. Женщина успела снять только небольшое короткое видео, когда ее задержали.