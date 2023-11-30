Ели икру, размахивали шашкой и пытались покаяться Ленину. За что задерживали туристов на Красной площади

Многие туристы и горожане в свободное время приезжают на Красную площадь — самое туристическое место Москвы, давно ставшее символом всей страны. Но иногда отдыхающие заканчивают свой вечер в отделении полиции. Далеко не всегда поводом для этого становится грубое нарушение закона: правоохранители задерживали людей даже из-за действий, которые кажутся незначительными.
Наши коллеги из MSK1.RU решили вспомнить, за что попадали в отделение полиции посетители Красной площади в этом году. Рассказываем, чем лучше не заниматься у стен Кремля.
Есть бутерброды с икрой
В конце ноября на Красной площади задержали женщину в шубе, поедающую огромный бутерброд с икрой. Как выяснилось,
В итоге она отправилась фотографироваться в самом узнаваемом месте столицы. Женщина успела снять только небольшое короткое видео, когда ее задержали.
На ролике, который позднее завирусился в соцсетях, женщина в меховой шапке, шубе и гипюровых колготках накладывает на хлеб красную икру из огромного контейнера. За ее спиной возвышается Спасская башня, а на фоне играет песня Жени Любич Russian girl, в тексте которой рассказывается о стереотипной русской девушке, пьющей водку и танцующей с медведем.
По словам Гулины, правоохранителей смутил размер бутерброда и количество икры в контейнере: ее там было целых 14 килограммов. Вопросы также вызвал посыл видеоролика.
— С одной стороны, восхваляют Россию, что идет такая ситуация сейчас, что люди хорошо живут, а с другой стороны, вроде и нельзя показывать, что хорошо живешь, поэтому как-то так, — сказала Гулина корреспонденту MSK1.RU.
Женщины находились в отделении полиции в течение трех часов. Правоохранители выясняли мотивы их действий и в итоге отпустили без претензий, выдав отказ о возбуждении дела об административном правонарушении.
Вечером того же дня с икрой на Красной площади фотографировались уже две другие девушки. Они также решили сделать кадры в «русском» стиле, захватив с собой баранки, меховые шапки и имитированную красную икру — по словам задержанных, она обошлась им всего в 60 рублей.
Творческий процесс подошел к концу, когда сотрудник полиции потребовал девушек проехать с ним в отделение. На видео, которое опубликовала одна из них, слышно, как сотрудник правоохранительных органов говорит: «У вас была акция проведена здесь. Вы в любом случае сейчас пройдете со мной. Если вы отказываетесь, то я буду вынужден применить физическую силу».
В итоге девушек отпустили через несколько часов. Штраф им не выписали, но потребовали написать объяснительные.
Выгуливать теленка
Женщину с необычным питомцем задержали на Красной площади в феврале 2023 года: американская активистка китайского происхождения Алисия Дэй выгуливала теленка. Алисия — убежденная вегетарианка, спасающая животных, которым грозит смерть. Теленка она выкупила, чтобы его не пустили на мясо. Зоозащитница даже придумала ему имя — Доктор Теленок. На прогулку она решилась, чтобы порадовать любимую зверушку.
— Я просто хотела показать Доктору Красную площадь, показать красивое место. А потом отправить в конюшню, чтобы он жил там до старости. <...> Я ни о чем не жалею. Если он закончит в приюте, я готова отсидеть в тюрьме. Если на ферме, то очень жалею, — рассказала Алисия ТАСС. Акция, по мнению следствия, мешала пешеходам, поэтому ее отвезли в отделение.
Алиса Дэй провела в спецприемнике 13 суток, после чего ее сразу доставили в суд, обвинив в нарушении миграционного законодательства. Позднее женщину вынудили покинуть страну, а также запретили ей въезд в Россию в течение 40 лет.
После задержания Дэй теленка забрали в Центр реабилитации диких животных и поместили на карантин, ему нашли корову, которая кормит его молоком. Вскоре Алисия записала видео, на котором рассказала, что рада тому, что животное в безопасности. По словам активистки, она не жалеет о случившемся.
Размахивать шашкой под песни Газманова
В мае на Красной площади полиция задержала казака, который размахивал саблями под музыку Олега Газманова. Задержанным оказался
Казака отвезли в отделение, чтобы уточнить его личность и род деятельности. Кроме того, ему выписали штраф за хулиганство в размере 500 рублей.
— Сотрудники сказали: «Ты молодец, но больше так не делай», — рассказал Алексей в разговоре с MSK1.RU.
Как выяснилось, он приехал из Ростова-на-Дону в Москву на фестиваль вместе со своими учениками. После соревнований он отправился гулять на Красную площадь, увидел, что там много посетителей, и решил продемонстрировать перед ними свои умения.
Каяться Ленину
11 марта в центре Москвы задержали человека, который пытался проникнуть в мавзолей Ленина. Как стало известно позднее, россиянин отправился туда по очень необычному поводу: он хотел попросить Ленина отпустить его грехи.
— Мужчина в неадекватном состоянии намеревался проникнуть в мавзолей, где, по его словам, Владимир Ленин должен был якобы отпустить ему грехи, — заявил источник ТАСС в правоохранительных органах. — Он был задержан и передан медикам.
Заворачиваться в желто-голубое полотно
В сентябре на Красной площади в Москве задержали девушку, которая шла, обернувшись в желто-голубой флаг. Ее доставили в отдел полиции «Китай-город» и составили на нее протоколы по двум административным статьям: 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации митинга) и по 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). По словам адвоката девушки, она не стояла в пикете, а прогуливалась по площади.
Незадолго до этого, в конце августа, московские полицейские задержали пенсионера за желто-синий букет и цветовую гамму в одежде. Правда, это произошло не на Красной площади, а рядом — в Александровском саду. Мужчина хотел положить у монумента цветы ко Дню независимости Украины, но не успел — его задержала полиция.
Ранее мы публиковали фоторепортаж из центра столицы и показывали, что происходит на Красной площади, которую готовят к Новому году. Также мы рассказывали о том, когда на Красной площади можно будет покататься на коньках и сколько это будет стоить.
Почитайте также, что нужно, чтобы стать полицейским в Москве и какие зарплаты им предлагают.