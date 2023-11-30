«Это только начало». В России нелегальным мигрантам запретят водить машины и переводить деньги

МВД России предложило депутатам Госдумы принять закон, который запретит нелегальным трудовым мигрантам получать водительские права, водить машину и переводить деньги. И не только — в документе перечислен целый перечень запретов. Например, им нельзя будет регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей, ставить недвижимость на кадастровый учет. Также хотят запретить покупку или отчуждение недвижимого имущества, транспортных средств и самоходных машин.
— У нелегальных мигрантов не должно быть возможности водить автомобиль, работать, обращаться за социальными услугами, пользоваться средствами связи и банковскими продуктами, — рассказала MSK1.RU член комитета Государственной думы России по делам национальностей Анастасия Удальцова.
При этом депутат отметила, что инициатива требует проработки, чтобы избежать «перегиба» при ее реализации на местах.
— Важно четко разделять нелегального мигранта, игнорирующего наше законодательство, и законопослушного иностранного гражданина, который может допустить незначительное нарушение неумышленно и также попасть под формальные ограничительные меры, — дополнила Удальцова.
Всего, по данным МВД, в России проживают 6,6 миллиона иностранных граждан. При этом в 2022-м были зарегистрированы 55 тысяч человек, не имеющих обоснования для пребывания.
Корреспонденты MSK1.RU пообщались также с представителями диаспор тех стран, откуда люди массово едут на заработки в Россию, чтобы узнать их мнение и отношение к данному законопроекту.
— Если этот законопроект по мигрантам, которые находятся на территории России нелегально, то это правильно, — поделилась мнением юрист и волонтер региональной общественной организации «Таджикская диаспора "НУР"» Рахима Сафарбекова. — Они здесь вообще не должны быть. Они должны соблюдать законы той страны, где они находятся.
Чтобы избежать проблем с работой в сфере транспорта, мигранты должны получить регистрацию и местные водительские права.
— Мы все прекрасно знаем, что выделяется квота для иностранных граждан для осуществления трудовой деятельности на территории РФ, — отметила Сафарбекова. — Если иностранец приехал сюда и поменял свое водительское удостоверение на российское, то никаких проблем с работой у него не будет. Также с обменом прав у легальных мигрантов, я думаю, проблем нет.
Она уверена, что если закон примут, то мигранты скорее легализуются, чем будут массово покидать Россию.
— Давайте пойдем от обратного, — добавила представитель «Таджикской диаспоры "НУР"». — Такой же миф звучал, когда запретили нелегальным мигрантам работать кассирами и продавать алкоголь, говорили, что будет отток. Но его же не было, по сути. Мне кажется, что и сейчас, если такой закон примут, то скорее будет новый выход из тени и легализация, чем отток.
С мнением Сафарбековой согласен председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Ибрагим Худайбердиев.
— Я думаю, что предложение МВД абсолютно правильное. Любая страна захочет, чтобы трудовые мигранты, прибывая в эту страну, находились в ней легально, — заявил он. — Как правило, именно нелегальное нахождение трудовых мигрантов оборачивается проблемами для местного населения, для легальных трудовых мигрантов. И для самих нелегалов: им приходится платить поборы при каждом случае. Находиться легально всегда выгоднее.
Худайбердиев считает предложенный законопроект не только необходимым, но и полезным для самих иностранцев.
— Да, мы находимся в состоянии безвизового режима, и еще недавно мы были одной страной, по которой у многих есть ностальгия, но сегодня есть границы между нашими странами, и нарушать их не нужно, надо находиться легально, — добавил председатель Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев. — Если данный указ вступит в силу, то он ускорит легализацию трудовых мигрантов, увеличит официальные платежи в казну государства. Сами иностранцы будут знать, где находятся их родственник, муж, жена, ребенок.
Однако он заметил, что со стороны МВД и миграционных служб должны быть прозрачные и упрощенные условия для легализации трудовых мигрантов.
— Я думаю, оттока не должно быть, — добавил Худайбердиев. — Но хочу заметить, что и правоохранительные органы, и миграционные службы со своей стороны должны создать максимально прозрачные и упрощенные условия для процедуры легализации. Как говорится, дорога должна быть двусторонней.
Тем не менее гастарбайтеры в этом году уже стали массово уезжать из России. Они сами говорят, что им из-за падения рубля по отношению к доллару стало невыгодно работать здесь, поэтому они и стали возвращаться на родину и искать вакансии там.
— Можно сколько угодно ужимать наши права и требовать, чтобы мы платили за всё подряд, тогда у вас вообще работать никто не будет, — поделился с MSK1.RU гастарбайтер из Узбекистана Шохрух Абдуллаев. — Многие парни, которые остались в Москве, будут работать нелегально или тоже уедут, потому что после оплаты всех пошлин сейчас не просто невыгодно работать, а невыносимо.
Но, кажется, расстраиваться нелегальным мигрантам пока рано. Как рассказал MSK1.RU миграционный юрист Роман Степанов, даже если закон примут, мало что изменится. По его словам, он нужен для упорядочивания существующего законодательства.
— МВД хочет заменить три базовых имеющихся закона:
Юрист обратил внимание на то, что озвученная часть законопроекта может быть бессмысленной, так как нелегал и так не может законно находиться в России.
— Озвученное — часть этого законопроекта. Просто на нее обратили особое внимание. Но если о ней говорить, то инициатива странноватая. Потому что нелегал и так не может этим воспользоваться. Придешь в банк — нужна регистрация, в ЗАГС зарегистрировать брак — тоже, — уверен Степанов. — Возможно, что это только начало пути. Сказав о том, что им в этих пунктах будет ограничена жизнь, они не просто пропишут их в законе. Видимо, речь идет о создании какой-то унифицированной базы данных.
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