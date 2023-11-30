«Это только начало». В России нелегальным мигрантам запретят водить машины и переводить деньги

При этом депутат отметила, что инициатива требует проработки, чтобы избежать «перегиба» при ее реализации на местах.

— Важно четко разделять нелегального мигранта, игнорирующего наше законодательство, и законопослушного иностранного гражданина, который может допустить незначительное нарушение неумышленно и также попасть под формальные ограничительные меры, — дополнила Удальцова.