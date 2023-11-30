Госдеп оценил вероятность перемирия между Россией и Украиной в 2024 году: новости СВО за 29 ноября



— Я ожидаю, что Путин не заключит мир или что-то значимое до того, как он увидит результаты наших выборов, — сказал чиновник.

На уточняющий вопрос, выражает ли он личное мнение или точку зрения правительства США, чиновник ответил, что это «широко распространенная предпосылка».

НАТО исключила летальное оружие из помощи Украине

Представители НАТО и Украины провели встречу, в результате которой подписали программу сотрудничества на 2024 год. В итогом заявлении глав МИД альянса сообщается, что в программу вошла подготовка ВСУ, энергетическая безопасность, рекомендации по проведению реформ, необходимых Киеву для присоединения к НАТО.