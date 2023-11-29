«Решили похоронить нас в мусоре». В кубанском рисе нашли мышьяк и свинец — его выращивали рядом с ядовитым полигоном

Ирина Бабичева рассказывает, как жители станицы борются против свалки, умирают и почему не верят в помощь местных властей.



Хулиган на коляске

Юрий Трубачев сидит на постели, на его чрезмерно худых ногах — одеяло. Трубачеву 68 лет, большую часть из которых он прожил с первой группой инвалидности. Паралич ног не помешал ему окончить институт, жениться и вырастить дочь. Не мешал и преграждать дорогу мусоровозам, которые повадились возить отходы по улицам станицы.



Ребенком Трубачев заболел полиомиелитом. Чтобы быть рядом с внуком, его бабушка Анна Степановна — школьный завуч, депутат горсовета Миасса — устроилась в больницу простой санитаркой. Когда мальчика переводили в новое место, Анна Степановна устраивалась туда вслед за ним. Она выходила Юрия.

