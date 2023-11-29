«Решили похоронить нас в мусоре». В кубанском рисе нашли мышьяк и свинец — его выращивали рядом с ядовитым полигоном

Около 16% всего российского риса выращивают в одном Красноармейском районе Кубани. Но в последние годы райцентр — станица Полтавская — славится не только урожаями. В считанных метрах от рисовых полей разрастается мусорный полигон, куда решили свозить отходы из разных районов Краснодарского края. Росприроднадзор еще в 2020 году доказал, что ртуть и мышьяк отравляют почвы у Полтавской. Экологи называют покупку местной продукции лотереей для тысяч россиян, но аграрии считают такие заявления «дискредитацией кубанского риса».
Ирина Бабичева рассказывает, как жители станицы борются против свалки, умирают и почему не верят в помощь местных властей.
Хулиган на коляске
Юрий Трубачев сидит на постели, на его чрезмерно худых ногах — одеяло. Трубачеву 68 лет, большую часть из которых он прожил с первой группой инвалидности. Паралич ног не помешал ему окончить институт, жениться и вырастить дочь. Не мешал и преграждать дорогу мусоровозам, которые повадились возить отходы по улицам станицы.
Ребенком Трубачев заболел полиомиелитом. Чтобы быть рядом с внуком, его бабушка Анна Степановна — школьный завуч, депутат горсовета Миасса — устроилась в больницу простой санитаркой. Когда мальчика переводили в новое место, Анна Степановна устраивалась туда вслед за ним. Она выходила Юрия.
Трубачев смог ходить на костылях, окончил школу и отучился в Ленинградском финансово-экономическом институте. 51 год работает бухгалтером — последние годы прямо из постели. Перед кроватью Юрия стоит огромный монитор, под рукой — беспроводная мышка.
Трубачев листает архив экоактивистов Полтавской. Вот он на фото — седой мужчина в инвалидной коляске — дышит с помощью маски и кислородного баллона. Полицейский в форме катит коляску к зданию суда, где Трубачеву выпишут штраф.
Жизнь Трубачева и его семьи изменилась, когда в конце 2021 года власти района объявили, что на полигон у Полтавской повезут мусор из Сочи и Туапсе. Жители станицы собрались на сход и выбрали тех, которые будут добиваться закрытия полигона. Поначалу возглавил движение бизнесмен Андрей Гаряев — бывший зять Юрия Трубачева.
У станичников были претензии к властям. Мало того, что стоящая по соседству с Полтавской свалка получила лицензию полигона и принимает отходы из других районов, так еще и мусоровозы ездили через станицу. Кроме того: полигон окружают поля и рисовые чеки. Активисты утверждали, что рис может быть заражен химикатами и напоминали, что его используют в детском питании.
6 апреля Юрий возвращался из Краснодара. Спешил к дочери: в этот день она с активистами перекрыла сельскую дорогу мусоровозам. К тому времени станичники достучались до кубанского губернатора — и Вениамин Кондратьев запретил большегрузам ездить через Полтавскую. Но на глазах полицейских мусоровозы стали медленно оттеснять, давить станичников. Среди людей на дороге была и Наталья Гаряева — дочь Трубачева.
Водителей мусоровозов силовики не тормозили. Но когда Наталья заколотила кулаками по напирающему мусоровозу, полицейский схватил ее за запястья и с силой опустил руки.
Юрий не успел на подмогу дочери. Но именно в тот день в краснодарском онкодиспансере Трубачев узнал, что у него рак.
На следующий день Юрий выдвинулся на одиночный пикет. Остановил посреди станичной дороги коляску, включил сцепление, чтобы его нельзя было откатить. И поднял табличку «Остановите мусорный геноцид». Так Трубачев перекрыл путь мусоровозам — за эту акцию его и судили.
К заседанию Трубачев подготовил письменное объяснение, зачем инвалиду первой группы понадобилось перекрывать мост. Юрий наблюдал, как мусоровозы грузоподъемностью тонн по 50 проезжали под знаками, запрещающим проезд фурам тяжелее 20 тонн.
«Я пришел к выводу, что их не останавливают гаишники по одной из трех причин: они настолько заняты, что у них просто нет времени махать палкой; они не отличаются хорошим зрением и просто не замечают этих автомобилей. И третье: их начальство дало им приказ не замечать нарушения, так как вполне возможно, благосостояние начальства напрямую зависит от количества машин с мусором, проехавших через станицу. Я решил помочь сотрудникам ГАИ исполнять обязанности, такой тимуровец», — написал Трубачев.
Он шутил, что его фамилия к этому располагает. Юрий вспомнил цикл книг Валентины Осеевой «Васек Трубачев и его товарищи» и «Отряд Трубачева сражается», где главный герой противостоит фашистским оккупантам. Юрий говорит, что любит станицу — и именно поэтому мешал мусоровозам.
«Помогая гаишникам, я задержал более двадцати машин», — написал Трубачев в объяснительной. Сдавать назад машинам с прицепом было затруднительно. Когда мусоровозы попались в ловушку, Юрий позвонил дочери и попросил послать кого-нибудь на помощь. «Ожидал, что водители мусоровозов начистят мне фейс», — говорит Юрий.
В архиве экоактивистов есть фото: особо опасный колясочник окружен силовиками. Еще снимок: Юрий пикетирует у полицейского участка, надпись на плакате Трубачева гласит: «Позор Полтавской полиции». Силовик рядом с ним разводит руками.
Фотографии мелькают на мониторе Трубачева. В его компьютере — полная история борьбы жителей станицы. Юрий кликает опухшей рукой. Это ерунда, отмахивается он: просто неосторожно поставили капельницу.
— Поставили рак, дальше — дело врачей, — считает он. — Меня спросили: «Вам надо количество дожить или качество?» Я ответил: «Конечно, качество. День или год — хочу прожить полноценно». Поэтому я химии не принимаю. Только таблетки. Повезло: у меня болей нет.
Трубачев говорит, что не боится смерти. Ему страшнее оставить станицу рядом с растущим мусорным полигоном. Он считает, что районные власти травят райцентр. Он, как и многие станичники, винит властей в смерти своего бывшего зятя Андрея Гаряева.
«Полигон должен быть закрыт, вопрос — когда»
Андрей и Наталья Гаряевы развелись, завели другие семьи и по-дружески продолжили воспитывать двух детей. Трубачев до сих пор называет бывшего зятя Андрюшей.
Гаряевы держали совместный бизнес — базу по ремонту грузовиков «Камавторесурс».
У Гаряева был рак; в 2016 году ему пересадили фрагмент печени старшего сына. Болезнь казалась побежденной, вспоминает Наталья. Печень прижилась, анализы приходили хорошие. Андрей вернулся к нормальному образу жизни, много работал, катался на лыжах, занимался дайвингом и жил спокойно шесть лет. Пока не возглавил общественный совет станичников по закрытию полигона.
Стоило начаться борьбе против мусора, Гаряевы потеряли контакты на поставку продуктов питания в детские сады Красноармейского района. А в июле 2022 года городской суд Абинска оштрафовал «Камавторесурс» на 32 миллиона рублей за просрочку госконтракта. Бывшей жене Андрей тогда сказал: «Это из-за помойки». Наталья вспоминает, что Гаряев называл полигон только помойкой.
— Он очень нервничал из-за этого. И на фоне стресса через две недели после того, как присудили штраф, у него началось отторжение печени. Очень тяжелый процесс, организм [воспринимает ее как чужеродный объект]. Из-за этого начинает не перерабатываться желчь. И состояние плохое — это физически тяжело, — говорит Наталья Гаряева.
Ему становилось всё хуже и хуже. 5 октября во дворе своего дома Андрей Гаряев покончил с собой. В предсмертной записке написал, что сил у него больше не осталось.
Бизнес и совет активистов возглавила Наталья Гаряева.
Наталья говорит, что при обыске полицейские сказали ей и ее нынешнему мужу Вадиму Мотовилову: «Вы же понимаете, с кем вы боретесь. Пока вы с полигоном воюете, у вас будут проблемы с бизнесом». Обыск она называет «неприятным событием», но проверка не выявила у Гаряевой ничего подозрительного.
14 сентября кубанский губернатор приехал в Полтавскую на аграрное заседание. Экоактивисты поймали его на пути к дому культуры. Трубачев подъехал на коляске и предложил после совещания посетить полигон. Кондратьев согласился. Визит губернатора к свалке жители Полтавской записывали на видео.
— Это моя точка зрения как человека, а может быть и губернатора: полигон должен быть закрыт, — заверяет Кондратьев Гаряеву у полигона. — Это моя точка зрения. Вопрос — когда.
— Вчера, — отвечает житель станицы.
— Если закроем, коллеги, подчеркиваю, то, конечно, ситуация может быть еще хуже с точки зрения экологической обстановки. Чтобы принять решение — и я его приму, о немедленном закрытии, что бы ни говорили — если Роспотребнадзор даст заключение. <…> Мне нужно заключение о зараженности воды и почвы.
В конце октября Россельхознадзор подтвердил: рис возле Полтавской отравлен свинцом и мышьяком. Пробу брали с рисовых чеков, соседствующих с полигоном. С
Семейный бизнес
Мусорный полигон в станице называют «семейным бизнесом главы района». Среди учредителей объекта — его брат Владимир Васин и Наталья Вакуленко — дочь главы района. Но сам Юрий Васин утверждает, что поддерживает экоактивистов. Сразу после первого схода станичников чиновник написал в телеграм-канале, что позиция администрации «была и остается неизменной — полигон не готов принимать дополнительные объемы мусора». Васин пообещал работать с активистами, чтобы сберечь экологию малой родины.
Васин даже подавал в суд — требовал обязать собственника полигона, ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района, закрыть объект. Вообще, полигон за два года пережил четыре судебных иска от Росприроднадзора. Суд установил, что сотрудники полигона без профильного образования работали с отходами 1—
А по другому иску суд установил: ООО МП «ЖКХ» загрязняло почву еще с 2020 года. Содержание ртути в земле в 31,9 раза превышало норму, мышьяка — в два раза. Этот суд Росприроднадзор выиграл: ООО МП «ЖКХ» оштрафовали на 774 тысячи рублей. Еще Росприроднадзор доказал, что на полигоне хранили отходы более опасные, чем это указано в лицензии компании — а именно тару с нефтепродуктами.
Официально Наталья Вакуленко и Владимир Васин вышли из состава учредителей ООО МП «ЖКХ» два года назад. Но именно Вакуленко в августе этого года подписывала судебные документы — в качестве
— Трудоустройство моей совершеннолетней дочери в ООО «МП «ЖКХ» — ее конституционное право и свобода выбора при наличии волеизъявления как работника, так и работодателя при заключении трудового договора, на которое я не в праве оказывать влияние, — ответил нам Васин. Вакуленко говорить с журналистом отказалась.
Зато в ноябре краевая прокуратура признала конфликт интересов в Полтавской «в виде личной заинтересованности» по иску, который глава района подавал против предприятия дочери. Но МП «ЖКХ» оспорило документ в суде — и Наталья Гаряева уверена, что дело в слабо составленном исковом заявлении.
— Это неурегулированный конфликт интересов. Глава района — Васин, его дочь исполняет обязанности директора полигона, на который Васин подает в суд и проигрывает иск умышленно, не реализует свое право на кассационное обжалование, — говорит Гаряева.
«Более двух лет ежедневно по улицам станицы мимо жилых домов проезжают десятки мусоровозов, а токсичные отходы с полигона попадают в канал у посевов риса. Указывается, что проведенная экспертиза показала значительное повышение показателей ртути в фильтрате. Граждане обеспокоены возможными проблемами со здоровьем, а также экологическим бедствием, которые может спровоцировать деятельность указанного полигона. Обращения в различные инстанции результата не принесли», — отметили в информационном центре СК России.
Этой весной кубанское управление СК возбудило уголовное дело о нарушении правил обращения отходов на полигоне в Полтавской. Бастрыкин взял ситуацию на контроль.
— Еще [родственник главы администрации района] имеет похоронный бизнес. Удобно. Здесь и [умер], здесь похоронили, — с усмешкой говорит Юрий Трубачев.
Полтавское похоронное бюро «Ритуал» учредил Владимир Васин, брат главы администрации района.
«Здесь всё для жизни»
В центре станицы стоит памятник первым переселенцам — черноморскому казаку и казачке. Полтавскую основали в конце восемнадцатого века. Сейчас в станице живут почти 24 тысячи человек. Полтавская — это центр Красноармейского района Краснодарского края.
Здесь находится самая крупная в России оросительная система: ее площадь превышает 80 тысяч гектаров. В Красноармейском районе выращивают треть кубанского риса и около 16% всего объема риса в России.
Почти все опрошенные жители станицы знают, что Полтавскую основали в восемнадцатом веке. Многие называют и исторический факт: советская власть выселила население Полтавской на Урал, а в их дома заселила демобилизованных красноармейцев. Часть из них потом вернулась в станицу.
— Здесь есть всё для жизни, даже кинотеатр, — говорит один из экоактивистов Сергей Сальников. — Я свою станицу очень люблю. И многие ее у нас любят, причем не на словах, а реально хотят сделать лучше — для нас самих и наших детей.
Он показывает мне спортивную площадку, которую за свой счет построил другой житель Полтавской. Рядом с ериком поставили турники и «шведскую» стенку, выстригли поле, установили футбольные ворота. Даже натянули сетку.
У Сергея есть хобби: он пытается изобрести аппарат, который будет перерабатывать мусор с помощью электромагнитных волн. Прототип такой термодеструкционной печи стоит у него во дворе.
У отца Сальникова тоже рак, он проходит курс химиотерапии. Сергей винит в отцовской болезни плохую экологию.
Летом он вез отца из больницы домой. На въезде в Полтавскую их машину остановили сотрудники ДПС. Забрали права, повезли в участок. В подробности не вдавались, просто сказали, что на Сергея «поступила ориентировка». Сальников спросил, можно ли ему отвезти отца домой и вернуться. Полицейские отказали. Но отцу Сергея было так плохо, что домой мужчину повез один из силовиков. Сергея опросили и взяли отпечатки пальцев. Позже выяснилась причина: в телеграм-канале «Полтавская против свалки» Сергей предложил станичникам выйти на митинг.
«Выходите наконец, хватит прятаться, придумывая оправдания. Вышло время для оправданий. Решение принято на уровне края похоронить нас в мусоре. <…> Если вы промолчите, то ценой за это станет не только вонь и полчища насекомых в станице, но и обесценивание ваших домов и тяжелые болезни», — написал Сальников.
«Нас по приколу давят»
Почва у полигона влажная, липнет к ботинкам. Что ни шаг — новый слой почвы клеится к подошве. По периметру полигона — каналы с водой. Сальников, вызвавшийся сопровождать меня в прогулке у полигона, то и дело наклоняется к ним.
— Какая вода черная, мутная, как будто матовая даже, — говорит он.
Сваленный в гигантскую кучу мусор огородили сеткой-рабицей. Через проселочную дорогу от полигона начинаются рисовые чеки — черные, голые, распаханные. Местами в полях торчит жесткая стерня: урожай уже собрали, поле готовится зимовать.
Белыми стаями на поле собрались чайки, расселись на нитках электропроводов. С протяжными криками поднимаются в воздух, едва по дороге катится очередной мусоровоз. Груженые машины на дороге появляются примерно каждые десять минут. Птицы кружат и над экскаватором, который засыпает мусор землей. В сетке бьется крупный грач — застрял клювом, когда клевал мусор.
— Раньше свалка выше была, — комментирует Сальников. — Часть недавно погорела. Тут же был пожар в октябре, два дня тушили. Остальное растащили и землей присыпали.
Перед полигоном — КПП. На въезде дорожный знак: ограничение — 60 тонн. Как тогда через станицу ездили мусоровозы с прицепами, если в Полтавской висит другой знак — 20 тонн? Спрашиваю у Сальникова.
— Как хотели, так и ездили, — пожимает он плечами. — Их не особенно волновало, что вокруг происходит. Есть жилые дома — нет домов, есть асфальт — нет асфальта; разогнались — и вперед, быстрее довезти, норму сделать.
Охранник выглядывает, когда я делаю фото. Забирается обратно — и после этого мусоровозы к полигону перестают ездить.
— Он им команду дал, — предполагает Сергей. — Когда мы с активистами приходим, то же самое. Стоят, наверное, где-то на въезде, кучкуются. А как только мы из виду пропадем — попрут.
Из полигона выезжает пустой мусоровоз. Фотографирую его в стороне — и через камеру вижу, что водитель направляет мусоровоз прямо на меня. Поднимаю глаза: водитель улыбается. Улыбка пропадает, когда он понимает, что я не двигаюсь с места. Резко крутит руль вправо, сворачивая в метре.
— Ты че, [охренела]? — доносится из кабины. — Семь жизней, [блин]?
— И нас так по приколу давят, — кивает Сальников, провожая мусоровоз взглядом. — Не любят они тут людей с камерами.
Полчаса стоим у КПП. Ни одна машина не заезжает на территорию. Идем дальше, огибаем полигон. Теперь ветер дует на нас. Порывы накрывают волнами сладковатого гнилостного запаха. Вода в канале как будто мыльная, окрашенная в серовато-молочный цвет.
Сальников оказывается прав: как только мы скрылись из виду, мусоровозы возобновляют движение к полигону. На территорию заезжает один самосвал за другим — гораздо чаще, чем до того, как нас увидел охранник. А чем дальше идем мы, тем плотнее запах.
— Тут уже как будто не только мусор, — говорю.
— Тут еще очистные на территории, они [давно] просто стоят и ничего не очищают, — отвечает Сергей.
Около пятнадцати лет назад на предприятии был порядок, говорит экс-машинист на очистных Мария Кухаренко.
— А что сейчас? Что туда поступает — то и течет. Ничего там не делают, [не обеззараживают], — считает она.
В Полтавской не понимают, как свалка получила лицензию полигона: по словам экоактивистов, сортировки мусора там нет. Супруги Костроченко уточняют, что одно время сортировка всё же была — но только ручная.
— Человек 35–40 таджиков было. Они прямо там жили в вагончиках [на полигоне], — говорит Вячеслав Костроченко. — Жили там, работали. В основном все нелегалы, и их быстренько-быстренько [уволили из-за проверок], как вот этот шум начался из-за машин. Сын кондерами занимается, он ездил. Шесть или семь вагончиков стояло, нары в два ряда. Там жили и питались.
«У нас экологическая катастрофа»
В апреле Полтавскую посетил московский эколог Анатолий Баташев. С разрешения краевых властей его пустили на полигон. Внутри эколог увидел кучу отходов высотой 10–15 метров и «микросортировку — на нулевом уровне», говорит эксперт. Мусор граничил с оросительными каналами. Туда же впадают стоки из очистных сооружений.
— Там отвратительная ситуация, — считает Баташев. — Они не нашли ничего лучшего, как сбрасывать плохо очищенный сток всей станицы Полтавской в канал. Поэтому в канале, конечно, запредельная концентрация всякой гадости. И одновременно есть четкое попадание стоков с полигона в систему. Потому что водосборная система там отсутствует как таковая, фильтрат совершенно спокойно, без проблем может поступать в каналы, которые с трех сторон находятся. И одновременно как бы там еще помимо фильтрата есть ливнестоки, которые тоже попадают. Дождь тоже проходит через тело полигона в оросительную систему, потому что это единственный источник, куда вода может уходить.
Эколог категоричен: он считает, что поля вблизи полигона уже заражены фильтратом, поэтому их нужно выводить из оборота сельхозземель и засадить деревьями. Он уверен, что на кону стоит здоровье и жизни тысяч россиян. Полтавский рис он называет лотереей: съесть его может кто угодно.
— У нас есть серьезная экологическая катастрофа, и есть ли в этой катастрофе есть сельхозполя, — говорит Баташев. — Мы о чём должны думать: о жизни людей, безопасности или о том, сколько там риса выращивают? Да, нужно перепроектировать систему оросительных полей. Да, это деньги.
Дискредитация кубанского риса
В августе председатель ассоциации «Национальный рисовый союз» Игорь Лобач написал заявление в Следственный комитет на Наталью Гаряеву. Начинается оно с того, что отраслевая ассоциация «просит провести проверку в части многочисленных публикаций клеветнических высказываний <…> Натальи Гаряевой в отношении производителей риса Краснодарского края». И далее — цитаты и ссылки на публикации в СМИ, комментарии, которые давала Гаряева.
Но следователей опередил Россельхознадзор. Специалисты Южного межрегионального управления взяли пробы с местных рисовых чек — и в октябре наложили арест на всю продукцию. Опасения экоактивистов подтвердились: в рисе нашли превышение мышьяка и свинца.
Игоря Лобача это не переубедило.
— Заявления блогеров, которые собирают по два миллиона подписчиков, на наш взгляд, недостоверны. Почему? Блогеры, на мой взгляд, на этом зарабатывают деньги, им всё равно о чём писать. <…> Это заказной подход, направленный на дискредитацию всего кубанского риса, голословный, в этом у меня есть уверенность, — сказал Лобач на ноябрьской пресс-конференции ассоциации.
По данным отраслевого союза, к полигону отходов прилегают шесть-семь чеков, где вырастили 150 тонн риса. Токсичные вещества нашли в рисе-сырце. Его обрабатывают на заводах в крупу — и крупа, по словам Лобача, «безопасна и качественна».
На этом настаивает и фермер Сергей Рева — владелец двух полей, с которых собрали пораженный мышьяком и свинцом урожай. Сельским хозяйством фермер занимается уже 20 лет. Ситуация угрожает ему банкротством, признает Рева. Россельхознадзор наложил арест на урожай, когда тот уже был собран и хранился в ангаре вместе с рисом, выращенным на других полях — далеких от полигона. Поэтому продать Сергей не может урожай со всех рисовых чеков.
Фермер настаивает: полигон не мог испортить рис, а арест его урожая — это «политический заказ», потому что чеки оказались рядом с полигоном. Рева не спорит, что свалка выделяет ядовитый фильтрат. Мутную черную воду в каналах у поля фермер объясняет так:
— У нас перед свалкой еще находятся очистные, которые сломались, перестали нормально функционировать еще в начале двухтысячных. Очистные всей станицы. Там большой поток приходит канализационной воды, понимаете? Она не чистится, просто сливается. В два канала, которые слева и справа от свалки, сбросных. Многие этот едкий запах путают со свалкой.
Эта вода тоже не вредит полям, уверяет Рева. По его словам, она протекает в глубине канала и уходит в лиман и Азовское море.
— [Мышьяк и свинец] нашли… Якобы нашли, потому что я в это не верю, мне кажется, это всё сфальсифицировано, — поправляется Рева, — в рисе-сырце. Это не конечный продукт, мы едим рис-крупу. Рис-сырец — это зерно в кожуре, в шкурке. Кожуру снимают специальными станками, потом шлифуют само зерно, и остается «белое золото». Стекловидное тело, беленькое, питательное, диетическое, полезное детям.
Вскоре Рева сам себе противоречит: говорит, что рис растет в воде и впитывает все вещества, находящиеся в почве. «А в наших почвах есть и мышьяк, и всё на свете», — говорит Сергей.
Фермер живет в Полтавской и тоже надеется, что полигон закроют окончательно.
— Почему я против свалки? Потому что две улицы разбили машинами, пока возили этот мусор. Сейчас уже возят [в объезд станицы]. Во-вторых, разлет пакетов идет, когда ветра дуют. Летят на мои поля. <…> Что еще? Запах. Я живу на противоположной части станицы, а сын живет как там, недалеко. Если ветер дует со свалки на станицу, это очень неприятно. Я вам честно говорю. Нечего делать — люди принюхиваются.
«Губернатор должен быть решительным мужиком»
Московский эколог Анатолий Баташев считает, что в Краснодарском крае нужно созвать экспертную группу, в состав которой войдут ученые, специалисты Роспотребнадзора, Россельхознадзора и других надзорных ведомств. Возглавить эту группу он предлагает краевым властям — и вместе с кадастровыми инженерами определить санитарно-защитную зону полигона.
— Губернатор должен быть решительным мужиком, и он должен четко показать, что если есть проблема, то что для него важнее: продовольственная безопасность страны и репутация Краснодарского края или интересы нескольких мусорных мелких барыг, — убежден Баташев.
В это верит и Юрий Трубачев. Он считает, что жалобы жителей Полтавской не пройдут мимо внимания российских властей, полигон изучат как следует, разберутся и закроют — так, как и обещал губернатор во время визита в станицу.
— Губернатор обещал: не будем свозить. В конце концов, кто он — тряпка или губернатор? — спрашивает Трубачев. — Тем более Россельхознадзор обнаружил мышьяк, письмо официальное.
— Надеюсь, что в ближайшем будущем на территории края появится современный мусороперерабатывающий завод, после чего полигон в станице Полтавской будет рекультивирован, — сообщил глава администрации Красноармейского района Юрий Васин.
Станичники пытались узнать у краевых властей: закрытие свалки в Полтавской произошло потому, что губернатор обещал разобраться? Или так совпало? Нашей редакции в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края ответили, что Вениамин Кондратьев «держит на контроле» ситуацию с мусорным полигоном в Полтавской и обсуждал ее на краевых совещаниях.
«Решение о приостановке работы полигона собственник принял после длительных консультаций и переговоров, в том числе с главой региона. В данный момент на территории планируют провести пересыпку грунтом слоев тела полигона, а также усовершенствовать обводной канал», — сообщили в министерстве.
— То есть полигон возобновит работу? — спрашиваю у начальника управления пресс-службы Краснодарского края.
— Не факт, — отвечает он.