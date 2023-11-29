«Дела плохи, я в военкомате»: студента-очника из МГУ забрали в армию прямо с лекции, а за ним еще двух парней. Законно ли это?

«Его забрали прямо с пар»





Сергей Лебедев рассказал: сын Андрей после окончания физико-математического лицея № 31 без экзаменов поступил сразу в несколько вузов — в Москве, Санкт-Петербурге и родном Челябинске, но выбрать решил МГУ. Учился на прикладной лингвистике, на филологическом факультете, жил в общежитии. По здоровью дважды пришлось брать академы, и в нынешней группе Андрей оказался самым старшим. В этом году парень должен был окончить бакалавриат, но за полгода до диплома получил повестку.

