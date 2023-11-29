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Проблема

«Дела плохи, я в военкомате»: студента-очника из МГУ забрали в армию прямо с лекции, а за ним еще двух парней. Законно ли это?

Лингвисту-филологу осталось полгода учебы до диплома

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Андрею 23 года

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Студента Московского государственного университета Андрея Лебедева забрали в армию прямо с лекции. Выпускник 31-го лицея Челябинска, победитель олимпиад и конкурсов, он поступил на бюджет без экзаменов и учился очно на филфаке МГУ. До диплома оставалось всего полгода, но парня, по словам родителей, отправили служить одним днем, даже не дав собрать вещи. Обжаловать этот призыв семья сейчас пытается через приемную президента, Минобороны, Генпрокуратуру и федерального омбудсмена. Подробности — в материале наших коллег из 74.RU.

«Его забрали прямо с пар»


Сергей Лебедев рассказал: сын Андрей после окончания физико-математического лицея № 31 без экзаменов поступил сразу в несколько вузов — в Москве, Санкт-Петербурге и родном Челябинске, но выбрать решил МГУ. Учился на прикладной лингвистике, на филологическом факультете, жил в общежитии. По здоровью дважды пришлось брать академы, и в нынешней группе Андрей оказался самым старшим. В этом году парень должен был окончить бакалавриат, но за полгода до диплома получил повестку.

— В октябре ему была вручена повестка о необходимости явиться в военный комиссариат, — рассказал Сергей Лебедев. — После этого он направился в военно-мобилизационный отдел МГУ, где получил справку о статусе студента. С этой справкой он явился в объединенный военный комиссариат района Раменки города Москвы. Сотрудник военкомата принял справку и изучил медицинские документы, подтверждающие наличие у него ряда заболеваний, после чего заверил сына, что ему не надо проходить сейчас медицинскую комиссию, на которой он настаивал, а следует прийти в 20-х числах декабря для получения отсрочки от призыва.

До повторного визита в военкомат оставался еще месяц, когда в аудитории, где у лингвистов проходила лекция, появился участковый.

— Его забрали 22 ноября прямо с пар. У них есть участковый полицейский института. Ему дали указание привести сына в военкомат, — объяснила мама призывника Лариса Лебедева. — Преподаватель сказала Андрею: «Вам нужно выйти в коридор, вас там ждут». Он вышел, а там полицейский. Они привели его в комиссариат, забрали паспорт, сообщили о том, что он объявлен в розыск [как уклонист]. Но он не мог быть в розыске, потому что его местонахождение известно — на парах в институте.

На пары в тот день сын в итоге так и не вернулся.

— Я сейчас нахожусь на Севере, в Ханты-Мансийском округе, на вахте. Он мне позвонил: «Дела плохи, я сижу в военкомате. Меня забрали с лекции, оформили медкомиссию», — описал Сергей Лебедев разговор с сыном. — Во время комиссии в военкомате он неоднократно говорил, что у него есть множественные проблемы со здоровьем, подтверждая это медицинскими документами: справками, выписными эпикризами, результатами исследований. В тот же день сын был доставлен на сборный пункт военного комиссариата города Москвы.

Как рассказали наши коллеги из MSK1.RU, в тот же день забрали еще двоих ребят: Александра Сигарье и Павла Черняйкова. У обоих — проблемы со здоровьем. Про задержание Сигарье известно, что увезли его по пути на работу. Его в СМИ называют пацифистом. Ни про состояние, ни про местонахождение Черняйкова всё еще ничего не ясно. Но его доставили в пункт сбора из метро.

— Мы знаем, что Сигарье обрили и увезли вечером вчера в Долгопрудный, часть 52116, с теми, кто «сдался», — рассказал один из активистов MSK1.RU.

Мама Александра сообщила, что он находится в военной части «в учебке».

— Более подробной информации не знаю. Позвонил всего два раза буквально по минуте. Даже не успела ничего спросить, — рассказала она корреспонденту MSK1.RU.

«Ни зубной щетки, ни туалетной бумаги при нем не было»


Сейчас, по словам родителей Андрея Лебедева, сын уже находится в части. Ему дали категорию годности Б-4, распределив для службы в войска МЧС. Собирать для него вещи в итоге пришлось друзьям, ведь родители находятся за тысячи километров.

— Друзья купили ему кнопочный телефон, и по нему он выходит на связь. Вчера, когда мы говорили, как раз приехали ребята — привезли ему предметы личной гигиены, потому что забрали-то его из института. Ни зубной щетки, ни туалетной бумаги — ничего при нем не было, — рассказала мама. — У него есть ряд заболеваний, нужно постоянно принимать лекарства, и на фоне такого стресса всё это вместе может дать очень плачевный результат.

Родители сейчас пытаются оспорить столь стремительный призыв в армию. Они написали обращения к президенту, в Минобороны, Генпрокуратуру и федеральному омбудсмену.

— И мы, и ребята из группы, и все неравнодушные написали жалобы в электронном виде, по большинству пока ответов нет, — рассказала Лариса Лебедева. — Но мне пришел ответ из прокуратуры, что мое обращение зарегистрировано.

Еще один ответ мама Андрея получила из администрации президента (копия есть в распоряжении редакции).

— Ваше обращение на имя президента Российской Федерации получено 23.11.2023 в форме электронного документа, — говорится в документе. — Для получения вами ответа по существу обращение направлено в Министерство обороны Российской Федерации.

В вузе, по словам матери, никак на ситуацию повлиять не смогли, но пообещали какое-то время придержать за парнем комнату в общежитии, где остались его вещи. Родители надеются, что огласка поможет им вернуть сына.

— Я не против, чтобы он служил, если это ему положено по закону, но дали бы доучиться, — объяснил отец. — Полгода осталось, он уже на диплом выходил. Доучился бы до лета, а там бы взяли уже, и он бы служил.

Справедлив ли привод?

Парней привели в Военный комиссариат Раменского района Москвы после обращения военного комиссара, чтобы провести административное разбирательство.

— Законодательство РФ не позволяет доставлять призывников в военные комиссариаты насильно, единственное исключение — привод. То есть сотрудники полиции имеют право задержать и доставить гражданина, но только для составления протокола об административном правонарушении по пункту 3 статьи 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и только на основании определения о приводе, — рассказывала MSK1.RU главный юрист «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.

Привод — принудительное доставление лица к дознавателю, следователю, прокурору или в суд в случае неявки по их вызову без уважительных причин.

При этом сами ребята рассказали активистам, что в военном комиссариате никакого административного разбирательства не происходило, никакого протокола составлено не было. На момент вынесения определения о доставлении (приводе) административного производства вообще не начали.

— Эти обстоятельства свидетельствуют о нарушении со стороны военного комиссара Раменского района — незаконном вынесении определений о доставлении, — добавил MSK1.RU один из активистов.

Как рассказывала MSK1.RU юрист Клавдия Бакуменко, призыв на военную службу одним днем незаконен.

— Если вас насильно доставили или удерживают в военкомате, требуйте вручить вам повестку для явки на другой день. Как минимум призывник должен пройти обязательные диагностические исследования, без них нельзя проводить медицинское освидетельствование, — объяснила она.

Все трое жаловались на здоровье

Лебедев учится в вузе, наблюдается у психиатра и жалуется на физическое здоровье: у него проблемы в области кардиологии, андрологии и хирургии. Об этом он рассказывал в военкомате в сентябре, когда пришел на медицинское освидетельствование. Тогда его отказались отправить на медицинское освидетельствование со словами «потом придешь».

Александр Сигарье также жалуется на психическое здоровье, планировал обратиться к специалисту за помощью. Сигарье — пацифист. Он не приемлет военную службу по своим пацифистским и антимилитаристским убеждениям. Парень планировал подать заявление на альтернативную гражданскую службу, но пропустил сроки подачи заявления.

Черняйков также жалуется на здоровье и боли в колене.

Кроме того, их всех обследовали и увезли в военные части одним днем, хотя ребята просили медицинского обследования и более подробного разбирательства. Например, у Лебедева дома остались справки о состоянии его здоровья, которые он никак не мог взять с собой. Нельзя предугадать, что из университета, на время учебы в котором положена отсрочка, именно сегодня тебя увезут служить.

Также MSK1.RU стало известно, что знакомый Сигарье сообщил в полицию об угрозах в военкомате. Сами Лебедев, Сигарье и Черняйков заявили на сборном пункте о том, что они не согласны с решением о призыве и хотят обжаловать его в суде.

О похожей истории мы рассказывали накануне. Двое парней из Волгограда были на заработках в Москве, когда в их общежитие ворвалась полиция. Один из них успел рассказать родственникам: «Сначала держали в отделе полиции Домодедово, потом отвезли в военкомат. Сейчас везут нас в автобусе на распределительный пункт в Балашиху». Юрист рассказал, законно ли таким образом забирать в армию.

Ранее MSK1.RU рассказывал, как жизнь 21-летнего Андрея превратилась в бюрократический ад. Военкомат хочет отправить его в армию, хотя парень утверждает, что у него заболевание, с которым нельзя служить. Специалисты из частных и государственных клиник подтверждают, что отдавать долг Родине Андрей не может, но выпискам и заключениям в военкомате не верят. Андрей подал на них в суд. Подробности — в отдельном материале.

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