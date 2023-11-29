«Дела плохи, я в военкомате»: студента-очника из МГУ забрали в армию прямо с лекции, а за ним еще двух парней. Законно ли это?

Студента Московского государственного университета Андрея Лебедева забрали в армию прямо с лекции. Выпускник
«Его забрали прямо с пар»
Сергей Лебедев рассказал: сын Андрей после окончания физико-математического лицея
— В октябре ему была вручена повестка о необходимости явиться в военный комиссариат, — рассказал Сергей Лебедев. — После этого он направился в военно-мобилизационный отдел МГУ, где получил справку о статусе студента. С этой справкой он явился в объединенный военный комиссариат района Раменки города Москвы. Сотрудник военкомата принял справку и изучил медицинские документы, подтверждающие наличие у него ряда заболеваний, после чего заверил сына, что ему не надо проходить сейчас медицинскую комиссию, на которой он настаивал, а следует прийти в
До повторного визита в военкомат оставался еще месяц, когда в аудитории, где у лингвистов проходила лекция, появился участковый.
— Его забрали 22 ноября прямо с пар. У них есть участковый полицейский института. Ему дали указание привести сына в военкомат, — объяснила мама призывника Лариса Лебедева. — Преподаватель сказала Андрею: «Вам нужно выйти в коридор, вас там ждут». Он вышел, а там полицейский. Они привели его в комиссариат, забрали паспорт, сообщили о том, что он объявлен в розыск [как уклонист]. Но он не мог быть в розыске, потому что его местонахождение известно — на парах в институте.
На пары в тот день сын в итоге так и не вернулся.
— Я сейчас нахожусь на Севере, в Ханты-Мансийском округе, на вахте. Он мне позвонил: «Дела плохи, я сижу в военкомате. Меня забрали с лекции, оформили медкомиссию», — описал Сергей Лебедев разговор с сыном. — Во время комиссии в военкомате он неоднократно говорил, что у него есть множественные проблемы со здоровьем, подтверждая это медицинскими документами: справками, выписными эпикризами, результатами исследований. В тот же день сын был доставлен на сборный пункт военного комиссариата города Москвы.
Как рассказали наши коллеги из MSK1.RU, в тот же день забрали еще двоих ребят: Александра Сигарье и Павла Черняйкова. У обоих — проблемы со здоровьем. Про задержание Сигарье известно, что увезли его по пути на работу. Его в СМИ называют пацифистом. Ни про состояние, ни про местонахождение Черняйкова всё еще ничего не ясно. Но его доставили в пункт сбора из метро.
— Мы знаем, что Сигарье обрили и увезли вечером вчера в Долгопрудный, часть 52116, с теми, кто «сдался», — рассказал один из активистов MSK1.RU.
Мама Александра сообщила, что он находится в военной части «в учебке».
— Более подробной информации не знаю. Позвонил всего два раза буквально по минуте. Даже не успела ничего спросить, — рассказала она корреспонденту MSK1.RU.
«Ни зубной щетки, ни туалетной бумаги при нем не было»
Сейчас, по словам родителей Андрея Лебедева, сын уже находится в части. Ему дали категорию годности Б-4, распределив для службы в войска МЧС. Собирать для него вещи в итоге пришлось друзьям, ведь родители находятся за тысячи километров.
— Друзья купили ему кнопочный телефон, и по нему он выходит на связь. Вчера, когда мы говорили, как раз приехали ребята — привезли ему предметы личной гигиены, потому что забрали-то его из института. Ни зубной щетки, ни туалетной бумаги — ничего при нем не было, — рассказала мама. — У него есть ряд заболеваний, нужно постоянно принимать лекарства, и на фоне такого стресса всё это вместе может дать очень плачевный результат.
Родители сейчас пытаются оспорить столь стремительный призыв в армию. Они написали обращения к президенту, в Минобороны, Генпрокуратуру и федеральному омбудсмену.
— И мы, и ребята из группы, и все неравнодушные написали жалобы в электронном виде, по большинству пока ответов нет, — рассказала Лариса Лебедева. — Но мне пришел ответ из прокуратуры, что мое обращение зарегистрировано.
Еще один ответ мама Андрея получила из администрации президента (копия есть в распоряжении редакции).
— Ваше обращение на имя президента Российской Федерации получено 23.11.2023 в форме электронного документа, — говорится в документе. — Для получения вами ответа по существу обращение направлено в Министерство обороны Российской Федерации.
В вузе, по словам матери, никак на ситуацию повлиять не смогли, но пообещали какое-то время придержать за парнем комнату в общежитии, где остались его вещи. Родители надеются, что огласка поможет им вернуть сына.
— Я не против, чтобы он служил, если это ему положено по закону, но дали бы доучиться, — объяснил отец. — Полгода осталось, он уже на диплом выходил. Доучился бы до лета, а там бы взяли уже, и он бы служил.
Справедлив ли привод?
Парней привели в Военный комиссариат Раменского района Москвы после обращения военного комиссара, чтобы провести административное разбирательство.
— Законодательство РФ не позволяет доставлять призывников в военные комиссариаты насильно, единственное исключение — привод. То есть сотрудники полиции имеют право задержать и доставить гражданина, но только для составления протокола об административном правонарушении по пункту 3 статьи 4 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и только на основании определения о приводе, — рассказывала MSK1.RU главный юрист «ПризываНет» Клавдия Бакуменко.
Привод — принудительное доставление лица к дознавателю, следователю, прокурору или в суд в случае неявки по их вызову без уважительных причин.
При этом сами ребята рассказали активистам, что в военном комиссариате никакого административного разбирательства не происходило, никакого протокола составлено не было. На момент вынесения определения о доставлении (приводе) административного производства вообще не начали.
— Эти обстоятельства свидетельствуют о нарушении со стороны военного комиссара Раменского района — незаконном вынесении определений о доставлении, — добавил MSK1.RU один из активистов.
Как рассказывала MSK1.RU юрист Клавдия Бакуменко, призыв на военную службу одним днем незаконен.
— Если вас насильно доставили или удерживают в военкомате, требуйте вручить вам повестку для явки на другой день. Как минимум призывник должен пройти обязательные диагностические исследования, без них нельзя проводить медицинское освидетельствование, — объяснила она.
Все трое жаловались на здоровье
Лебедев учится в вузе, наблюдается у психиатра и жалуется на физическое здоровье: у него проблемы в области кардиологии, андрологии и хирургии. Об этом он рассказывал в военкомате в сентябре, когда пришел на медицинское освидетельствование. Тогда его отказались отправить на медицинское освидетельствование со словами «потом придешь».
Александр Сигарье также жалуется на психическое здоровье, планировал обратиться к специалисту за помощью. Сигарье — пацифист. Он не приемлет военную службу по своим пацифистским и антимилитаристским убеждениям. Парень планировал подать заявление на альтернативную гражданскую службу, но пропустил сроки подачи заявления.
Черняйков также жалуется на здоровье и боли в колене.
Кроме того, их всех обследовали и увезли в военные части одним днем, хотя ребята просили медицинского обследования и более подробного разбирательства. Например, у Лебедева дома остались справки о состоянии его здоровья, которые он никак не мог взять с собой. Нельзя предугадать, что из университета, на время учебы в котором положена отсрочка, именно сегодня тебя увезут служить.
Также MSK1.RU стало известно, что знакомый Сигарье сообщил в полицию об угрозах в военкомате. Сами Лебедев, Сигарье и Черняйков заявили на сборном пункте о том, что они не согласны с решением о призыве и хотят обжаловать его в суде.
О похожей истории мы рассказывали накануне. Двое парней из Волгограда были на заработках в Москве, когда в их общежитие ворвалась полиция. Один из них успел рассказать родственникам: «Сначала держали в отделе полиции Домодедово, потом отвезли в военкомат. Сейчас везут нас в автобусе на распределительный пункт в Балашиху». Юрист рассказал, законно ли таким образом забирать в армию.
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