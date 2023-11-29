Мединский раскрыл подробности мирных переговоров с Украиной: новости СВО за 28 ноября

Мединский расссказал о подробностях мирных переговоров с Украиной

Помощник президента РФ Владимир Мединский на встрече с журналистами рассказал о подробностях переговоров с Киевом весной 2022 года, когда он возглавлял российскую переговорную группу.

— Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важно. Но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, затем независимости республик Донбасса, — рассказал Мединский. — Там был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из необходимости защиты русскоязычного населения. Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Соответственно, Запад и Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия.